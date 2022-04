Alte Grundschule erstrahlt in neuem Glanz

Von: Nicole Kalenda

Fünf Jahre nach Beginn der Generalsanierung sehen Bürgermeister Hermann Nafziger (l.) und Bauamtsleiter Andreas Löbe dem baldigen Abschluss des Projekts entgegen © Dagmar Rutt

Der Umzug in die letzten fertiggestellten Räume läuft: Bis auf kleinere Arbeiten im Gebäude und die Gestaltung der Freiflächen ist die Generalsanierung der Grundschule Planegg abgeschlossen. Nach knapp fünf Jahren Arbeiten bei laufendem Betrieb.

Planegg – Das Gebäude der Grundschule an der Josef-von-Hirsch-Straße ist 116 Jahre alt. Als im Sommer 2014 Sachverständige zu dem Schluss kamen, dass Sanitäranlagen, Heizung und Elektronik marode sind, musste sich der Gemeinderat entscheiden: Sanierung oder Abriss und Neubau. „Ich bin ein Fan alter Gebäude“, so Bürgermeister Hermann Nafziger jetzt im Merkur-Gespräch. Im Februar 2016 stimmte er, damals noch als CSU-Gemeinderat, mit der Mehrheit für Sanierung samt Neubau der Turnhalle. Die Kostenschätzung belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 10,6 Millionen Euro.

Herausforderung für Schüler, Lehrer, Planer und Handwerker

Auf eine Auslagerung des Unterrichts in Container wurde verzichtet – eine Herausforderung für Schüler und Lehrer, aber auch Planer und Handwerker. „Das war für alle von der Logistik her eine schwierige Situation“, sagt Nafziger. „Man musste mit den Klassenzimmern jonglieren.“ Und darauf achten, wer sich wo bewegt, außerdem lärmintensive Arbeiten möglichst auf den Nachmittag oder in die Ferien legen. „Die Schule hat zwei Drittel für den laufenden Betrieb genutzt. In einem Drittel wurde gearbeitet“, so Bauamtsleiter Andreas Löbe.

Die Maßnahme war in drei Bauabschnitte geteilt. Als Erstes wurde im Frühsommer 2017 die inzwischen zu kleine Turnhalle aus den 60er Jahren ausgeräumt. In den großen Ferien begann der Abriss, dann folgte der Rohbau. Zwei Jahre sollten vergehen, bis die Schule wieder ihre eigene Halle nutzen konnte. In der Zwischenzeit fand der Sportunterricht, wann immer möglich, im Freien statt, aber auch im Feodor-Lynen-Gymnasium.

Sanierung beginnt mit Seitenflügel

Im September 2017 ging es mit der Sanierung des Seitenflügels los, in dem ehemals die Volkshochschule ihre Räume hatte. In den Sommerferien 2018 zog die Schule in den frisch fertiggestellten Trakt, und der zweite Abschnitt mit Arbeiten im Hauptgebäude konnte beginnen. Zwei Jahre später war man fertig. Der letzte Abschnitt, die Sanierung der Ostseite der Schule zum Sportplatz hin, startete im September 2020.

Wenn die Schüler nach den Osterferien wieder den Unterricht besuchen, wird das Hauptgebäude voll genutzt und der ehemalige VHS-Trakt frei für die Mittagsbetreuung. Diese war in den vergangenen Jahren ausgelagert und kehrt nun zurück, erstmals in einen eigenen Bereich und nicht mehr übers Gebäude verteilt.

Neben Restarbeiten im Gebäude stehen nun noch die Freiflächen inklusive dem Bereich vor Haupteingang und dem Lehrerparkplatz an. „Mitte Mai starten wir mit den Freianlagen. Im Wesentlichen wollen wir bis zu den Sommerferien fertig werden“, sagt Löbe. Eine Ausnahme stellen etwa die Baumpflanzungen dar, für die es im Sommer zu heiß ist.

Bei 14,2 Millionen Euro angelangt

„Es ist natürlich teurer geworden“, so Nafziger. Bei 14,2 Millionen Euro ist man angelangt, Lehrerparkplatz und Vorplatz exklusive. „Die Chancen stehen gut, dass wir unter 15 Millionen bleiben“, sagt Löbe, wobei 4,2 Millionen auf die neue Turnhalle entfallen. Die Sanierung des alten Gebäudes verschlang deutlich mehr Geld als erwartet. „Schlechte Bausubstanz und unbekannte Mängel im Bestand“, nennt Löbe neben coronabedingten Ausfällen bei Handwerkern und Materialteuerungen als Hauptgründe. Unangenehme Überraschungen, die zu einer Bauzeitverlängerung und damit höheren Kosten führten, gab es einige. Dass bei der Raumluftmessung am Ende des zweiten Bauabschnitts Formaldehyd festgestellt wurde und die belasteten Bretter gleich mit ausgetauscht wurden, ist ein Beispiel. Ein anderes eine „Wand im Treppenhaus, die solide aussah, aber einfach nur ein verkleideter hohler Kasten war“, wie Nafziger erzählt. Um den Brandschutz zu gewährleisten, musste eine Stahlrahmenkonstruktion in die Wandöffnung eingefügt und mit Brandschutzelementen verkleidet werden. Dass nicht an falscher Stelle gespart wurde, zahlt sich täglich aus. Die Schule profitiert in der Corona-Pandemie von ihrer modernen Lüftungsanlage.

Wenn heuer im Juli das Sommerfest ansteht, will man auch die Einweihung feiern. Selbst wenn die Außenanlagen dann noch nicht fertig sein sollten. Löbe: „Die Schule hat’s verdient.“