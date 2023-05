Betreuungsplatz-Krise: Gespräche mit Trägern und Eltern

Von: Nicole Kalenda

Wollen bei der Personalsuche helfen: Viele Eltern haben sich in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, unter ihnen auch Melina Bock (l.) mit ihren Kindern Leopold (auf dem Arm) und Emil sowie Andrea Ettl vom Elternbeirat des Kindergartens Josefstift mit Raphael und Emilia. © Dagmar Rutt

Die Planegger Gemeindeverwaltung versucht, die Kinderbetreuungskrise zu meistern. Wie berichtet, fehlen in der Gemeinde im kommenden Schuljahr wegen Mitarbeitermangels 118 Plätze in Krippen und Kindergärten. Während Bürgermeister Hermann Nafziger Gespräche mit Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen führt und der Gemeinderat nicht-öffentlich über das Thema diskutiert, will die Kritik nicht verstummen.

Planegg - Peter Speckbacher nutzte die Bürgerfragestunde vor Beginn der Planegger Gemeinderatssitzung am Montagabend, um seinem Ärger Luft zu machen. Er bezog sich auf die turbulente Sitzung des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses eine Woche zuvor, zu der rund 25 aufgebrachte Eltern gekommen waren, und sprach Bürgermeister Nafziger direkt an: „Ich finde es nicht in Ordnung, wie Sie die Anliegen der Bürger mit Missfallen behandelt haben.“ Weiter sagte er: „Sie sind doch sehenden Auges in diese Situation hineingerannt.“ Die Bescheide, die die Gemeinde an die Eltern versandte, „enthalten keine definitive Absage. Die Eltern können keine Rechtsmittel einlegen.“ Er bitte um „definitive Absagen in kürzester Zeit“. Speckbacher warf Nafziger vor: „Sie wissen doch, dass Sie nie 118 Plätze schaffen können. Wir möchten Rechtsmittel einlegen können.“ Nafziger gab zu: „118 Plätze sind sportlich.“ Er betonte: „Der Markt ist leer gefegt. Wir versuchen wirklich alles. Das ist ein Problem, das nicht die Gemeinde Planegg allein trifft und für das wir nicht allein verantwortlich sind.“

Normales Prozedere

Dass bisher keine Absagen versandt wurden, ist laut Planeggs Geschäftsführer Stefan Schaudig das normale Vorgehen. „Wenn ich klare Absagen verschicke, ist das Kind aus dem System raus. Das wollen wir nicht“, erläuterte er auf Merkur-Anfrage.

Bürgermeister Nafziger redet mit Trägern, die noch nicht in Planegg vertreten sind und eventuell Personalkapazitäten haben, um neue Gruppen anbieten zu können. Dazu bedarf es zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeiten, weil die Doppelnutzung einer Liegenschaft durch zwei verschiedene Träger extrem schwierig sei. Parallel laufen Gespräche mit Elternbeiräten. „Wir nehmen jede Idee auf, die kommt“, so Schaudig. Auch aus dem Gemeinderat, der sich am Montag nicht-öffentlich mit der Situation auseinandersetzte. Auslöser war ein Antrag der Grünen-Fraktion gewesen, der einen umfangreichen Fragenkatalog enthielt unter anderem zu Gehaltsstruktur, Werbekonzept und Arbeitszeitmodellen. Die Fragen seien Punkt für Punkt durchgegangenen worden, berichtete Judith Grimme (Grüne). Und es sei zugesichert worden, dass das Rathaus die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen informieren wird.

Eine Möglichkeit, leichter Arbeitskräfte in der Kinderbetreuung zu finden, ist, analog zu Gräfelfing, die Zahlung einer Arbeitsmarktzulage von bis zu 20 Prozent. Die Entscheidung, ob er auf diese Weise die Personalkosten dauerhaft erhöhen möchte, liegt beim Gemeinderat.