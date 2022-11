Augustiner bekommen neues Grabmal

Von: Nicole Kalenda

Die Augustiner möchten im Jubiläumsjahr 2023 die neue Grabstelle einweihen. Sie ersetzt den alten Grabstein. © Dagmar Rutt

Eine Wiesenfläche, umrahmt von einer Sitzgelegenheit, übereinandergeschichteten Steinplatten und einem offenen Buch: So wird die neue Grabstätte der Augustiner von Maria Eich auf dem Planegger Friedhof aussehen. „Schlichte Modernität“ nennen es die einen, „Stilbruch“ die anderen.

Planegg – Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss des Planegger Gemeinderates hat am Donnerstag mit 7:2 dem Entwurf für die neue Grabstelle der Augustiner vom Kloster Maria Eich auf dem Planegger Friedhof zugestimmt. Dies war nötig, weil er gleich in mehreren Punkten von der Friedhofssatzung abweicht. Florian Großelfinger (CSU) betonte, damit keinen Präzedenzfall schaffen zu wollen: „Ich würde es wirklich als Ausnahme sehen, weil Maria Eich etwas Besonderes ist.“

Grabstein stammt von 1964

Die Augustiner haben 1953 die Wallfahrtsseelsorge in Maria Eich übernommen. 1964, nach dem Tod des ersten Wallfahrtskuraten Pater Bernward Hartmann, wurde die Grabstätte auf dem Planegger Friedhof errichtet, in Sektion 1 gleich links hinter dem Eingang an der Fürstenrieder Straße. Später kam an anderer Stelle ein weiteres Doppelgrab hinzu, dessen Laufzeit aber nicht verlängert wurde. Zehn Augustiner liegen an zwei verschiedenen Orten auf dem Friedhof begraben. 2017 ergänzte das Kloster die ursprüngliche Grabstätte dann um ein benachbartes Doppelgrab. „Diese beiden Grabstellen sollen zu einer zusammenwachsen“, sagte Pater Christian Rentsch, der Prior des Augustinerklosters, im Ausschuss. Man wolle die Namen der Verstorbenen zusammenführen, der vorhandene Grabstein biete aber keinen Platz mehr, also habe man sich entschlossen, die Grabstelle neu zu gestalten.

Das geplante Grabmal besteht aus drei Elementen: einer Sitzgelegenheit, Namenssteinen und einem 1,85 Meter hohen offenen Buch. „Die Sitzgelegenheit lädt zum Verweilen und Ruhen ein, wie die Besucher es von der Lichtung rund um die Gnadenkapelle Maria Eich gewohnt sind“ heißt es in einem Schreiben der Augustiner an die Gemeinderäte. Auf den im rechten Winkel dazu angeordneten, übereinandergeschichteten Steinplatten sollen die Namen der verstorbenen Augustiner aufgeführt werden. Die Schichtung erlaubt, das Grabmal in der Höhe um eine weitere Platte zu ergänzen, „wenn nach Jahrzehnten die beschrifteten Flächen nicht mehr ausreichen sollten“. Das offene Buch steht dem geöffneten Winkel der Steinplatten gegenüber. Es verweist auf das Ordenswappen der Augustiner, „ein vom Pfeil der Liebe durchbohrtes Herz“. Das Ensemble wird aus Grüntenstein gefertigt, dem einzigen grauen Sandstein im bayerischen Raum. Aus diesem Stein besteht auch die Fassung des Türbogens zur Gnadenkappelle in Maria Eich.

Mehrheit spricht Entwurf an

Peter von Schall-Riaucour (PP&M) sprach von einem „sehr massiven“ Grab: „Die anderen Gräber auf der Seite werden in der Sichtachse herabgesetzt.“ Cornelia David (FWD) erklärte: „Für mich ist das absolut ein Stilbruch. Ich würde mich niemals auf so etwas setzen. Das ist für mich pietätlos.“ Die beiden stellten eine Minderheit im Ausschuss dar. Die Mehrheit teilte die Meinung Judith Grimmes (Grüne): „Mich spricht der Entwurf an. Der Friedhof sollte mit dem Zeitgeist gehen.“ Angelika Lawo (gG21): „Ich finde die schlichte Modernität ausgezeichnet. Das passt gerade im Eingangsbereich hervorragend.“