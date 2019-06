Ansturm auf den Ort der Ruhe

Wallfahrtskirche Maria-Eich

von Victoria Strachwitz schließen

Mangel an Gläubigen, Mangel an Priestern: Die Kirche schrumpft. Doch in den Planegger Wald zu dem Wallfahrtskirchlein Maria Eich pilgern immer mehr Gläubige. Das hat viel mit dem Erleben von Natur zu tun, glaubt der Hüter des Ortes. Aber nicht nur.