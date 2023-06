Bündnis gegen Baurecht an der Würm

Von: Nicole Kalenda

Mit einer Grafik veranschaulichen die Baurechtsgegner die aktuelle Situation: Die Flächen in dunklerem Grün gehören bereits der Gemeinde, also Würmbad, Tandlerschlucht, Thorsten-Humbradt-Stürmer-Park sowie das Grundstück der ehemaligen Obdachlosenunterkunft an der Bräuhausstraße 12. Die weißen Flächen, die Gaststätten Bräustüberl an der Ecke Bahnhof-/Bräuhausstraße und Pe.Es. Kottmeier an der Germeringer/Bräuhausstraße, sind nicht betroffen. © Andreas Rintzner

Das gab es noch nie: Drei politische Gruppierungen, der Bund Naturschutz und der Verein Grünzug-Netzwerk Würmtal haben sich in Planegg zusammengetan, um Baurecht an der Würm zu verhindern. Ihr Motto: „Finger weg vom Würmpark – Chance bewahren, nicht verbauen!“

Planegg – Der Planegger Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, mit dem „Bebauungsplan Nr. 16 für Teilbereiche an der Würm“ (19.15 Uhr, Rathaus). Damit steht zum zweiten Mal innerhalb von 19 Monaten ein maßgeblich von der grünen Gruppe 21 (gG21) initiierter Nachprüfungsantrag auf der Tagesordnung, der Baurecht verhindern möchte. Im Dezember 2021 hatte sich die gG21 vergebens gegen eine Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen auf einem Acker nordöstlich der Semmelweisstraße gewandt (wir berichteten), nun geht es um die Grundstücke beidseits der Würm zwischen Pasinger und Bräuhausstraße sowie Bahnhof- und Germeringer Straße.

Der aktuell gültige Bebauungsplan Nr. 16 aus dem Jahr 1975 hat eine öffentliche Grünfläche mit dem Nutzungszweck „Parkanlage“ festgesetzt: „Sinn und Zweck ist es, im Uferbereich der Würm eine die Ortschaft von Süden nach Norden durchziehende Grünanlage als Naherholungsfläche für die Allgemeinheit zu schaffen“, heißt es darin. Die Gebäude genießen Bestandsschutz, Baurecht besteht jedoch nicht. Auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen wurde der Bebauungsplan überarbeitet. Im Mai beschloss der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr, den Würmanrainern zur Straße hin Baurecht zu geben.

Intensive Diskussion innerhalb der SPD

Angelika Lawo (gG21) und Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg & Martinsried) stimmten dagegen. Geschlagen geben wollten sie sich nicht. Für ihren Nachprüfungsantrag gewannen sie Unterstützer aus verschiedenen Fraktionen. Die SPD argumentierte damals, aufgrund der weitreichenden Auswirkungen für die Planegger Ortsmitte solle das Thema im Gemeinderat besprochen und entschieden werden. Inzwischen bekennt sie sich dazu, den Bebauungsplan Nr. 16 unangetastet zu lassen. „Der Nachprüfungsantrag hat sehr intensive Diskussionen in Partei und Fraktion ausgelöst“, so Roman Brugger, der im Ausschuss noch für das städtebauliche Planungskonzept mit Baurechtsausweisung gestimmt hatte. „Ich bin inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass die Intention, öffentliches Grün schaffen zu wollen, mit dem neuen Bebauungsplan nicht zu verwirklichen ist.“

Unterstützung kommt auch von Grünzug-Netzwerk Würmtal und Bund Naturschutz. Sie sind neben gG21, SPD und PP&M aufgelistet auf den „Finger weg vom Würmpark“-Plakaten, die in den vergangenen Tagen im Gemeindegebiet aufgehängt wurden. Unter https://www.gruenzugnetzwerk.de/index.php/themen/wuermpark beziehen die Bündnispartner Stellung. Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzug-Netzwerks, schreibt dort zu den fast 50 Jahre alten Plänen, eine durchgehende öffentlich zugängliche Grünanlage schaffen zu wollen: „Es gibt so gut wie keinen Grund, diese Vision jetzt aufzugeben, auch wenn sie erst unsere Enkel vollumfänglich genießen können.“

Am Donnerstag steht auch ein Ergänzungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung, die 2020 das Ganze ins Rollen gebracht hatten. Zwischenzeitlich war er auf der Homepage der Ortsgruppe zu lesen, ist inzwischen aber wieder verschwunden. 2020 hatte sie formuliert: „Zukünftige Gebäude sollen in dem genannten Abschnitt nur entlang der Pasinger Straße und der Bräuhausstraße errichtet werden. Dazu müssten die Baulinien entsprechend festgelegt werden.“