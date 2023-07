Baurecht für Würm-Anrainer bestätigt

Von: Nicole Kalenda

Das Grundstück rechts bekommt Baurecht, das links nicht. Das liegt weiter im Bebauungsplan Nr. 16. © Dagmar Rutt

Der Planegger Bebauungsplan Nr. 16 beidseits der Würm wird geteilt, das städtebauliche Konzept weiterverfolgt. Das bedeutet Baurecht zur Pasinger und Bräuhausstraße hin.

Planegg – Es bleibt dabei, Würm-Anrainer im Bereich des Planegger Bebauungsplans Nr. 16 erhalten Baurecht. Der Gemeinderat bestätigte am Donnerstag mit 15:9 den Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr von Mitte Mai. Einstimmig wurde ein Ergänzungsantrag angenommen, parallel zur Entwicklung eines Bebauungsplans eine Vorkaufssatzung ausarbeiten zu lassen.

Dass das Thema Baurecht beidseits der Würm zwischen Germeringer und Bahnhofstraße bewegt, zeigten die Wortbeiträge vor Beginn der Sitzung. Altbürgermeister Dieter Friedmann empfahl, genau zu prüfen, ob eine Änderung für Teilbereiche des Bebauungsplans Nr. 16 ein juristisches Nachspiel haben könnte. Und Edith Gattinger, deren Familie seit Generationen auf einem der betroffenen Grundstücke zu Hause ist, sagte: „Als 1975 der Bebauungsplan geändert wurde, wurde uns und den anderen betroffenen Anliegern das Baurecht genommen und ein Grünzug ausgewiesen. Seitdem dürfen wir nur erhalten.“

2020 Überarbeitung gefordert

Der 48 Jahre alte Bebauungsplan hat zwischen Bräuhaus- und Pasinger Straße, Germeringer und Bahnhofstraße eine öffentliche Grünfläche mit dem Nutzungszweck „Parkanlage“ festgesetzt. Ausgenommen sind die Gaststätte Pe.Es. Kottmeier im Norden und das Bräustüberl im Süden. Die vorhandenen Gebäude genießen Bestandschutz, ein Baurecht besteht nicht. Ziel war es, „im Uferbereich der Würm eine die Ortschaft von Süden nach Norden durchziehende Grünanlage als Naherholungsfläche für die Allgemeinheit zu schaffen“. In der Begründung hieß es: „Dabei wird besonderer Wert gelegt auf die Feststellung, dass der Bebauungsplan nicht zum Zwecke der Enteignung dieser Grundstücke aufgestellt wird. Es soll der Gemeinde lediglich die rechtliche Möglichkeit gegeben werden, die Grundstücke im Falle eines Verkaufs durch Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts ... zu erwerben.“

Weil die Gemeinde sich in der Vergangenheit nicht stets daran gehalten hatte und die Gefahr bestand, dass der Bebauungsplan rechtlich angreifbar wird, hatten Bündnis 90/Die Grünen 2020 eine Überarbeitung gefordert. Das daraufhin erarbeitete städtebauliche Konzept, das jetzt bestätigt wurde, sieht vor, auf Grundstücken an der Bräuhaus- und Pasinger Straße, die nicht im Überschwemmungsgebiet liegen, zur Straße hin Baurecht auszuweisen. Dabei, so betonte Architekt Ferdinand Feirer-Kornprobst, „gibt es keinen zusätzlichen Eingriff über die bereits bebauten Flächen hinaus“. Eine moderate Verdichtung werde in der Höhe angestrebt über die Anzahl der Stockwerke. Die Zonen mit Baurecht werden aus dem Bebauungsplan Nr. 16 herausgelöst und in den neuen Bebauungsplan Nr. 86 überführt. Dieser wird aus drei getrennten Flächen bestehen. Die meisten betroffenen Grundstücke liegen künftig in zwei Bebauungsplänen: zur Würm hin in Nr. 16, zur Straße hin in Nr. 86.

Wegenetz soll entworfen werden

Für den Teil, der weiter als Grünfläche festgesetzt ist, können die Eigentümer unverändert eine Übernahme durch die Gemeinde beanspruchen, sofern sie verkaufen möchten. Für den Teil, der nun mit Baurecht versehen wird, beschloss der Gemeinderat, eine Vorkaufssatzung zu erarbeiten. Die Idee dazu kam zunächst von Peter von Schall-Riaucour (PP&M), der in den vergangenen Wochen für eine Ablehnung des städtebaulichen Konzepts gekämpft hatte. „Das Vorkaufsrecht soll vollumfänglich bleiben. Ich verstehe die Situation der Anwohner, möchte aber jederzeit die Möglichkeit haben, den Traum eines Würmparks zu verwirklichen.“ Bela Bach (SPD) nahm den Gedanken auf: „Wir sollten die Änderung des Bebauungsplans daran koppeln, dass für die betroffenen Grundstücke eine Vorkaufssatzung erlassen wird.“ Angelika Lawo (gG21) sagte: „Wir reden über ein Konzept, das etwas aufgibt. Wir beschränken den bisher gültigen Bebauungsplan auf eine kleinere Fläche.“ Aktuell sind in dem 2,88 Hektar großen Gebiet 2,15 Hektar als Grünfläche festgesetzt. Nach dem neuen Planungskonzept sind es noch 1,65 Hektar, also 76,7 Prozent der ursprünglichen Fläche. 0,5 Hektar werden neue Baufläche, sind aber bereits seit Jahrzehnten bebaut. SPD, gG21, PP&M und Cornelia David (FWD) stimmten gegen das Konzept.

Mehrheitlich angenommen wurde ein Folgeantrag der Grünen, „für den Bereich südlich der Tandlerschlucht unter Berücksichtigung des Vorkaufsrechts für alle Grünflächen ein potenzielles öffentliches Wegenetz“ zu entwerfen. Auch sollen Vorschläge gemacht werden, welche Flächen als Biotop gestaltet werden können.