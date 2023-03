„Ausgesprochen gute Zusammenarbeit“

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Das Ballhausorchester La Rose Rouge kommt Ende April nach Planegg. © Dagmar Rutt

Der Kulturförderverein Würmtal nimmt Fahrt auf. Nach dem Abschied von Claudia und Peter Lutterkord aus dem Vereinsvorstand im vergangenen Sommer kümmert sich ein breit aufgestelltes Team darum, den Würmtalern Kultur näherzubringen. Angeführt wird es von Anne Gürtler aus Gräfelfing. Sie sagt: „Ich bin keine Künstlerin wie die Lutterkords, sondern für die Organisation verantwortlich. Bei mir laufen die Fäden zusammen.“

Planegg - Nach 25 Jahren ehrenamtlicher Arbeit für den Kulturförderverein hatten sich Claudia und Peter Lutterkord, die in Planegg eine Bildhauerwerkstätte unterhalten, 2022 zurückgezogen. Gürtler wurde für die Nachfolge Peter Lutterkords an der Vereinsspitze regelrecht angeworben. Felix Stross, der sich gemeinsam mit Walter Erpf um die Musiksparte kümmert, sprach sie an, obwohl sie nicht einmal Mitglied war. Im vergangenen Juli wurde Gürtler gewählt.

Eigenverantwortung

„Für mich ist die Position einer 1. Vorsitzenden eines Vereins neu“, sagt sie. Vor ihrem Ruhestand war sie als Key Account Managerin bei Siemens Healthineers im Bereich Labordiagnostik tätig. „Ich bin es gewohnt, strukturiert zu arbeiten.“ Das macht Gürtler nun ehrenamtlich für den Kulturförderverein. Dabei legt sie Wert auf die Eigenverantwortung aller Vorstandsmitglieder und sagt: „Es ist eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit.“

Richard Schaurich bezeichnet sie als „exzellenten Schatzmeister“. Über Stross und Erpf, das Team Takte, sagt sie: „Ich bin total begeistert, was die beiden auf die Beine stellen.“ Immer wieder kämen sehr gute Empfehlungen für Konzerte. Dass sich mit Gisela Paetsch ein Gründungsmitglied federführend um den Bereich Pinselstrich kümmert, weiß Gürtler zu schätzen. „Somit kann ich auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen.“ Unterstützt wird Paetsch seit vergangenem Jahr von Christine Seidel-Müller. Und schließlich ist da noch Folker Paetsch. Gürtler: „Er kümmert sich darum, dass Plakate und Banner aufgehängt werden dürfen, und übernimmt auch diese Aufgabe.“

Umfrage unter Besuchern

Mag sein, dass die Würmtaler im vergangenen Oktober aufgrund der Corona-Pandemie lieber noch zu Hause blieben. Jedenfalls war die erste Veranstaltung unter dem neuen Vorstandsteam, „Two plus One“ im Kupferhaus, schlecht besucht. „Der Start in die Konzertreihe war nach der Corona-Pandemie nicht einfach. Aber es war uns sehr wichtig, den Kulturbetrieb wieder aufzunehmen. Inzwischen sind wir mit den Besucherzahlen zufrieden“, schreibt Gürtler in einem Brief, der die rund 150 Mitglieder gerade erreichte.

„Ich habe viele Sparten der Musik kennengelernt, aber auch gesehen, dass das Marketing verbessert werden muss“, sagt die Vorsitzende über ihre ersten Eindrücke. Als Jazz-Pianist Bernd Lhotzky Mitte Januar im Kupferhaus brillierte, führte sie eine Umfrage durch, wie die Besucher auf das Konzert aufmerksam geworden waren. Und die Internetseite, die zurzeit nicht aktiv ist, soll voraussichtlich Ende des Monats wieder erreichbar sein.

Auch wegen der Probleme mit dem Online-Auftritt informierte Gürtler die Mitglieder per Brief über die anstehenden Veranstaltungen: Am morgigen Donnerstag treten Heinrich Klug, Gaston Florin und Maria Reiter im Kupferhaus auf, um „Magie & Musik“ zu bieten (20 Uhr). Am Sonntag, 30. April, spielt das Ballhausorchester La Rose Rouge zum „Tanz in den Mai“ auf (20 Uhr). Nach der Sommerpause kommen am Donnerstag, 12. Oktober, die ehemaligen Straßenmusiker Tom Prestele und Flo Laske alias „Tom & Flo“ mit Kontrabass und Gitarre nach Planegg. Am Donnerstag, 16. November, tritt Wolfgang Krebs mit seinem neuen Programm „Bavaria First“ im Kupferhaus auf. Am Sonntag, 14. Januar, ist ein Konzert der Münchner Musikgruppe Gitanes Blondes geplant, die vor allem Klezmer, Balkan-Folk und Jazz spielt, und am Donnerstag, 8. Februar, schließlich der Nachholtermin für das eigentlich Ende März angesetzte Konzert von Amadis Quartett und Gerold Huber.

Ausstellung im Rathaus

Der Kulturförderverein Würmtal hat seine Basis in Planegg und veranstaltet seine Konzerte im dortigen Kupferhaus beziehungsweise in der Waldkirche. Der Gemeindeverwaltung hat Gürtler längst einen Antrittsbesuch abgestattet. Sie sagt: „Die Kontakte ins Rathaus sind sehr angenehm.“ Besonders schätzt sie das Kulturforum unter der Leitung Anja Fanslaus. Das eigene Programm sieht sie als „ergänzendes Nischenangebot“.

Die Konzerte des Kulturfördervereins finden in Kupferhaus oder Waldkirche statt. Im Rathaus ist heuer die Jahresausstellung der Vereinsmitglieder, „Zeitlos“, zu sehen: vom 13. Oktober bis 10. November. Gürtler, die sich der japanischen Kunst des Blumensteckens verschrieben hat, möchte zur Vernissage ein Ikebana beisteuern – Kontrapunkt zu Bildern und Skulpturen und zugleich Erweiterung des Kunstspektrums 35 Jahre nach Gründung des Vereins.