Martinsried: U-Bahn braucht noch fünf Jahre

Von: Nicole Kalenda

Was mit dem P&R-Deck bis zur 2027 geplanten Inbetriebnahme der U-Bahnlinie nach Martinsried passiert, ist offen. Laut Bürgermeister Hermann Nafziger besteht vonseiten der LMU kein Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen. © Dagmar Rutt

Das Parkdeck am künftigen U-Bahnhof ist fertig, die Hauptbauleistung beim Tunnelbau vergeben: Es geht vorwärts bei der Verlängerung der U6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried. Doch bis dort die ersten Fahrgäste ein- und aussteigen, wird es noch fünf Jahre dauern.

Martinsried – Großprojekte brauchen ihre Zeit. Das müssen auch die Gemeinde Planegg als Bauherrin und die U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co.KG (PMG) feststellen, die im Auftrag der Kommune die Verlängerung der U 6 nach Martinsried realisiert. Der Planegger Gemeinderat machte im Oktober 2017 mit einer Grundsatzentscheidung den Weg frei. Optimistische Schätzungen gingen damals von einem Probebetrieb fünf Jahre später aus, also im Herbst 2022. Bis dahin wird noch nicht einmal der Spatenstich für den rund 1000 Meter langen Tunnel erfolgt sein.

Anschluss ans Stromnetz

Dimitri Steinke, Geschäftsführer der PMG, berichtete im Werkausschuss des Gemeinderates im Juli über den Projektfortschritt. Zu dem Zeitpunkt stand die P&R-Anlage am Life-Science-Campus der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) als erstes Bauwerk im Zusammenhang mit der U-Bahn vor dem Abschluss. Diese Woche soll der Anschluss ans öffentliche Stromnetz erfolgen. Es dauerte ein Dreivierteljahr länger als geplant, mit ein Grund waren Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien, die sich nicht immer durch interne Optimierungen auffangen ließen. Was mit dem Parkdeck passiert, bis die U-Bahn Martinsried ansteuert, ist offen. Laut Bürgermeister Hermann Nafziger hat die LMU keinen zusätzlichen Bedarf an Parkplätzen angemeldet.

Sieben Bewerber

Mittlerweile steht fest, welches Unternehmen hauptverantwortlich für den Tunnelbau ist. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung gaben sieben Firmen, allesamt aus Deutschland, ein Angebot ab. Den Zuschlag bekam die Leonhard Weiss GmbH & Co.KG, die sowohl im Tunnel- als auch im Gleisbau Erfahrung hat. Der Hauptsitz befindet sich in Göppingen, in München unterhält Leonhard Weiss einen Standort. Zur Auftragssumme äußert sich PMG-Geschäftsführer Dimitri Steinke nicht. Die Planer-Kostenberechnung für das Gesamtprojekt, die im vergangenen März vor der Angebotseröffnung erstellt wurde, liegt bei 166 Millionen Euro.

Nachdem der Auftrag vergeben ist, können die bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen. Der Start der Ingenieurbauleistungen, also des Tunnelbaus, ist für 2023 vorgesehen. Mit einer Inbetriebnahme wird Mitte 2027 gerechnet. Das zwischenzeitlich auf Ministerebene ausgegebene Ziel, zum Fahrplanwechsel 2025/26 mit der Wissenschaftslinie U6 Martinsried im Südwesten mit dem Universitätsstandort Garching im Norden zu verbinden, ist nicht zu halten.

Sichtbares Zeichen des anstehenden Tunnelbaus sind die im Frühjahr begonnenen Rodungsmaßnahmen auf 40 000 Quadratmeter im Umgriff der künftigen U-Bahnstrecke. Inzwischen stehen nur noch die Höhlenbäume, die erst im September gefällt werden dürfen. Aktuell werden Bau- und Amphibienschutzzäune zur Absteckung der westlichen Baugrenze errichtet.