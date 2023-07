An jedem Sonnentag Geld sparen

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Fan von Fotovoltaik und Förderprogramm: Andreas Schröder (r.) informierte jetzt neben Bürgermeister Hermann Nafziger (l.) und Klimaschutzmanager Jörg Degen mehr als ein Dutzend Planegger Bürger über die Erfahrungen mit seiner zwei Jahre alten Anlage, deren nach Süden ausgerichteten Module auf dem Carport durch ihren geringen Neigungswinkel kaum zu sehen sind. © Dagmar Rutt

Andreas Schröder ist nicht nur von Fotovoltaik überzeugt, sondern auch vom Planegger Energiesparförderprogramm. Beim Ortstermin bei ihm zu Hause leistete er Überzeugungsarbeit und nahm die Angst vor bürokratischen Hürden. Mehr als ein Dutzend Bürger kamen in die Jörg-Tömlinger-Straße.

Planegg – Andreas Schröder ist Anhänger regenerativer Energien. Der Planegger Start-up-Unternehmer zeigte jetzt mehr als einem Dutzend Interessierten, wie seine Fotovoltaikanlage samt Batteriespeicher funktioniert. Mit dabei waren auch Bürgermeister Hermann Nafziger und Klimaschutzmanager Jörg Degen. „Mein Ziel ist, möglichst viele Planegger, Würmtaler, Münchner zu überzeugen, sich eine Fotovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, am besten mit Batteriespeicher. Ich bin zu 95 Prozent autark und kann auch das Elektroauto damit aufladen, absolut klimaneutral und kostengünstig“, so Schröder, der seit zwölf Jahren in der Jörg-Tömlinger-Straße lebt und seit zwei Jahren insgesamt 28 Solarmodule auf dem Dach des Carports sowie des Einfamilienhauses montiert hat.

Von 300 auf 30 Euro Stromkosten herunter

Die Idee zu dem Termin, den Nafziger in seine „Bürgermeister vor Ort“-Reihe einbaute, war entstanden, als sich Nafziger und Schröder im Rahmen einer Bürgersprechstunde austauschten. Nafziger brachte am vergangenen Freitag Informationsmaterial zum Energiesparförderprogramm der Gemeinde mit und erläuterte gemeinsam mit Klimaschutzmanager Degen die verschiedenen Möglichkeiten und Vorgehensweisen, etwa dass der Antrag vor der Beauftragung einer Firma gestellt werden muss. Anhand eines Gemeindeplans wies er außerdem auf Bürgerbeteiligungsprojekte hin, die sich in Planung befinden, etwa Windkraft im Westen der Gemeinde und Agri-Fotovoltaik nahe der Straße Im Grund.

Schröder beantwortete gut gelaunt Fragen nach bürokratischem Aufwand, Wartezeit, Ertrag und Kosten, und das wiederholt. „Total easy“ sei es, an die Förderung der Gemeinde zu kommen. „Planegg macht das ganz toll.“ Und weiter: „Ich hatte vorher eine Stromrechnung von 300 Euro im Monat, jetzt habe ich 30 Euro. Es ist jedem nur zu empfehlen. Neben dem gesamten CO2-Einsparungspotenzial ist es auch wirtschaftlich eine sehr gute Sache.“

4000 Euro Förderung der Gemeinde

Die 28 Module haben eine Maximalleistung von 10,8 Kilowatt Peak, der Batteriespeicher ist auf 13,8 Kilowattstunden ausgelegt. Die Gesamtkosten lagen bei der Installation vor zwei Jahren bei 30 000 Euro, 8000 Euro davon für den Batteriespeicher. Schröder rechnete vor: „Von den 30 000 Euro Kosten geht die Mehrwertsteuer weg, bleiben 24 000 Euro, 4000 Euro Förderung von der Gemeinde, 1500 für den Batteriespeicher, 2500 für die Fotovoltaikanlage. Damals gab es noch 1000 Euro vom Freistaat Bayern, die es jetzt nicht mehr gibt. Bleiben 19 000 Euro, bei 3000 Euro Einsparung, die ich pro Jahr habe.“ In seinem persönlichen Fall amortisiere sich die Anlage nach sechseinhalb Jahren.

Schröder kann fast in Echtzeit verfolgen – mit 15 Minuten Verzögerung –, wie viel Strom die Module erzeugen, die von der Straße kaum zu sehen sind. Das Tablet mit dem Dashboard liegt gleich beim Hauseingang auf einem Schränkchen. „Eben hatten wir noch Wolken. Da haben wir nur 556 Watt erzeugt“, sagte er bei der Führung, die er in zwei Gruppen absolvierte. Zu sehen sei der hohe Verbrauch, weil das Elektroauto aktuell geladen werde. „Über der X-Achse wird Verbrauch angezeigt, unterhalb was erzeugt wird. Ein wolkiger Tag hat viele Zacken.“ An einem sonnigen Sommertag würden in der Spitze acht bis neun Kilowatt Strom erzeugt: Das Dashboard zeigt an, was erzeugt, verbraucht, eingespeist, und in Rot was zusätzlich aus dem Netz bezogen wird. Im Januar lieferte die Anlage 140 Kilowattstunden, im Juni 1650, fast das Zwölffache. Acht Cent Einspeisevergütung gebe es pro Kilowattstunde.

Auch der Batteriespeicher und der Wechselrichter, der den Gleichstrom aus den Solarmodulen in Wechselstrom verwandelt, im Keller waren Teil der Besichtigungstour – und durften fotografiert werden.

Schröder freut sich nicht nur an jedem sonnigen Tag, wenn er aufs Dashboard blickt. „Er spart auch jeden Tag Geld, wenn die Sonne scheint“, sagte Degen.

Informationen zum Energiesparförderprogramm, das heuer erstmals mit 150 000 Euro ausgestattet ist, sowie Anträge finden sich auf der Gemeinde-Homepage unter https://www.planegg.de.