Neues Licht für mehr als 200 000 Euro

Atmosphäre lässt sich die Gemeinde Planegg im Kupferhaus was kosten. Elf Jahre nach der Einweihung des 10-Millionen-Euro-Baus soll die Beleuchtung ergänzt werden - für einen sechsstelligen Betrag.

Planegg – Das Kupferhaus, das auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums liegt, wurde primär als Schulaula geplant. Dementsprechend funktional ist das Licht im Eingangsbereich. Dank der herausragenden Akustik im Veranstaltungssaal und der Arbeit des Kulturforums mit Anja Fanslau an der Spitze erwarb sich das Haus inzwischen einen exzellenten Ruf als Veranstaltungsort für Konzerte, Kabarett und Theater. Laut Fanslau wird es von Künstlern als „Carnegie Hall des Würmtals“ bezeichnet. Der erste Eindruck beim Betreten des Gebäudes wirke aufgrund des grellen Lichtes jedoch wenig einladend.

Rund ein Jahr lang feilte das Ingenieurbrüo Wolkenberg aus Wilpoldsried im Auftrag der Gemeinde und in Zusammenarbeit mit Kulturforum und Betriebshof an einem neuen Lichtkonzept. „Die Leute fühlen sich beim Verlassen des Saals geblendet, das Licht im Foyer ist nicht dimmbar“, sagte Wolkenberg-Geschäftsführer Florian Schellenberg am Donnerstag im Ausschuss. „Nur wenn wir das Grundlicht reduzieren, können wir mit Licht und Schatten spielen und eine einladende Atmosphäre schaffen.“

Decke muss geöffnet werden

Das Konzept sieht vor, das bisherige Licht beizubehalten, und zusätzlich ein mildes und dimmbares Grundlicht für Veranstaltungen zu schaffen. Geplant sind außerdem Akzentbeleuchtung, Flächenlicht für architektonische Besonderheiten wie die Kupferfläche hinter dem Tresen sowie Ambientelicht in Erdgeschoss und erstem Stock. Weil die vorhandene Verkabelung und die Kabelwege nicht ausreichen, muss die Decke geöffnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer Kostenschätzung auf 215 000 Euro. Betriebshofleiter Alexander Veit wies darauf hin, dass die Planungen zunächst „viel kostenintensiver“ waren, man aber „schon abgespeckt“ habe. So wurden Maßnahmen im Bereich der Garderobe und der Außenanlagen wieder gestrichen. Auch sei mit einer Stromeinsparung wegen der Verwendung von LED-Leuchtmitteln zu rechnen.

Ralf Tatzel: „Halte das nicht für angemessen“

Fritz Haugg (FDP) nannte das Konzept „wunderbar“, es ziele aber weit an dem vorbei, was ursprünglich mit dem Kupferhaus geplant war. „Die Beleuchtung funktioniert so, wie sie ist, gut.“ Ralf Taztel (parteifrei) sagte: „Ich halte das momentan nicht für angemessen.“ Monika Schulz (SPD) und Annemarie Bradel (Grüne Gruppe 21), beide nach eigener Aussage häufige Kupferhaus-Besucher, zeigten sich überrascht. „Ich habe noch nie bemerkt, dass jemand mit der Beleuchtung unzufrieden ist“, so Bradel. „Eine Beleuchtung für 200 000 Euro würde das Defizit noch mal stark erhöhen. Das müsste man eigentlich auf die Tickets umlegen, was nicht vermittelbar ist.“ Bürgermeister Hofmann wies darauf hin, dass der Gemeinderat im Haushalt bereits 255 000 Euro für die Maßnahme genehmigt habe. Gerhard Schleburg (CSU) zählte zu den Befürwortern: „Um für die nächsten zehn, 15 Jahre konkurrenzfähig zu bleiben, sollten wir das Ganze angehen.“ Mit 6:3 Stimmen bewilligte der Ausschuss die Lichtneugestaltung, die in den Sommerferien erfolgen soll.