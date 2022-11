U-Bahn Martinsried: Spatenstich am 6. Februar

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Ortstermin auf der künftigen Tunnel-Baustelle: Projektleiter Jörg Wüst (l.) informierte Bürgermeister Hermann Nafziger (4.v.l.), PMG-Geschäftsführer Dimitri Steinke (5.v.l.) sowie (v.l.) Giuliano Grandis, Mike Maurus und Stefan Schaudig über die nächsten Schritte. © Michael Schönwälder

Der Termin für den Spatenstich steht: Am 6. Februar kommt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Martinsried, um den Startschuss zu geben. Mehr als drei Jahrzehnte nach ersten Gesprächen und fünfeinhalb Jahre nach dem Ja des Planegger Gemeinderats zur Verlängerung der U6, beginnen die Tunnelbauarbeiten.

Martinsried – Die Leonard Weiß GmbH hat vor rund einem Monat ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist verantwortlich für den Rohbau des rund 1000 Meter langen Tunnels, der von der bisherigen Endhaltestelle der U6, Klinikum Großhadern, zum Halt Martinsried führen wird. Bei einem Ortstermin am Rand der künftigen Großbaustelle informierte Projektleiter Jörg Wüst am Mittwoch über die ersten Schritte.

Lagerflächen für Aushub

Los ging’s mit der Vorbereitung der Zwischenlagerfläche Nord, rund 40 000 Quadratmeter, die der Freistaat zur Verfügung stellt. Dort, zwischen dem Biomedizinischen Centrum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Würmtalstraße soll der belastete Aushub nach Vor-Ort-Beprobung bis zur Entsorgung bleiben. Die U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co.KG (PMG), die im Auftrag der Gemeinde Planegg als Bauherrin, die U-Bahn realisiert, rechnet mit 182 000 Kubikmeter. Diese stammen aus der ehemaligen Kiesgrube, die die U-Bahntrasse auf rund 500 Metern zwischen der Straße Am Klopferspitz und dem Klinikum Großhadern quert. „Im Großen und Ganzen ist es alter Hausmüll“, sagte PMG-Geschäftsführer Dimitri Steinke. Probebohrungen hätten unter anderem alte Ziegelsteine und pflanzliche Reste in der seit Jahrzehnten verfüllten Kiesgrube ergeben. „Bis jetzt wurde bei den Probebohrungen kein Kühlschrank gefunden. Und wir hoffen, dass wir auch keinen finden werden.“

Seit dieser Woche hat die Leonard Weiß GmbH auch die südliche, etwa 25 000 Quadratmeter große Zwischenlagerfläche in Angriff genommen. Wer auf dem Geh- und Radweg zwischen Klopferspitz und Lena-Christ-Straße unterwegs ist und nach Süden blickt, sieht Radlader, die am Waldrand zugange sind. Dort wird zum einen im Süden der abgetragene Oberboden als schützenswertes Gut und zum anderen in Baufeldnähe auf freigelegten Flächen der unbelastete Kies gelagert, der später wieder zur Verfüllung der Baugrube genutzt wird. Das bringe, sobald die wieder zugeschüttet werde, kurze Wege ohne Beeinflussung des öffentlichen Verkehrs mit sich, erläuterte Projektleiter Wüst.

Geh- und Radweg wird verlegt

„Im Hauptbaufeld, auf der Tunneltrasse, beginnen die Arbeiten in den nächsten Tagen mit Hochdruck“, so Wüst. Der viel genutzte Geh- und Radweg, der sich von Großhadern über den Wissenschaftscampus bis zur Lena-Christ-Straße zieht, wird östlich der Straße Am Klopferspitz nach Süden verlegt und westlich nach Norden. Dort verläuft er auf 3,5 Meter Breite entlang des bereits stehenden Bauzauns und wird durch einen weiteren Bauzaun von der Baustelle abgetrennt. Bisher bestand der Untergrund aus Kies, der Ersatzweg wird asphaltiert, weil er auch als Feuerwehrzufahrt dient. Zwischen den Uni-Instituten und der Baugrube werden inklusive Geh- und Radweg rund 20 bis 25 Meter liegen.

„Der Plan ist, bis Weihnachten die vorbereitenden Arbeiten voranzutreiben und zumindest im westlichen Teil abzuschließen“, sagte Wüst. „Im neuen Jahr wird es in großen Schritten Richtung Spatenstich gehen.“ Der wurde mit der Bayerischen Staatskanzlei abgesprochen und ist nun für den 6. Februar anberaumt. Ministerpräsident Markus Söder wird erwartet. Der Freistaat übernimmt 95 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten und ist damit der Hauptgeldgeber. Das Projekt dürfte mittlerweile bei rund 200 Millionen Euro liegen.

Baugrube bis zu zehn Meter tief

Wenn die Rohbauarbeiten in vollem Gange sind, rechnet Wüst mit 100 bis 120 Arbeitern auf der Baustelle, die längst nicht alle im Großraum München zu Hause sein werden. „Wo die schlafen werden, wissen wir heute noch nicht. Wir sind gerade am Eruieren.“

Für den zwölf bis 13 Meter breiten Tunnel ist eine offene Bauweise vorgesehen, die Baugrube wird bis zu zehn Meter tief. Die Straße Am Klopferspitz, die die Trasse quert, wird durchgehend befahrbar sein. Über sie ist die Erschließung der Baustelle geplant. „Logistisch ist es eine Herausforderung“, sagte Wüst, da die Baustelle vom Klopferspitz aus in beide Richtungen, nach Westen wie nach Osten, eine Sackgasse sei, sodass die Lkw auf der Baustelle wenden müssten. Durch die Lena Christ-Straße werde kein Baufahrzeug fahren. Bis Ende 2025 sollen die Rohbauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sein. Dann wird der Tunnel wieder überschüttet und auf der Oberfläche am westlichen Ende können die Arbeiten am künftigen Busbahnhof beginnen, während im Tunnel sowie an der unterirdischen Haltestelle Martinsried der Ausbau läuft. Wüst: „Bei der Materialbeschaffung sehen wir im Moment keine Schwierigkeiten. Die Situation hat sich, abgesehen von den weiter extrem hohen Preisen, etwas entspannt.“ Die wesentlichen Baustoffe wie Betonstahl seien verfügbar.