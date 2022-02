Biotechnologie beschert Planegg Geldregen

Von: Nicole Kalenda

Rekordeinnahmen: Planegger Unternehmen zahlten 2021 48 Millionen Euro Gewerbesteuer. © dpa (Symbolbild)

Rekordeinnahmen ermöglichen einen Rekordhaushalt: Planegger Unternehmen zahlten im vergangenen Jahr 48 Millionen Euro Gewerbesteuer – fast doppelt so viel wie 2020. Das Geld kommt wie gerufen.

Planegg – Schon im ersten Pandemie-Jahr übertrafen die Gewerbesteuereinnahmen die Erwartungen: 2020 flossen 26,6 Millionen Euro in die Gemeindekasse. Angesetzt waren 19.5 Millionen. Für 2021 blieb es beim gleichen Ansatz. „Es hat sich erst im vierten Quartal abgezeichnet, dass wir mit einem großen Plus rausgehen“, erläuterte die neue Kämmerin Katharina Gaspers, als sie am Donnerstag im Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss ihren ersten Haushaltsentwurf präsentierte. Einmaleffekte und Vorauszahlungen sorgten für die komfortable Situation.

Namen wurden nicht genannt, doch Bürgermeister Hermann Nafziger sagte mit Verweis auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen nordöstlich der Semmelweisstraße: „Eins der Unternehmen hat zum Ende des Jahres noch mal etwas draufgelegt.“ Wie berichtet, möchten Sanacorp und Eurofins gemeinsam auf dem dortigen Acker expandieren.

„Gewerbemix wichtig“

Peter Vogel, der langjährige Kämmerer, der sich heuer in den Ruhestand verabschiedet, erklärte im Hinblick auf die durch die Corona-Pandemie beflügelte positive Entwicklung der Biotechnologie- und Medizinbranche: „Die Gewerbesteuer ist sehr volatil. Im Augenblick geht es in Richtung einer Branche. Wenn sich das wieder legt, ist der gute Planegger Gewerbemix wichtig.“

Im vergangenen Jahr lag das Gesamtvolumen bei 58,5 Millionen Euro. Heuer sind es 84,5 Millionen, was einer Steigerung um 44 Prozent entspricht. Dass der Verwaltungshaushalt mit 54,9 Millionen Euro um 8,6 Millionen über dem des Vorjahres liegt, hängt auch mit den höheren Erwartungen an die Gewerbesteuer zusammen. Weil die Tendenz selbst ohne Einmaleffekte nach oben zeige, so Kämmerin Gaspers, sind Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro eingeplant. Allerdings steigt auch die Kreisumlage um 27,9 Prozent auf 17,5 Millionen Euro.

12 Millionen für Grundstückskauf vorgesehen

Der Vermögenshaushalt war vergangenes Jahr mit 12,3 Millionen Euro sparsam ausgestattet. Heuer soll mit 29,6 Millionen mehr als das Doppelte investiert werden. Und das dürfte nicht reichen, sollte sich die Gemeinde mit der Familie Heide handelseinig werden und das 1,3 Hektar große Heide-Volm-Grundstück am Bahnhof erwerben. 12 Millionen Euro sind für den Kauf des Grundstücks vorgesehen. „Damit hätten wir eine tolle Anzahlung“, so Nafziger auf Merkur-Anfrage. „Natürlich werden wir uns kurzfristig verschulden müssen, aber wir bekommen einen Gegenwert.“

„Sie haben einen wunderbaren Haushalt vorgelegt“, sagte Cornelia David (FWD) in Richtung Gaspers. Peter von Schall-Riaucour (PPM) nannte das Zahlenwerk „sensationell“. Und Angelika Lawo erklärte: „Auch von mir Kompliment und große Freude. Ich glaube, dass die deutsche Wissenschaftslandschaft – und wir sind hier wirklich im Zentrum – auch nach der Pandemie die Zukunft ist.“

Der Entwurf wurde einstimmig angenommen. Am Donnerstag, 24. Februar, hat der Gemeinderat das letzte Wort.