Apotheken-Rochade in der Bahnhofstraße

Von: Nicole Kalenda

Der neue Inhaber der Engel-Apotheke in Planegg ist Florian Max. © Dagmar Rutt

Florian Max hat die Engel-Apotheke in der Planegger Bahnhofstraße übernommen. Dafür musste er die Rosen-Apotheke etwas weiter östlich schließen. Die meiste Zeit verbringt der 35-Jährige jedoch inzwischen im Münchner Osten. Dort gehört ihm die vermutlich größte Apotheke Deutschlands.

Planegg – Nach 20 Jahren hat die Engel-Apotheke in der Planegger Bahnhofstraße den Inhaber gewechselt. Florian Max übernahm sie zu Jahresanfang von Elke Orend. „Das war überhaupt nicht der Plan“, sagt der 35-Jährige. Denn eigentlich hatte er schon die maximale Anzahl an Apotheken.

Seit 2016 in der Bahnhofstraße

Max hatte 2016 die „Würmtal Apotheke“ in der Bahnhofstraße eröffnet, schräg gegenüber der Engel-Apotheke. 2017 übernahm er auch die Rosen-Apotheke. Als seine Tochter im Oktober 2021 zur Welt kam, ließ er die Idee fallen, eine dritte Apotheke in Allach zu übernehmen. „Ich dachte, nur noch Familie und Gemeinderat, und das war’s“, sagt Max, der 2020 für die Freien Wähler Dynamischen in das Gremium gewählt wurde.

Doch drei Monate später meldete sich der Makler erneut, er habe an ihn als Nachfolger für die „saniPEP“-Apotheke im Einkaufscenter Perlach gedacht. Mit 1300 Quadratmetern ist diese zehnmal so groß wie die Rosen-Apotheke. „Mir fällt in Deutschland keine andere ein, die größer ist“, sagt Max.

Seine Neugier war geweckt. „Mich hat interessiert, was so eine Riesenapotheke besser macht als ich, wie geht sie mit den Lieferengpässen um.“ Max sah sich einen Tag mit der Vorbesitzerin um, bewarb sich als einer von fünf Interessenten und bekam den Zuschlag. Zum 1. August vergangenen Jahres übernahm er die „sani-PEP“-Apotheke im Einkaufszentrum, deren Filiale in der Albert-Schweitzer-Straße 64 und das dazugehörige Saniplus-Sanitätshaus in der Charles-de-Gaulle-Straße 4, alles in München.

180 Mitarbeiter

Mit einem Schlag hatte Max 180 Mitarbeiter, von denen 120 allein in der Apotheke im Einkaufscenter Perlach arbeiten. „Ich dachte, jetzt ist das abgeschlossen, mehr kann ich nicht machen.“ Denn nach dem Apothekengesetz darf ein Apotheker maximal eine Hauptapotheke und drei Filialen betreiben: „saniPEP“ plus Filiale plus „Würmtal Apotheke“ plus Rosen-Apotheke.

Im Herbst erfuhr Max, dass Orend sich mit dem Gedanken trage, ihre Engel-Apotheke zu veräußern. Er stand vor einem Dilemma. Arbeit hatte Max genug, sah aber die Gefahr, „jemand Junges als Konkurrenz“ zu bekommen. Orend wollte zum Jahresende aufhören. „Zeitlich war das ein sportlicher Horizont“, sagt Max. Er entschied, die 140 Quadratmeter große Engel-Apotheke zu übernehmen und, um nicht die Höchstzahl an Apotheken überschreiten, vorher die Rosen-Apotheke zu schließen. Diese habe einige Kriterien nicht erfüllt, etwa ein behindertengerechtes WC, und war ungünstiger geschnitten: Mehr als die Hälfte der Fläche befindet sich im Keller.

Seit 5. Dezember hat die Rosen-Apotheke nicht mehr geöffnet, die Mitarbeiter wechselten allesamt in die „Würmtal Apotheke“ und sind seit Jahresbeginn auch gegenüber in der Engel-Apotheke im Einsatz. Die dortigen Räume möchte Max in absehbarer Zeit renovieren. Neben den Notdiensten einmal im Monat, verbringt er jeweils einen Tag pro Woche in seinen beiden Planegger Apotheken. „Ich schaue zu, dass ich drei, vier Stunden vorne im Verkauf stehe. Das ist das Kerngeschäft.“ Die meiste Zeit ist er jedoch damit beschäftig, die „saniPEP“ nach 40 Jahren in Familienhand neu zu strukturieren. „Das braucht Zeit“, sagt Max. Und weiter: „Das Herausforderndste für mich ist, zu sehen, was ich abgeben und delegieren kann.“

„Super Mitarbeiter“

In seinen Planegger Apotheken hat er wenig Probleme damit. „Die Filialleiter treffen eigenständig Entscheidungen. Das sind super Mitarbeiter. Die wissen, was ich weiß, und können, was ich kann.“

Die Würmtaler Kunden profitieren von Max’ Standbein im Münchner Osten. „Wir haben ein viel breiteres Warenlager und können dadurch die meisten Probleme besser abfangen“, sagt er. Arzneimittel, die in den Würmtaler Filialen nicht vorhanden sind und auch nicht vom Großhandel lieferbar sind, sich aber im Perlacher Lager befinden, werden von dort nach Planegg geliefert. Dazu seien mehrere Mitarbeiter täglich nur damit beschäftigt, für alle Apotheken zusammen rare Medikamente zu organisieren. Max: „Bei einer kleinen Apotheke ist die Personaldecke für so etwas zu dünn.“