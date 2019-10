Blauflügelige Ödlandschrecke gesichtet

Die Blauflügelige Ödlandschrecke ziert nicht nur die Infotafeln im Biotop Stoawies’n. Das Insekt, das trockene und vegetationsarme Lebensräume bevorzugt, wurde nun auch erstmals in Planegg nachgewiesen.

Planegg– Richard Richter, Leiter des Bau- und Umweltamtes, spricht von einem „naturschutzfachlichen Highlight“. Der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Planegger Gemeinderates beschloss im Sommer vergangenen Jahres, das damals 26 Jahre alte Pflegekonzept der Gemeinde für ihre Grünflächen und naturnahen Bereiche überarbeiten und weiterentwickeln zu lassen. Beauftragt wurde im Frühjahr die Ökon GmbH aus Kallmünz bei Regensburg.

Im Sommer untersuchten verschiedene Spezialisten welche Pflanzen, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen und erstmals auch Wildbienen auf den naturschutzfachlich wichtigsten Flächen vorkommen. Darüber hinaus prüften sie weitere Flächen auf ihre Eignung für Naturschutzmaßnahmen. Nun liegen erste Ergebnisse vor.

Ergebnisse sollen noch vor der Kommunalwahl vorgestellt werden

Die Blauflügelige Ödlandschrecke wurde auf der neuen Böschung am Bahnhofsvorplatz sowie westlich des Wertstoffhofs gesichtet. Dort entdeckten die Ökon-Mitarbeiter außerdem die Zauneidechse sowie die Orchidee Weißes Waldvöglein. „Am Lichtweg im Bereich östlich der Stoawies’n wurde die Kornrade gefunden, ein früher häufiges Ackerwildkraut, das heute nur mehr sehr selten vorkommt“, so Richter im jüngsten Gemeinderat. Er gab dort einen Zwischenbericht. Da das Büro Ökon derzeit stark ausgelastet sei, werde es die Summe der Ergebnisse heuer nicht mehr vorstellen können. Das soll nun in den ersten Monaten des neuen Jahres, auf alle Fälle noch vor den Kommunalwahlen im März, passieren.

Ökon entwickelt aus den Erkenntnissen konkrete Handlungsanleitungen für die künftige Pflege der Flächen, um diese kontinuierlich zu verbessern. Auch Aussagen zu den bisher häufig gemähten Grünflächen und ihre Eignung für Naturschutzmaßnahmen sind zu erwarten. Hier sei zwischen den unterschiedlichen Standorten stark zu differenzieren, so Richter, der daran erinnerte, dass vor einigen Jahren der Versuch gescheitert war, Wildblumen auf den Baumscheiben in der Bahnhofstraße anzusiedeln, weil Hunde „alles niedergebieselt haben“.

