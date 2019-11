Ankommen in der neuen Heimat

AWO eröffnet Beratungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund in Planegg

Landkreis München / Würmtal– Wie finde ich einen Arbeitsplatz? Wo kann ich Deutsch lernen? Darf meine Familie nachziehen? Wo können meine Kinder die Schule besuchen? Die Menschen mit Migrationshintergrund, die im Landkreis München leben, finden sich im Behörden- und Sozialsystem ihrer neuen Heimat oft schwer zurecht. Unterstützung bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen bietet die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, kurz MBE, eine Einrichtung des AWO-Kreisverbands München-Land. Die AWO erhielt Anfang des Jahres den Zuschlag des Bundesinnenministeriums, die Beratungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund aufzubauen. Die Anlaufstelle wird aus Mitteln des Bunds gefördert.

Beratung in einer AWO-Einrichtung sowie in der VHS

Die passenden Räume für die Gemeinden im Westen des Landkreises wurden in der Keferloher Straße 24 in Haar gefunden. Für den Süden findet die Beratung in einer AWO-Einrichtung in der Bahnhofstraße 37 in Planegg sowie in der VHS Würmtal am Marktplatz 11 statt. Seit Herbst beraten dort die AWO-Mitarbeiterinnen María Gómez Salas und Elke Stigler die Klienten, die älter als 27 Jahre sind und eine Bleibeberechtigung haben, sowie Integrationskursteilnehmer. Die zugewanderte Familie aus China kann sich dort ebenso Rat und Information holen wie der syrische Flüchtling, der nach Deutschland kam und hier Bleiberecht hat, oder jeder EU Bürger.

Zahl der Bürger mit Migrationshintergrund ist im Landkreis München hoch

Die MBE berät in Einzelfällen auch Zugewanderte, die schon länger in Deutschland leben und Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation brauchen. Die Zahl der Bürger mit Migrationshintergrund im Landkreis sei hoch, der Bedarf an Hilfestellung im Umgang mit Behörden deshalb auch, sagt Daniel Kreutz, AWO-Fachbereichsleiter Familie und Integration. „Für sie ist die AWO-Beratungsstelle geschaffen worden und steht nun zur Verfügung“, sagt Kreutz. mm

Sprechzeiten

Für die Gemeinden Planegg, Gräfelfing und Neuried jeweils Dienstag, 9 bis 12 Uhr, in der AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Bahnhofstraße 37, in Planegg sowie Donnerstag, 13 bis 17.30 Uhr, in der Volkshochschule im Würmtal, Marktplatz 11, in Planegg.

Für alle anderen Gemeinden können Termine vereinbart werden unter Telefon 0176/16 72 09 15 oder per E-Mail an MBE@awo-kvmucl.de