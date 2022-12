Planegger Augustiner feiern Weihnachten auf Baustelle

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Pater Felix wird als Einziger nicht in den neuen Wohntrakt ziehen, der rechts zu sehen ist. Er kommt in der Kuratiewohnung unter und wandert nach Abschluss der Arbeiten in den Klosteraltbau zurück. Er sagt: „Ich freue mich auf die neuen Gemeinschaftsräume, auf die Kapelle, das Refektorium, die neue Küche. Das reicht mir dann.“ © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Augustiner haben das Packen angefangen: Noch vor dem 4. Advent ziehen die ersten beiden Ordensbrüder in den Neubau des Planegger Klosters Maria Eich – mitten auf die Baustelle. Auch der Christbaum wird dort stehen.

Planegg – Der künftige Garten zwischen Alt- und Neubau steht voller Autos. Die Handwerker haben dort geparkt. Der Trockenbauer ist in der Hauskapelle zugange, die Parkettleger im Refektorium und der Installateur im Heizungskeller. Die Modernisierung und Erweiterung des Planegger Klosters Maria Eich schreitet voran.

Im September 2021 wurde der ruhig im Wald gelegene Augustiner-Konvent zur Baustelle, dieses Frühjahr der Rohbau abgeschlossen, Anfang Juli das Richtfest gefeiert. Mit dem Millionenprojekt rüsten sich die Augustiner für die Zukunft. Der Altbau aus den 50er Jahren wird kernsaniert. Von außen sieht er so gut wie fertig aus: Die Fassadendämmung ist abgeschlossen, die neuen Fenster sind eingebaut, und das Gebäude hat einen frischen grauen Anstrich bekommen.

Arbeiten im Nordtrakt ab 9. Januar

Die Arbeiten im Inneren der Südhälfte sind nahezu abgeschlossen. Bis 9. Januar müssen die vier Ordensbrüder, die im Kloster leben, die Nordhälfte räumen, damit auch dort Hand angelegt werden kann. Pater Christian Rentsch, der Prior des Klosters, und Subprior Pater Alfred Issing ziehen in der kommenden Woche in zwei der vier Wohnungen im Neubau. Das Parkett ist verlegt, die Silikonfugen zum Bad sind frisch gezogen. Überall liegt Baustellenstaub. Im Umgang, der vom Altbau am neuen Gemeinschaftsraum und der Hauskapelle im rechten Winkel vorbei zum Wohntrakt führt, liegen Materialien und Maschinen, ein Radio läuft.

Im Erdgeschoss des Südtraktes wurde Ende November die neue Küche eingebaut, schwarze Schränke mit Arbeitsflächen in Eichenoptik. Weil es Lieferschwierigkeiten bei den Kühlgeräten gibt, wird noch in der alten Küche gekocht. Die Möbel der neuen Küche ziehen sich um die Ecke. Im Übergang zum Neubau sollen Getränkekühlschrank und Kaffeeküche die Bewirtung der Klostergäste erleichtern, denn gleich daran schließt sich das künftige Refektorium an. „Wir haben schnell mal zehn, 20 Gäste“, sagt Pater Felix Meckl, der Prokurator des Klosters, der für das Projekt zuständig ist und eng mit Architekt Clemens Pollok zusammenarbeitet. Der Aufenthaltsraum bekommt einen großen, verlängerbaren Esstisch und am hinteren Ende eine Couchecke. Am vergangenen Mittwoch begannen die Parkettleger mit der Arbeit. Die Ordensbrüder haben sich für Eiche entschieden. „Wir sind hier in Maria Eich, da kann ich nicht mit Buche anfangen“, sagt Pater Felix.

Einweihung am letzten Juniwochenende

Ende August beherbergte der 60 Quadratmeter große Raum schon einmal 75 Personen. Bei „grauenhaftem Wetter“ wurde dort das Augustinus-Fest gefeiert. Das unfertige Dach war eigens mit Folien abgedeckt worden. „Beim Wolkenbruch nachts um zehn kam das Wasser durch. Da sind die Gäste in den hinteren Bereich gerutscht.“

Pater Felix hatte die Hoffnung, dass das Refektorium an Weihnachten fertig ist. Das ist nicht mehr zu schaffen. Der Christbaum wird trotzdem dort aufgestellt, er passt nicht ins Esszimmer im Altbau. „Wahrscheinlich werden wir mit einer Bierbank Weihnachten und Silvester feiern.“

Ans Refektorium schließt sich im Winkel zum neuen zweigeschossigen Wohntrakt die Hauskapelle an. Links am Eingang ist die Einbuchtung, in die die neue Zeitkapsel zur Einweihung eingesetzt werden soll. Ein Mitbruder aus dem Würzburger Augustinerkloster hat die Urkunde auf Papier geschrieben, auf dem Tinte und Vergoldung 200 Jahre halten. Der Termin steht fest: Am letzten Juniwochenende möchten die Augustiner feiern, mit den Firmen, die Pater Felix „grandios“ nennt, den Mitbrüdern des Augustinerordens und den Helfern, die beim Streichen, Putzen, Räumen mit anpacken und das Projekt durch Spenden unterstützen.

Inzwischen sind die Kosten bei knapp 5 Millionen Euro angelangt. 60 Prozent tragen die Augustiner, Konvent und bayerisch-deutsche Ordensprovinz. Weil die Mittel nicht reichen, wird es auf einen Kredit hinauslaufen. „Es ist eine wahnsinnige Herausforderung für die gesamte Augustinerprovinz“, sagt Pater Felix. „Aber zu sehen, wie die Menschen ringsum das Projekt begleiten, macht einfach ein gutes Gefühl. Es zeigt, dass es die richtige Entscheidung war.“

Am Samstag, 1. Juli, ist ein Tag der offenen Tür geplant. Wer sich dann durchs Kloster führen lässt, wird erfahren, dass die Rigipsdecke der Hauskapelle wie abstrakte Baumkronen geformt ist, die auf Stämme symbolisierende Betonsäulen zulaufen. Im Augenblick trocknen in der Kapelle die Lärchenbretter, die Pater Felix und Pater Christian am Dienstag gestrichen haben. Sie sind für die Fensterlaibungen gedacht. Der weitaus größte Teil der 700 Quadratmeter Latten wurde Ende Oktober gestrichen. Drei Tage standen die Ordensbrüder mit Mitstreitern in der Halle des Zimmerers, der die Rhombusschalung macht. Auch Pater Felix’ Vater war mit seinem besten Freund zum Helfen angereist. Spätestens im Juni kommen sie wieder – um zu feiern.