PP&M möchte Bande in die Ukraine knüpfen

Von: Nicole Kalenda

PP&M zu Besuch im Generalkonsulat der Ukraine (v.l.): Peter von Schall-Riaucour, Generalkonsul Yuriy Yarmilko, Philipp Pollems und Konsul Taras Kulaiets. © PP&M

Die Fraktion Pro Planegg & Martinsried möchte Solidarität mit der Ukraine zeigen – durch eine Städtepartnerschaft. Bürgermeister Hermann Nafziger ist skeptisch: „Wem bringt Symbolpolitik etwas? Da muss das Herz dabei sein.“

Planegg – Der Planegger Gemeinderat setzt sich in seiner morgigen Sitzung mit einem Antrag zur „Aufnahme einer Stadt in der Ukraine als Partnerstadt“ auseinander (19.15 Uhr, Kupferhaus). Gestellt hat ihn die Fraktion Pro Planegg & Martinsried (PP&M). Unter dem Eindruck des nahenden ersten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine schrieben die Gemeinderäte Philipp Pollems und Peter von Schall-Riaucour Ende Januar: „Neben der Lieferung von unterstützendem Material durch die Bundesrepublik Deutschland und ihre Verbündeten erscheint es uns angemessen, auch in anderen Bereichen und kleineren Dimensionen die Solidarität mit dem Land zu zeigen.“ Mit einer Städtepartnerschaft solle symbolisch „eine nähere Anbindung der Ukraine an Europa“ vollzogen werden.

Besuch im Generalkonsulat

Die PP&M-Gemeinderäte statteten in den vergangenen Wochen dem ukrainischen Generalkonsulat in München einen Besuch ab. „Generalkonsul Yuriy Yarmilko und Konsul Taras Kulaiets sehen das als sehr notwendig an, als wichtiges Symbol für die Ukraine“, berichtet Pollems. Die beiden hätten sich im Vorfeld des Gesprächs informiert und drei für eine Partnerschaft infrage kommende ukrainische Gemeinden genannt. „Es geht nicht um gegenseitige Besuche und Austausch, sondern darum erst mal Aufbauarbeit zu leisten“, sagt Pollems und verweist auf die seit 1992 bestehende Städtpartnerschaft mit Bärenstein in Sachsen. Planeggs damaliger Kämmerer Erwin Holzapfel leistete Anfang der 90er Jahre Amtshilfe in der Gemeinde, weil es dort damals an erfahrenen Verwaltungsfachleuten fehlte.

Planegg wäre die erste Gemeinde im Würmtal mit einem ukrainischen Partner. München ist seit 1989 mit Kiew verbunden, Pullach und Bad Endorf unterhalten seit 33 Jahren Partnerschaften mit ukrainischen Kommunen. Und Taufkirchen strebt gerade eine solidarische Partnerschaft mit der ukrainischen 12 000-Einwohner-Stadt Peretschyn an, bei der es vor allem um Hilfeleistung geht.

Bereits vier Partnergemeinden

Planegg selbst hat vier Partnergemeinden: das französische Meylan (seit 1987), Bärenstein (1992), Klausen in Südtirol (2006) und Didcot in Großbritannien (2013). Dritte Bürgermeisterin Christine Hallinger, deren Thema die Partnerschaften sind, sagt: „Meine persönliche Meinung ist, dass wir mit vier Partnerschaften gut bedient sind. Ich glaube, dass wir der Ukraine am ehesten mit Spenden helfen.“ Es fehle an Kontakten in das Land. „Wenn ich die hätte, würde ich gerne etwas ins Leben rufen, aber ich sehe das nicht als gegeben an“, so Hallinger. Bürgermeister Nafziger zeigt sich „gespannt auf die Ansätze“ der PP&M: „Ich gehe davon aus, dass die Antragsteller Ideen einbringen, wie die Partnerschaft mit Leben erfüllt werden kann. Es genügt in meinen Augen nicht, zu sagen: Verwaltung mach!“

Pollems betont: „Auch eine kleine Gemeinde kann Stellung beziehen.“ Mehr als praktische Fragen liegt ihm und von Schall-Riaucour Grundsätzliches am Herzen, gemäß dem gemeinsamen Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky vom vergangenen Oktober, in dem es heißt: „Kommunale Partnerschaften bieten eine Grundlage für gelebte Solidarität im Angesicht des Krieges; sie legen das Fundament für eine gemeinsame Zukunft. Sie senden ein klares Signal an Moskau: Euer Krieg wird uns nicht spalten – er wird uns noch näher zusammenbringen, als Deutsche, Ukrainer und als Europäer.“