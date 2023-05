Bahnhofsareal Planegg: Startschuss für Überplanung

Von: Nicole Kalenda

Der Bauzaun rund ums Heide-Volm-Areal ist neu. © Dagmar Rutt

Der Planegger Gemeinderat hat den Planungs- und Entwicklungsprozess für das Bahnhofsareal inklusive Heide-Volm in Gang gesetzt. Die Wirtshaus-Ruine bleibt noch mindestens bis 2025 stehen. Ein neuer Bauzaun und verschalte Fenster sollen Eindringlinge abhalten.

Planegg – Die Neuordnung des Planegger Bahnhofsareals ist eines der größten städtebaulichen Projekte im Würmtal. Der Gemeinderat hat am Montag einstimmig eine Überplanung der 30 000 Quadratmeter großen Fläche beschlossen. „Das war der Startschuss“, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger. Bis die Bagger anrollen, wird es dauern. Allein für die Entwicklung des Quartiers rechnet Nafziger mit fünf Jahren und nennt dies „sportlich“.

Das Bahnhofsumfeld beschäftigt die Gemeinde seit Jahrzehnten. Sie erwarb immer wieder Grundstücke auf der Ostseite der Gleise, 2007 zum Beispiel den Gasthof zur Eiche nördlich des Bahnhofsvorplatzes, wo heute die Busse halten. Anfang dieses Jahres gelang es ihr schließlich, das Areal abzurunden: Nach zähen Verhandlungen wurde sie Eigentümerin des 13 500 Quadratmeter großen Heide-Volm-Grundstücks südlich des Bahnhofsvorplatzes, auf dem seit dem Abriss des Festsaals 2021 eine Bauruine steht. Dazu kaufte sie die Pension Elisabeth, die im Norden an die Germeringer Straße angrenzt. Beides zusammen hat über 40 Millionen Euro gekostet.

Unwillkommene Gäste in der Bauruine

Anfang Mai versammelten sich die Gemeinderäte gemeinsam mit den Rechtsberatern der Gemeinde an einem Samstagvormittag, um Vorgehen und Abläufe zu besprechen. Etwa zur gleichen Zeit durften Mitarbeiter der Verwaltung samt Bürgermeister erstmals das Heide-Volm-Grundstück betreten, das voraussichtlich am 1. Juni in Besitz der Gemeinde übergeht. „Freundlicherweise wurde es uns schon ermöglicht, die Gebäude zu sichten und zu sichern“, so Stephanie Meyer, im Bauamt zuständig für die Ortsentwicklung. Dabei entdeckten der Bürgermeister und seine Begleiter, dass die Ruine unwillkommene Gäste anzieht. „Es waren schon Fremde da, die Fensterscheiben eingeschmissen haben und in die Gebäude eingedrungen sind“, berichtet Nafziger. Um das künftig zu unterbinden, wurden die Fenster mit Holzplatten verschalt, außerdem wurde der Bauzaun erneuert. Nafziger: „Wir haben versucht, alles gut einzuzäunen und vollumfänglich abzusperren.“

Die Entwicklung des neuen Quartiers wird allein schon Wegen seiner Größe von drei Hektar in mehreren Phasen verlaufen. „Es ist das letzte große Areal im Innenbereich. Die Zeit sollte man sich nehmen, sorgfältig zu planen“, sagt Meyer. „Das wird die nächsten Jahre in Anspruch nehmen“, so Nafziger. „Irgendwann wird auch das Heide-Volm abgerissen, aber vor 2025 passiert da erst mal nichts.“

GFZ voraussichtlich zwischen 0,9 und 1,1

Auch wenn die Planung für das Gesamtareal gerade erst begonnen hat, steht ungefähr fest, wie dicht gebaut wird. Ein noch zu erstellendes Verkehrsgutachten soll sich an einer Geschossflächenzahl von 0,9 bis 1,1, bezogen auf die überbaubare Grundstücksfläche, orientieren. Auch ein Altlasten- und ein Artenschutzgutachten sind notwendig. Dazu sollen Stadtplanungsbüros ein Angebot für eine Grobkonzeptplanung abgegeben.

Als der Gemeinderat 2021 eine Vorkaufssatzung für das Heide-Volm-Grundstück erließ, formulierte er städtebauliche Leitlinien, die nun Eingang in die Planung finden sollen: Zu berücksichtigen sind autoreduziertes Wohnen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Nahversorger, Kiosk mit Café und eine kleinere Gastronomie mit Freischankfläche sowie ein Busbahnhof, ein Bike&Ride- und ein Mobilitätskonzept, außerdem die Erschließung der künftigen möglichen Wohnbebauung im Bahnhofsareal Nord von der Germeringer Straße aus. Realisiert werden soll das neue Quartier in verschiedenen Abschnitten. Nafziger: „Alles auf einmal anzupacken, ist eine viel zu große Belastung für das Umfeld. Wir möchten das verträglich gestalten.“

Eine Absage erteilte der Bürgermeister Fritz Haugg (FDP), der sich für den „Erhalt des Biergartens, der Wirtschaft und der Nebenräume“ einsetzte mit dem Argument: „Unsere Vereine brauchen die Räume.“ Nafziger entgegnete: „Ich lade Sie gerne zur Besichtigung der Gebäude ein. Vielleicht sehen Sie das dann anders.“ Und Felix Kempf (SPD) erklärte: „Am Heide-Volm festzuhalten, wäre ein Riesenfehler. Wir haben nicht so viel Geld ausgegeben, damit wir uns den Klotz ans Bein binden.“