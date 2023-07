Bahnhofsareal Planegg: Suche nach Altlasten

Von: Nicole Kalenda

Die Kastanien im ehemaligen Biergarten sind inzwischen ins Planegger Baumkataster aufgenommen worden. © Andreas Wenzel

Die Altlastenuntersuchung auf dem Planegger Bahnhofsareal hat begonnen. 22 Bohrlöcher zwischen dem südlichen Ende des Heide-Volm-Grundstücks und der Germeringer Straße im Norden sollen Aufschluss darüber geben, wie es im Untergrund aussieht.

Planegg – Die mplan eG aus München hat am Donnerstag gemeinsam mit GEO4 aus Gauting damit angefangen, nach Altlasten zu bohren. Vom Bahnhofsplatz mit Heide-Volm-Areal arbeiteten sie sich nach Norden vor. Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss, die 30 000 Quadratmeter große Fläche entlang der Gleise, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, zu überplanen, war im Mai der Startschuss gewesen. Die Artenschutzuntersuchung wurde angestoßen, eine Verkehrszählung erfolgte, und nun geht die sogenannte Orientierende Untersuchung über die Bühne, die zum Ziel hat, einen Altlastverdacht zu bestätigen beziehungsweise auszuschließen.

Wurzelbereich der Kastanienbäume verschont

Die Gemeinde hat damit das Münchner Büro mplan beauftragt, das wiederum mit GEO4 zusammenarbeitet. Die Leitung hat der Geologe Jan-Erik Gühring. Bevor sein Team am Donnerstag mit den Bohrungen begann, hatte es sich beim Landratsamt München erkundigt. Dort sei kein Altlastverdacht bekannt, so Gühring. Wo die 22 Bohrlöcher gesetzt werden, sei statistisch ausgewählt worden. Sechs befinden sich allein auf dem 13 500 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Gastwirtschaft Heide-Volm, das die Gemeinde Ende Februar von der Familie Heide erworben hatte, fast zeitgleich mit dem 2250 Quadratmeter großen Grundstück der Pension Elisabeth an der Ecke Hofmark-/Germeringer Straße. Es sei darauf geachtet worden, „dass die Bohrungen nicht im Wurzelbereich der Kastanien im ehemaligen Biergarten stattfinden“, so Stephanie Meyer vom Planegger Bauamt. Diese seien inzwischen ins Baumkataster der Gemeinde aufgenommen worden. „Sie sind in keinem schlechten Zustand.“

„Wir kommen gut voran“, sagte Gühring am Donnerstag beim Pressetermin um die Mittagszeit. Da wurde gerade die zehnte Bohrung vorbereitet. „Wir bohren, bis wir den sauberen, natürlichen Kies antreffen.“ Das sei bisher stets nach einem halben Meter der Fall gewesen. Die Maschine selbst kann bis zu zehn Meter tief bohren. Das Bohrgut, das zutage gefördert wird, wird in Kernkisten ausgelagert, das Bohrprofil aufgenommen. In Eimern werden die Proben per Kurier ins Labor gebracht und dort in den kommenden Tagen auf Verdachtsparameter untersucht. „Relevant sind üblicherweise für die Einstufung künstlicher Aufschüttungen, wie sie hier vorliegen, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, Mineralölkohlenwasserstoffe und Schwermetalle“, erläuterte Gühring. Über den Sommer soll die Gemeinde die Auswertung erhalten.

Artenschutzgutachten angelaufen

Gühring und sein Team sind nicht die Ersten, die auf das Heide-Volm-Grundstück durften. Schon vor der Schlüsselübergabe zum 1. Juni hatte die Familie Heide Fachleuten Zugang gewährt, um den Start eines Artenschutzgutachtens zu ermöglichen. Die ein Jahr dauernde Untersuchung konnte damit noch in der Brutzeit der Vögel beginnen. Man habe bereits einige Erkenntnisse gewinnen können, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger. Zum Beispiel, dass weder auf dem Heide-Volm-Areal noch bei der Pension Elisabeth Fledermäuse gesichtet wurden. Nafziger: „Bisher wurde nichts gefunden, was uns besonders wehtut.“

Parallel fand eine Verkehrszählung statt, mit Zählpunkten am Bahnhofsplatz, an der Kreuzung Hofmark-/Bahnhof- und Kraillinger Straße sowie Hofmark-/Germeringer Straße und Hofmarkstraße/Bahnweg. Die Auswertung läuft gerade.

„Wir sind dabei, geeignete Städteplaner-Büros zu sichten“, so Nafziger. Geht alles gut, soll eine Auswahl dem Gemeinderat noch vor der Sommerpause vorgestellt werden. Nach Beauftragung soll der ausgewählte Städteplaner im Herbst einen Gemeinderats-Workshop durchführen. „Da sammeln wir erst mal alle Ideen“, sagte Nafziger. Danach sei es am Planer, diese in Form zugießen. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass Anfang 2024 die ersten Entwürfe für das neue Bahnhofsareal vorliegen werden. Bis zum Aufstellungsbeschluss und der Verabschiedung des Bebauungsplans dürften mindestens zwei weitere Jahre vergehen. Dann sei noch ein Partner auszuwählen, um etwa die angestrebte Wohnbebauung zu realisieren. Nafziger: „Die Frage ist, wie schnell wir uns einigen können.“