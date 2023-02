Planegg ist auf Rosen gebettet

Von: Andreas Deny

Die Gewerbesteuer sprudelt in Planegg. © IMAGO/McPHOTO/BilderBox

Der Planegger Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig einen Rekordhaushalt mit einem Volumen von 139 Millionen Euro verabschiedet. Was den Mitgliedern leicht fiel, denn die Gemeinde ist finanziell inzwischen auf Rosen gebettet. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich seit 2020 auf 82,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr verdreifacht – vor allem dank der Biotechnologie- und der Pharmabranche, die 66 Prozent der Einkünfte ausmachten.

Planegg - Die gute Finanzlage erlaubt es Planegg, heuer und in den Folgejahren kräftig zu investieren, vor allem in die Ortsentwicklung und den Wohnungsbau. Wie berichtet, beabsichtigt die Gemeinde, das 13 000 Quadratmeter große Grundstück der ehemaligen Gaststätte Heide-Volm zu erwerben. Für Grunderwerb sind dieses Jahr 43,2 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Ein weiterer wichtiger Investitionsposten sei der Erhaltungsaufwand, sagte Kämmerin Katharina Gaspers, etwa für den Neubau des ausgebrannten Kindergartens St. Martin in Martinsried (heuer 2,3 Millionen, insgesamt 3,8 Millionen Euro), den Ersatzneubau für die Wohnungen in der Münchner Straße (heuer 235 000, insgesamt 3,8 Millionen Euro), die Sanierung des Jugendtreffs Waaghäusl (heuer 500 000, insgesamt 1,8 Millionen Euro) und die Tiefgarage am Marktplatz (heuer 1,4 Millionen, insgesamt 5,6 Millionen Euro).

Personalausgaben steigen um 10,3 Prozent

Im Hinblick auf die Infrastruktur schlage vor allem die Verlängerung der U-Bahn nach Martinsried zu Buche, für die auf die Gemeinde über die Jahre Kosten von mehr als zehn Millionen Euro zukommen (2023: 1,16 Millionen). Für die Kreisumlage muss Planegg heuer 27,2 Millionen Euro berappen (2022: 17,5 Millionen). Die Personalausgaben steigen um 10,3 Prozent auf 11,8 Millionen Euro. Florian Zeller (FWD) erklärte, dies seien bleibende Mehrausgaben. „Wir sind nicht Google, Facebook oder Amazon, die, wenn es nicht mehr so gut läuft, den Leuten kündigen können.“ Insgesamt sind fünf neue Stellen geplant. Bürgermeister Hermann Nafziger betonte, dass die Bürokratie immer mehr Anforderungen an die Gemeinde und deren Verwaltung stelle.

Die Rücklagen der Gemeinde lagen Ende 2022 bei rund 47 Millionen Euro. Aufgrund der großen Investitionen in den nächsten Jahren wird für 2026 aber nur noch mit 654 900 Euro Reserve kalkuliert, etwas mehr als die gesetzliche Mindestrücklage. Gaspers hat die diesjährigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 28 Millionen allerdings äußerst vorsichtig angesetzt. Felix Kempf (SPD) zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass die Gemeinde in drei, vier Jahren besser dastehen werde, als es jetzt auf dem Papier aussehe.

Viel Lob von den Fraktionen

Aus Reihen aller Ratsfraktionen gab es viel Lob für den Haushalt. Peter von Schall-Riaucour (PP&M) zeigte sich erfreut darüber, dass die Gemeinde heuer noch einmal 60 000 Euro mehr an Zuschüssen an die Vereine ausschütten könne. Der unerwartete Geldregen und die gleichzeitigen Grundstücksangebote in der Ortsmitte eröffneten der Gemeinde eine einmalige Chance, sagte Hannah Betz (Grüne). Sie plädierte dafür, das neue Quartier am Bahnhofplatz sozial gerecht und möglichst klimaneutral zu entwickeln. Vor allem sollte Wohnraum für die Mitarbeiter der Kinderbetreuung geschaffen werden.

Der Rekordhaushalt erlaube es, Projekte anzugehen, die Planegg positiv und nachhaltig verändern werden, sagte Fritz Haugg (FDP) mit Blick auf das Bahnhofsareal. Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) wünschte sich, dass die inzwischen angewachsene Klimarücklage jetzt auch eingesetzt werde. Michael Book (CSU) sagte, man müsse in Zukunft vor allem das Gewerbe pfleglich behandeln. „Wir leben von der Gewerbesteuer.“