Bau von bis zu 60 Wohnungen im Gespräch

Paradigmenwechsel in der Planegger Wohnungsbaupolitik: Der Gemeinderat lässt untersuchen, ob eine Bebauung des nördlichen Bahnhofareals in kommunaler Eigenregie möglich ist. Zwischen Busbahnhof und Germeringer Straße dürften 50 bis 60 Wohnungen Platz finden.

Planegg – 2010 fand ein erster städtebaulicher Wettbewerb zur Gestaltung des Bahnhofsumfeldes statt, 2015 folgte ein zweiter, interkommunaler Ideenwettbewerb in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Krailling. Inzwischen ist der Gasthof zur Eiche, der jahrzehntelang die Nordseite des Platzes prägte, abgerissen, das Erdreich abgetragen. Der Gasthof wie die nördlich davon liegenden Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren mehrere Grundstücke aufkaufte. Sie muss sich entscheiden, ob sie sie behält und selbst als Bauherr auftritt oder an Investoren verkauft.

Die SPD-Fraktion hatte beantragt, das Bauamt ein Konzept erarbeiten zu lassen, bei dem die gesamten Flächen in Gemeindehand bleiben. Die anderen Fraktionen zeigten sich grundsätzlich offen dafür. „Dieser Antrag stellt eine überraschende, aber sehr erfreuliche Wendung dar“, sagte Herbert Stepp (Grüne Gruppe 21). Die Gemeinde sei durch die Ansiedlung von Gewerbe mitverantwortlich für steigende Mietpreise und Wohnungsmangel. „Wir haben sehr viel Gewerbe und sehr viele Gewerbesteuereinnahmen. Es ist gut investiertes Geld, einen Teil davon für die Folgen unseres Tuns auszugeben.“

Die CSU-Fraktion sprach sich für eine ergebnisoffene Untersuchung aus. „Wir haben bisher schon eine ganze Menge Geld in die Grundstücke gesteckt und hatten erwartet, dass wir das zurückbekommen. Wir sollten schauen, dass wir eine gute Mischung hinkriegen“, sagte Michael Book. Eventuell könne man über Eigentumswohnungen einen Teil der Kosten erwirtschaften. Einverständnis herrschte damit, dass der Fokus auch auf der Abdeckung der Bedürfnisse von Bürgern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen liegen und das Modell des autoreduzierten Wohnens untersucht werden soll.

Hans-Christian Hauggs Anregung, dass nicht die gesamten Flächen, sondern „ein möglichst großer Anteil in kommunalem Eigentum“ verbleiben soll, wurde mit 11:8 Stimmen angenommen. Max Gum-Bauer (Freie Wähler Dynamische) nannte den SPD-Antrag „wichtig“ und sagte: „Wir müssen wissen, was uns das kosten wird. Dann entscheiden wir, ob sich die Gemeinde das leisten kann.“

Ralf Tatzel (SPD-Fraktion) sah in dem Projekt einen weiteren Vorteil: „Wenn wir hier sozial verträglichen Wohnraum schaffen, haben wir nicht mehr den Druck, zum Beispiel im Grund Wohnraum schaffen zu müssen.“ Mit einem Bürgerbegehren versuchen dort Anwohner zu verhindern, dass eine Ackerfläche im neuen Flächennutzungsplan zu Wohngebiet erklärt wird. Innenentwicklung gehe vor Außenentwicklung, so Tatzel. „Das gibt uns Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten.“