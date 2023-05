Planegg: Bewässerungskonzept für Bäume

Klimaanpassungsstrategie

Von Nicole Kalenda schließen

Die Gemeinde Planegg achtet bewusst auf ihren ansehnlichen Baumbestand. Weil der Klimawandel den Bäumen zusetzt, sollen nun ein Bewässerungskonzept und eine aktualisierte Datensammlung Abhilfe schaffen. Die Kosten von 30 000 Euro seien gut investiert, befanden die Gemeinderäte.

Planegg – Die Gemeinde Planegg hat sich nicht nur auf die Fahnen geschrieben, klimaneutral zu werden. Sie möchte auch ihren Baumbestand bestmöglich vor den Folgen der Erderwärmung schützen. Der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Gemeinderates hat am Montag einstimmig beschlossen, ein differenziertes Bewässerungskonzept vor allem für die 3308 Einzelbäume in Gemeindebesitz erstellen zu lassen. Der Rest des über 6000 Bäume umfassenden Bestands verteilt sich auf Baumgruppen verschiedener Größen. Auch diese sollen betrachtet werden, haben aber meist keine kritischen Standorte.

Trockenstress

Auch wenn die Niederschläge der vergangenen Wochen der Vegetation gutgetan haben: Die Bäume sind gestresst. Schuld sind die seit 2018 vorwiegend trockenen und heißen Sommer. Am gemeindlichen Baumbestand lässt sich das gut ablesen, denn der wird jährlich vom Sachverständigenbüro Treeconsult kontrolliert. Die Zahl der Baumpflegemaßnahmen, insbesondere der Totholzentfernungen, habe zugenommen, so Planeggs Umweltbeauftragter Richard Richter. „Aufgrund des Klimawandels ist künftig von einer weiteren Verschärfung dieser Entwicklung auszugehen.“ Richter suchte in der Vergangenheit vergebens nach einem „vernünftigen Bewässerungskonzept“, nun lässt die Gemeinde eines im Rahmen ihrer Klimaanpassungsstrategie von Treeconsult ausarbeiten.

2006 wurde damit begonnen, in einem Baumkataster die einzelnen Bäume zu erfassen. Sie erhalten eine Plakette mit Nummer und Barcode, die an einem Aluminiumnagel am Stamm angebracht ist. Im Baumkataster-Programm sind sämtliche Befunde und Maßnahmen der vergangenen Jahre nachzulesen. Die aktuell verwendeten Stammdaten der Bäume wie Stammumfang, Höhe und Kronendurchmesser sind aus dem Jahr 2010. Eine Aktualisierung sei ratsam, um nachträgliche Teuerungen bei Baumpflegemaßnahmen wegen nicht mehr zutreffender Kalkulationsgrundlage zu vermeiden.

Wuchsverhalten auswerten

Im Rahmen der Neuaufnahme der Stammdaten wird Treeconsult das Wuchsverhalten unterschiedlicher Baumarten an verschiedenen Standorten statistisch auswerten und dabei zugleich bisher nicht erfasste Standortparameter erheben. „Anhand der Zuwächse, die die Bäume in den vergangenen 13 Jahren hatten, können wir feststellen, wie die Vitalität aussieht“, erläuterte Richter. Daraus ließen sich Vorschläge ableiten, was Standortverbesserungen oder Pflanzvorschläge angeht. Nicht ideal sind zum Beispiel die sehr kleinen Baumscheiben in der Lena-Christ-Straße in Martinsried, wo Bäume wenig Platz für ihre Wurzeln haben. Deswegen sei dort auch die nicht sehr groß werdende Felsenbirne gepflanzt. Ein wenig besser sehe es auf dem Parkplatz des Feodor-Lynen-Gymnasiums aus, weil die dortigen Platanen immerhin einen Baumgraben hätten. „Auch hier hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dass sie kämpfen“, so Richter. Gut erwischt haben es die Mehlbeeren vor der gerade frisch sanierten Planegger Grundschule in der Josef-von-Hirsch-Straße. „Dort wurde so gebaut, dass sie rundum wurzeln können.“

Die Aktualisierung der Stammdaten sowie die Ausarbeitung des Bewässerungskonzepts kosten zusammen knapp 30 000 Euro. „Ich meine, das Geld ist sehr gut investiert“, sagte Richter. Das sahen die Ausschussmitglieder ähnlich. „Das sollte es uns unbedingt wert sein“, erklärte Judith Grimme (Grüne). Und Florian Zeller (FWD) sagte: „Natürlich bin ich dafür. Wer kann schon etwas gegen Bäume haben.“