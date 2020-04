Auftrag für vier neue Gebäude am Planegger Bahnhof

Die Baugesellschaft München-Land (BML) soll den Bike&Ride-Komplex am Planegger Bahnhof bauen. Max Gum-Bauer (FWD) stimmte als Einziger im Ferienausschuss dagegen. Auch der künftige Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) sieht die Beauftragung kritisch.

Planegg– Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft München-Land erstellt und verwaltet in 26 Kommunen des Landkreises München Mietwohnungen, so auch in Planegg. Wenig Glück hatte sie mit ihren 2018 in der Josef-Beyerl-Straße 8 fertiggestellten 18 seniorengerechten Wohnungen. Dort kamen etliche Baumängel zusammen. Die BML musste Prozesse mit Auftragnehmern führen, und der Frust der Mieter wuchs, weil monatelang nichts voranging (wir berichteten). Im vergangenen November forderte Max Gum-Bauer eine Aufklärung der Vorgänge, auch in Anbetracht kommender Bauprojekte, die in die Hand der BML gelegt werden könnten.

Nun steckt die Gemeinde mitten in der Neuordnung des Bahnhofsumfeldes. Auf den gemeindeeigenen Grundstücken im Norden des Bahnhofsplatzes können nach Schätzung des Planegger Bauamtes 50 bis 60 Wohnungen Platz finden. Bis es so weit ist, dürften noch einige Jahre vergehen, denn zuerst sollen auf der Südseite der Festsaal der Gaststätte Heide-Volm einem Supermarkt weichen und im Westen, parallel zu den Gleisen, ein Bike&Ride-Komplex entstehen.

Das Grundstück ist wie die Fläche im Norden in Gemeindehand. Im vergangenen Dezember wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Nun befasste sich der Ferienausschuss mit einer Machbarkeitsstudie des Münchner Architekturbüros Messner. Auf der Tagesordnung stand auch die Beauftragung der BML mit dem Projekt.

„Ich werde dem nicht zustimmen, dass man den Auftrag gleich an die Baugesellschaft München-Land vergibt“, erklärte Gum-Bauer. „Mir geht es um einen Preisvergleich.“ Auch Nafziger, der nach seinem Sieg in der Stichwahl Ende März im Mai das Amt des Bürgermeisters übernimmt, erklärte: „Mein Gedanke war ebenfalls, ein Vergleichsangebot zu haben.“ Man habe mit der Baugesellschaft München-Land „auch schon gute Erfahrungen“ gemacht, wenn auch nicht in der Josef-Beyerl-Straße. Da die Planung weit fortgeschritten sei, wolle er der Beauftragung der BML nicht im Weg stehen. Zur Fläche im Norden des Bahnhofsplatzes sagte er jedoch: „Für das Projekt, das wir noch zu entwickeln haben, können wir andere Wege gehen.“