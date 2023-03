Aus für Martinsrieder Westumfahrung

Von: Nicole Kalenda

Der Verkehr wird weiter durch die Röntgenstraße rollen. © Dagmar Rutt

Die Martinsrieder Westumfahrung ist Geschichte. Der Planegger Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, das jahrzehntelang diskutierte Verkehrsprojekt nicht weiterzuverfolgen.

Planegg – Der Planegger Gemeinderat hat am Donnerstag den Beschluss aus dem November 2013 aufgehoben, den ersten Teilabschnitt der Martinsrieder Westumfahrung auf Höhe der Röntgenstraße zu bauen. Er setzte damit einen Schlussstrich unter fast sechs Jahrzehnte des Ringens um eine Entlastung der Anwohner.

Ideen gab es viele in all den Jahren, wie den Martinsriedern und vor allem den Anwohnern der Röntgenstraße zu helfen sei. Die größte Lösung war die Staatsstraße 2063 neu, also die Verlegung der Staatsstraße 2063 von der Würm weg nach Osten. In einem Bogen sollte sie um Gräfelfing herumführen und dann westlich hart an der Baugrenze von Martinsried entlang weitergehen bis zur Münchner Straße. Sie wurde in Anbetracht der zu erwartenden Verkehrsmehrung 2009 mehrheitlich vom Planegger Gemeinderat abgelehnt. Es folgten mehrere kleinere Varianten mit dem Ziel, eine Entlastung der Martinsrieder zu bewirken: Gewerbetrasse, Voll-Umfahrung und zuletzt die Sillatvariante mit Durchstich zur Fraunhoferstraße.

Bürgerantrag mit knapp 300 Unterschriften

Im Wahlkampf 2020 hatten sich noch alle acht Bürgermeisterkandidaten für die kleine Lösung ausgesprochen, den Bau der Straße westlich der Garagen entlang der Röntgenstraße mit Einmündung in die Fraunhoferstraße. Von einer Gewerbetrasse hoch bis zum AEZ nahmen sie damals bereits geschlossen Abstand. Sieben von ihnen sind heute Mitglied des Gemeinderates, und sie alle stimmten für das Ende der Umfahrungspläne. „Auch ich habe am Anfang an die Umfahrung geglaubt und wurde durch die Zahlen eines Besseren belehrt“, so Bürgermeister Hermann Nafziger.

Als sich 2021 angedeutet hatte, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat zu einem Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik führen und eine Realisierung der Westumfahrung der Röntgenstraße unwahrscheinlich wurde, brachte ein Bürgerantrag mit knapp 300 Unterschriften das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Ganzheitliches Verkehrskonzept

Anfang 2022 beschloss der Gemeinderat auf Antrag der PP&M die Erarbeitung eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes auf Grundlage sämtlicher Untersuchungen der vergangenen Jahre. Neben einem Verkehrsmonitoring fand auch ein Workshop statt. Ein Ergebnis war, dass seit 2009 ein Rückgang der Kfz-Verkehrsmengen in Martinsried festzustellen ist. Die Belastung nahm im Vergleich zum Monitoring 2017 um 20 bis 30 Prozent ab. Hauptsächlich handle es sich um Ziel- und Quellverkehr, in der Röntgenstraße zu 75,3 Prozent. Das beauftragte Büro Inovaplan kam zu dem Schluss, dass die Realisierung der Westumfahrung zu einer deutlichen Zunahme des Durchgangsverkehrs in Martinsried führen würde, die nicht mit den politischen Zielen einer Verkehrswende zu vereinbaren sei. Die Gemeindeverwaltung schloss sich der ablehnenden Haltung an und verwies auch auf die hohen Gesamtkosten im Vergleich zum verkehrlichen Gesamtnutzen für die Gemeinde. Fritz Haugg (FDP) wandte am Donnerstag ein: „Ich sehe es nicht als gegeben an, dass die Westumfahrung ohne große Diskussion beerdigt werden soll.“ Doch außer ihm war nur noch Giovanni Sammataro (CSU) dagegen. Angelika Lawo (gG21) machte sich dafür stark, den Anwohnern der Röntgenstraße in Sachen Lärmschutz eine Perspektive und „nicht das Gefühl zu geben, wir vertagen alles auf den Sankt-Nimmerleinstag“.

Nicht entschieden ist, ob ein Durchstich des zwischen Röntgen- und Fraunhoferstraße liegenden Walls erfolgt. Inovaplan erwartet davon laut Sitzungsvorlage eine Verkehrsverlagerung von der Ortsmitte an den Ortsrand und damit eine Bündelung des Verkehrs auf einer Achse. Das Büro empfiehlt flankierende verkehrsberuhigende Maßnahmen. Lawo regte eine „Selbstverpflichtung“ an, auch bei diesem Thema zeitnah zu einem Abschluss zu kommen. Unterstützt wurde sie von Jürgen Peters (Grüne): „Ich begrüße es, dass über den Walldurchstich einigermaßen zeitnah entschieden werden soll.“ Der Gemeinderat hat sich eine Frist bis Jahresende gesetzt.