Berüchtigte Maibaumdiebe schlagen zu

Da jubeln sie über den geglückten Streich im Morgengrauen: Die Unterbrunner Maibaumdiebe mit ihrer Planegger Beute. © privat

Die Unterbrunner Burschen haben den Planeggern in einer Blitzaktion deren Maibaum stibitzt, erstmals seit 50 Jahren. Beinahe wären ihnen aber Maibaumdiebe vom Ammersee zuvorgekommen.

Planegg – Die Unterbrunner Burschen haben ihrem Ruf wieder alle Ehre gemacht. Um den Maibaum der Planegger zu entführen, brauchten sie am Sonntagmorgen gerade einmal zwölf Minuten. „Das war eine ziemliche Blitzaktion“, sagt der Unterbrunner Ludwig Göschl stolz.

Bewacher gehen zu früh

Gegen sechs Uhr früh waren die berühmten Diebe mit 50 Mann angerückt, nachdem ein Spähtrupp 30 Minuten zuvor entdeckt hatte, dass der Baum unbewacht war. Schuld an der geglückten Aktion sind, wenn man so will, die Martinsrieder Maibaumfreunde. Von Samstag auf Sonntag war es ihre Aufgabe, den Baum der Nachbarn zu bewachen. Rund 30 Martinsrieder traten Samstagnachmittag an, gegen 5 Uhr morgens waren es nur mehr vier, und diese vier beschlossen dann: Wenn die Sonne aufgeht, könnten sie ja gehen. Dann drohe keine Gefahr mehr. Falsch gedacht.

Inninger Maibaumdiebe kommen zu spät

Erst kamen die Unterbrunner und dann auch noch die Inniger, aber die waren zu spät dran, da war der Baum schon weg. „Knapp verpasst, mit dem selben Ziel“, sagt Tobi Bauer von den Martinsrieder Maibaumfreunden. Er war einer der vier, die die Wache zu früh beendeten. Und er freut sich: „Es ist ein begehrtes Stangerl, wenn sich gleich zwei die Mühe machen.“ Auch Florian Wagner gehört zu den letzten Vier und freut sich: „Wenn man vom FC Bayern der Maibaumdiebe beklaut wird, dann ist das wie ein Ritterschlag.“

100 Liter Bier und eine Brotzeit als Auslöse

Josef Stöckl, Vorsitzender des Planegger Gebirgstrachten-Erhaltungsvereins D’Almarösler, freut sich etwas weniger. Er fuhr am Sonntagabend mit seinen Vorstandskollegen nach Unterbrunn, um zu verhandeln. Gegen 100 Liter Bier und eine Brotzeit brachten die Unterbrunner den Baum gestern Abend dann wieder zurück. Jetzt muss Stöckl abends Überstunden leisten. Er hatte die Martinsrieder am Sonntagmorgen um 7 Uhr mit einem Bild geweckt, das den Maibaumunterstand ohne Maibaum zeigte, denn er war zum Einschnüren des Maibaums angerückt. Fehlende Rauten und das hellblaue Band wollte er am Sonntag alleine in aller Ruhe auf den Baum malen. „Das kann keiner so wie er“, sagt Bauer. Aber am Sonntag war kein Baum mehr da.

Unterbrunner schon dreimal in Planegg erfolgreich

Jetzt wird die Zeit knapp – und Stöckl hat den Druck. „Die sind um fünf Uhr gegangen, obwohl die bis um sieben Wache gehabt hätten“, sagt er. „95 Prozent langen nicht, man muss schon 100 Prozent geben.“ Die Martinsrieder Maibaumfreunde seien eigentlich Fachleute, wie er weiß. Bier und Schnaps sollen eine gewisse Rolle bei der vorgezogenen Bettruhe gespielt haben. Immerhin hätten sie vor fünf Jahren einen Angriff der Unterbrunner vereitelt, so Bauer. „Da haben sie es probiert, aber wir haben sie erwischt.“ Drei Mal zuvor waren die Unterbrunner in Planegg schon erfolgreich: 1957, 1962 und 1972. „50 Jahre haben wir super auf den Baum aufgepasst“, sagt Stöckl. Die letzten, die ihn klauten, waren die Erlinger vor 20 Jahren. Bauer spricht hochachtungsvoll über die Unterbrunner: „Wir sind fasziniert von dieser geschlossenen Manpower, die um sechs Uhr früh lautlos agieren kann.“ Er freut sich jetzt auf die Auslösefeier, die Mitte Mai nachgeholt werden soll: „Das nimmt sicher ein sehr schönes Ende für alle Beteiligten.“