Bei abgesenktem Bordstein droht Knöllchen

Von: Nicole Kalenda

Auch wenn der Bauzaun die Zufahrt versperrt, darf auf der markierten Fläche nicht geparkt werden. © pvs

Zwei Strafzettel haben PP&M-Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour dazu veranlasst, die Parkplatzsituation in Planegg zu hinterfragen. In beiden Fällen geht es um ein Parkverbot vor abgesenkten Bordsteinen. „Ich kriege es nicht in meine Birne“, sagt er. Und weiter: „Ich sende einen Hilfeschrei an die Polizei, dass sie ihren Ermessensspielraum ausnutzt.“

Planegg - Peter von Schall-Riaucour stellte sein Auto im vergangenen Herbst in der Bahnhofstraße westlich angrenzend an den Marktplatz auf einer Fläche ab, die gepflastert ist wie die sich anschließenden Längsparkplätze, aber mit einer Zickzacklinie markiert. Er maß der Linie keine Bedeutung bei, ist doch die dahinter befindliche Zufahrt zur Bahnhofstraße 13 seit Anfang 2021 mit einem Bauzaun versperrt. Als er bei seiner Rückkehr das von der Polizei ausgestellte 10-Euro-Knöllchen entdeckte, hakte er in der Planegger Inspektion nach. Der Beamte habe sich verständnisvoll gezeigt, so von Schall-Riaucour. Um ihm den Aufwand zu ersparen, den Strafzettel zurückzunehmen, habe er das Geld überwiesen.

Zu Jahresanfang waren es 20 Euro, die fällig wurden, als von Schall-Riaucour vor dem Biergarten des Restaurants „Das Kukovetz“ in der Pasinger Straße parkte, wieder auf einer mit Zickzacklinie markierten Fläche.

66 Stellplätze in der Tiefgarage stehen nicht zur Verfügung

Im Gemeinderat schlug von Schall-Riaucour jetzt vor, die Linien entfernen zu lassen, weil sie nicht mehr den Platz vor einer Ein- und Ausfahrt kennzeichnen. Er argumentierte, dass die laufende Sanierung der Tiefgarage unter dem Marktplatz die Parkplatzsituation in der Bahnhofstraße verschärft habe. Das gefährde die Umsätze der Einzelhändler. Seit Frühjahr 2021 fehlen 66 Parkplätze. Nur wer einen Dauerstellplatz besitzt, darf noch in die Tiefgarage fahren.

Doch nicht die sogenannte Grenzmarkierung ist das Problem, sondern der Bordstein. Paragraph 12 der Straßenverkehrsordnung besagt, dass ein Parken vor abgesenkten Bordsteinen unzulässig ist. Dabei spielt es keine Rolle, was dahinter ist. „Das Recht ist auf Seite der Polizei, aber man muss das im Verhältnis sehen“, sagt von Schall-Riaucour. „Es geht mir nicht darum, dass ich da parken kann, es geht mir um die Gewerbetreibenden.“

„Baulich ein bisschen unglücklich“

Auf der Südseite der Bahnhofstraße ist es nicht nur eine Fläche, auf der nicht geparkt werden darf, sondern auf der gesamten Länge des Bauzauns vor den Gebäuden Bahnhofstraße 13 bis 17 sind es sechs Plätze, die – abgesehen von Zickzacklinie und Bordstein – genauso aussehen wie die angrenzenden Parkplätze. Juliane Hasenknopf, Leiterin des Planegger Ordnungsamtes, sagt: „Baulich ist es ein bisschen unglücklich.“ Sie sieht jedoch nur zwei Möglichkeiten, um dort ordnungsgemäß parken zu dürfen: „Man müsste den Bordstein ändern oder die Straßenverkehrsordnung.“ Auch ein Schild, das Parken ausdrücklich erlaubt, helfe nicht.

Thomas Sorgalla, Leiter der Planegger Polizeiinspektion, sagt: „Es gibt das Legalitätsprinzip und das Opportunitätsprinzip.“ Jede Straftat müsse verfolgt werden, bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten habe die Polizei jedoch Spielraum. „Die Ausübung des Opportunitätsprinzips obliegt jedem Beamten.“ Bleibt von Schall-Riaucour also nichts anderes, als „in Zeiten einer geschlossenen Tiefgarage im Sinne aller autofahrenden Bürger und Geschäftsleute an unsere Polizei zu appellieren, hier Gnade vor Recht ergehen zu lassen und auf die Anzeige einer Ordnungswidrigkeit zu verzichten“. Seinen zweiten Strafzettel möchte der Gemeinderat vorerst nicht bezahlen, sondern Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen.