Baurecht statt Parkanlage

Von: Nicole Kalenda

Grüne Idylle: Das Foto zeigt den Blick über die Würm nach Süden von der Fußgänger-Brücke an der Tandlerschlucht aus. © Dagmar Rutt

Die Würmanrainer zwischen Bahnhofstraße und Germeringer Straße in Planegg sollen Baurecht bekommen. Damit ist der fast 50 Jahre alte Traum einer großen Grünfläche zwischen Bräuhausstraße und Pasinger Straße geplatzt.

Planegg – Der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Planegger Gemeinderates hat sich von dem Gedanken verabschiedet, zwischen Bahnhofstraße und Germeringer Straße beidseits der Würm eine zusammenhängende Grünfläche zu schaffen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss er mit 7:2 Stimmen, den dort gültigen Bebauungsplan Nummer 16 zu ändern beziehungsweise zu ersetzen. Der Großteil der Grundstückseigentümer erhält straßenseitig konzentriertes Baurecht.

Bisher Nutzungszweck „Parkanlage“

Der aktuell gültige Bebauungsplan aus dem Jahr 1975 hat eine öffentliche Grünfläche mit dem Nutzungszweck „Parkanlage“ festgesetzt: „Sinn und Zweck ist es, im Uferbereich der Würm eine die Ortschaft von Süden nach Norden durchziehende Grünanlage als Naherholungsfläche für die Allgemeinheit zu schaffen“, heißt es darin. Der damalige Gemeinderat unter Bürgermeister Richard Naumann war 1975 zuversichtlich, das Ziel zumindest teilweise zeitnah zu erreichen. In der Begründung zum Bebauungsplan hieß es: „Eine teilweise Realisierung dieser Absicht wird bereits in absehbarer Zeit möglich, nachdem die Gemeinde schon in den vergangenen Jahren nahezu die Hälfte der im Planungsgebiet gelegenen Flächen für diesen Zweck erworben hat.“

Tatsächlich gibt es heute auf der Ostseite der Würm das Wellenbad und die Tandlerschlucht, auf der Westseite jedoch bis auf einen schmalen Zugang zur Tandlerschlucht eine durchgehende Bebauung. Die Gebäude genießen zwar Bestandsschutz, eine Neubebauung ist bisher aber nicht möglich.

Im November 2020 beschloss der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr auf Antrag der Grünen die Überarbeitung des Bebauungsplans Nummer 16. „Zukünftige Gebäude sollen in dem genannten Abschnitt nur entlang der Pasinger Straße und der Bräuhausstraße errichtet werden. Dazu müssten die Baulinien entsprechend festgelegt werden“, formulierte es damals die Fraktion. Und weiter: „Indem die Bebauung entlang beider Straßen nicht ausgeschlossen wird, wird dem Bedarf nach Wohnraum Rechnung getragen. Zudem sehen wir darin die Chance, das unmittelbare Würmufer zeitnäher den Bürgern zugänglich zu machen.“

„Hände weg von unserer Würm“

Zweieinhalb Jahre später präsentierte die Gemeindeverwaltung jetzt ein Planungskonzept, das der beauftragte Architekt Ferdinand Feirer-Kornprobst als „relativ bestandsorientiert und realitätsbezogen“ bezeichnete: „Es passiert immer wieder, dass Gemeinden ihre Zielvorstellung ändern und anpassen. Die Gemeinde vollzieht, was schon Realität ist.“ Bürgermeister Hermann Nafziger sprach von einem Kompromiss: grüne Flächen im Innenbereich, direkt am Würmufer, und zu den Straßen hin Wohnbebauung. „Die Grundstückseigentümer wollen gerne Baurecht“, sagte er. Zurzeit gelte ein gesetzliches Vorkaufsrecht, das die Gemeinde ausüben müsse. „Wenn der Bebauungsplan geändert wird, können wir trotzdem ein Vorkaufsrecht erlassen“, so Nafziger weiter.

Angelika Lawo (grüne Gruppe 21) wandte sich entschieden gegen das Vorhaben: „Ich sehe keinerlei Notwendigkeit, zu bebauen und das Vorkaufsrecht aufzugeben.“ Es sei ein „Riesenunterschied, ob Grundstücke mit oder ohne Baurecht verkauft werden“. Lawo warb dafür, an der Vision einer Parkanlage festzuhalten: „Bei der Bräuhausstraße sind wir schon verdammt nah dran“, sagte sie. Dort gehört der Gemeinde das Grundstück mit der Hausnummer 12. Das dortige heruntergekommene Bestandsgebäude war bis zu seiner Aufgabe im vergangenen Winter als Obdachlosenunterkunft genutzt worden. Das Planungskonzept sieht vor, für das Grundstück ebenfalls Baurecht zu schaffen. Als 2020 die Pasinger Straße 13 auf der anderen Würmseite zum Verkauf stand, habe sie „wie eine Löwin“ darum gekämpft, das Vorkaufsrecht auszuüben, sagte Lawo. „Der Rat ist mir damals leider nicht gefolgt.“

Unterstützung bekam Lawo von Peter von Schall-Riaucour (PP&M): „Ich kann nur sagen: Hände weg von unserer Würm. Ich habe großen Respekt vor dem Bebauungsplan von 1975. Wir haben hier ein Stück traumhaftes Grün, das aufzugeben, sehe ich nicht.“ Die Mehrheit war anderer Meinung. Adeline Spieleder (CSU) erklärte: Da ist momentan keine Grünfläche. Da stehen Häuser.“ Und Florian Zeller (FWD) störte sich an der Größe des Überschwemmungsgebiets, in dem kein Baurecht geschaffen werden soll. „Ich lebe seit 40 Jahren in Planegg. In dieser Zeit hatte die Würm einmal Hochwasser.“