Beim Eiswunder tut Energiesparen weh

Von: Nicole Kalenda

Im Oktober soll nun die Entscheidung fallen, ob das Eiswunder in diesem Winter ausfällt, um Energie zu sparen. © Dagmar Rutt

Die Eiswunder-Befürworter hoffen weiter, dass die Bürger, allen voran Kinder und Jugendliche, diesen Winter wieder am Feodor-Lynen-Gymnasium Schlittschuh laufen können. Der Planegger Ferienausschuss vertagte mit 6:3 Stimmen die Grundsatzentscheidung zum Betrieb der Kunsteisfläche 2022/23.

Planegg - Im Oktober will der Gemeinderat Farbe bekennen. Klar ist, dass das Eiswunder entweder in der herkömmlichen Form installiert wird oder gar nicht. Für eine Anmietung einer Synthetikeisbahn ist es dann zu spät.

Zwei Lager zeichneten sich in der Sitzung des Ferienausschusses ab. Florian Großelfinger (CSU) warb für eine Durchführung des Eiswunders – trotz durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachter Energiekrise. „Die Jugend sitzt coronagebeutelt meistens mit dem Handy zu Hause. Das Eiswunder ist das beste Angebot, das wir ihr im Winter machen können.“ Großelfinger weiter: „Wenn wir in der Gemeinde Energie sparen, warum zuerst bei einem Thema, das für Kinder und Jugendliche wichtig ist? Wir könnten auch das Kupferhaus für ein halbes Jahr zumachen.“

8798 Jugendliche unter 15 Jahren

Unterstützung bekam Großelfinger von Peter von Schall-Riaucour (PP&M): „Es gehört viel Mut dazu, die Entscheidung zu treffen, dass wir das Eiswunder weiterführen. Haben wir den Mut, denken wir an die Mehrzahl der Bürger.“ Von Schall-Riaucour verwies auf Zahlen des Eiswunder-Betreibers Klaus Wüst: In der vergangenen Saison wurden an der Kasse 3760 Erwachsene und 8798 Jugendliche unter 15 Jahren gezählt. Darin nicht enthalten sind die Schulklassen, für die das Eislaufen kostenlos ist. Auch er schlug vor, an anderer Stelle Energie zu sparen, etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung.

Die Gegenposition nahmen Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und seine Stellvertreterinnen Judith Grimme (Grüne) und Christine Hallinger (SPD) ein. Nafziger sagte: „Ich habe Probleme damit, die Eisfläche dieses Jahr weiter zu betreiben wie bisher. Dieser Winter wird für uns alle nicht gut.“ Das Eiswunder werde gespeist durch das Blockheizkraftwerk der Gemeinde, eine mit Erdgas betriebene Anlage im Keller des Rathauses. Nafziger: „Unser Strom wird mit Gas gemacht.“ Der Bürgermeister betonte: „Die Kosten sind mir wurscht. Es geht darum, Solidarität zu zeigen und Energie zu sparen.“

Susanne Trenkle (FDP) brachte eine auf acht statt wie vergangenen Winter 13 Wochen verkürzte Eiszeit ins Spiel. Sie sagte: „Ich möchte im August nicht entscheiden, ob wir das Eiswunder gänzlich absagen, und würde die Entscheidung im Sinne der Kinder nach hinten schieben.“ Dem schloss sich die Mehrheit an, gegen Nafziger, Grimme und Hallinger.