Blühende Oase statt Brachfläche

Von: Nicole Kalenda

Hochbeete und weitere Maßnahmen sollen das Baugrundstück attraktiv für Insekten und Vögel, aber auch Mitarbeiter machen. © Sanacorp

Der Pharma-Großhändler Sanacorp hat in Steinkirchen ein Brache zu einer Blühfläche umgestaltet. Solange sie nicht für neue Gebäude gebraucht wird, können Mitarbeiter dort ihre Pause verbringen.

Planegg – Zehn Obstbäume, 400 bienenfreundliche Stauden, 4000 Quadratmeter Wildblumenwiese, über 15 Nistkästen sowie zehn Hochbeete mit Blumen, Kräutern und Gemüse: Das Planegger Pharma-Großhandelsunternehmen Sanacorp hat heuer im Frühjahr aus einem Baugrundstück im Gewerbegebiet Steinkirchen eine grüne Pflanzenoase gemacht. Nun stehen auch selbst gebaute Bänke auf dem Areal. Demnächst soll es den Mitarbeitern als Pausenfläche dienen.

Sanacorp hat rund 3000 Mitarbeiter in 19 Niederlassungen und beliefert über 8000 Apotheken im gesamten Bundesgebiet mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Seit den 70er Jahren liegt der Hauptsitz in Steinkirchen. Aufgrund eines hohen Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs sah sich das Unternehmen in der Vergangenheit nach zusätzlichen Flächen um. Im Sommer 2022 kaufte es von einem privaten Eigentümer das 8000 Quadratmeter große Grundstück in der Behringstraße, das sich südlich an den Lidl-Discounter anschließt, schräg gegenüber vom bisherigen Firmensitz.

Laptops gegen Schaufeln getauscht

„Mit dem Erwerb der zusätzlichen Fläche hier vor Ort haben wir für die Zukunft Raum und Planungssicherheit für unsere Sanacorp und alle Mitarbeitenden hergestellt“, so der Vorstandsvorsitzende Herbert Lang. „Die Planungen zur Standortentwicklung befinden sich in einer sehr frühen Phase. Wir analysieren, was für uns die beste Lösung sein wird, aber für uns war auch sehr schnell klar, dass wir die Fläche in der Zwischenzeit im Sinne der Artenvielfalt und des Naturschutzes nutzen werden.“

Also begannen Mitte April die vorbereitenden Arbeiten: ein neuer Zaun, erste Bodenarbeiten, Anlieferung der Pflanzen. Dann durften die 125 Teilnehmer einer zweitägigen Vertriebstagung am zweiten Veranstaltungstag ihre Laptops gegen Schaufeln, Gartengeräte und Hämmer eintauschen. „Wenn man in der Wiese steht und eine Hecke pflanzt und dabei von Passanten ein Lächeln und einen ,Daumen hoch’ bekommt, dann ist das ein ziemlich gutes Gefühl“, erklärte damals Frank Hennings, Vorstand Handel.

Laut Sanacorp soll die Bepflanzung möglichst das ganze Jahr Futter für Vögel und Bienen bieten. Heuer geplant sind noch Arbeiten zur Pflege und Vorbereitung für nächstes Jahr, dazu Aussaaten.