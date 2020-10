Bürgerversammlung im Bann des Virus

Weniger Besucher als sonst, große Abstände zwischen den Stühlen und überall Masken: Der Kampf gegen das Coronavirus hat der Planegger Bürgerversammlung am Mittwoch den Stempel aufgedrückt. Die Pandemie und ihre Folgen waren das beherrschende Thema.

Planegg – Maximal 100 Bürger sollten in den Konzertsaal des Kupferhauses eingelassen werden. Darauf hatte die Gemeinde im Vorfeld hingewiesen und Angehörige der Hochrisikogruppe gebeten, zu Hause zu bleiben. Tatsächlich dürfte der Altersdurchschnitt niedriger als sonst gewesen sein. Zu den 35 Besuchern zählten auch der ehemalige Bürgermeister Heinrich Hofmann, der langjährige 2. Bürgermeister Peter Heizer und Anneliese Bradel, bis Ende April für die grüne Gruppe 21 im Gemeinderat. Was fehlte, war die Freiwillige Feuerwehr. Kommandant Martin Heizer, der sonst einen Überblick über die Tätigkeiten seiner Kameraden gibt, hatte aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München abgesagt. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Heizer im Merkur-Gespräch sagte. Für die Feuerwehr, die als systemrelevant angesehen wird, gelten besonders strenge Regeln, allen voran die Konzentration auf Pflichtaufgaben im Einsatzdienst.

Die steigenden Zahlen bei Neuinfektionen bestimmten die Rede von Landrat Christoph Göbel. Er kündigte am Mittwochabend an, dass nun auch der Landkreis München am Tag darauf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreichen werde und damit die von der Bayerischen Staatsregierung für Corona-Hotspots festgelegten Maßnahmen gälten. „Wir werden von Tag zu Tag stärker auf die Probe gestellt“, sagte Göbel. Das Landratsamt beschäftige sich „hauptsächlich mit der Corona-Pandemie“. Und das, obwohl seit Anfang Oktober die Gemeinden wieder das Kontaktpersonenmanagement übernommen haben. „Wir sind gewaltig in der zweiten Welle angekommen.“ Das Springen der Corona-Ampel auf Rot sei zu erwarten gewesen. Göbel weiter: „Ich wünsche uns allen, dass wir die Beschränkungen ernst nehmen, Sie sind das einzige Mittel, einen erneuten Lockdown zu verhindern.“ Im Frühjahr seien „unsere wirtschaftlichen und psychischen Reserven aufgebraucht“ worden. „Die Alternative Lockdown halte ich für sehr problematisch.“

Arbeitslosenquote wird weiter steigen

Ein Rückgang der Einkommensteuereinnahmen, wie in Planegg beobachtet, zeige sich überall im Landkreis. 9,8 Millionen waren im Gemeindehaushalt 2020 angesetzt, nun wird es eine Million weniger. Göbel erinnerte daran, dass er auf der Bürgerversammlung 2019 im Kupferhaus von einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent berichtet habe, „praktisch Vollbeschäftigung“. Nun sei die Arbeitslosigkeit als Folge der Corona-Krise auf 3,5 Prozent gestiegen. Göbel: „Das wird weiter nach oben gehen.“ Er versprach: „Was wir nicht tun werden, sind Einschränkungen in der Kinderbetreuung. Auf dieses Instrument verzichten wir.“ Dies sei Familien, in denen beide Elternteile arbeiteten und die während der ersten Corona-Welle Urlaub und Gleitzeit aufgebraucht hätten, nicht zuzumuten.

Um die Familien, vor allem die Schüler, ging es auch Christine Brukhty, die nach dem Stand der Digitalisierung gerade der Martinsrieder Grundschule und der Versorgung mit Leihgeräten wie Tablets für Schüler aus Familien ohne entsprechende Ausstattung fragte.

„Vergangene Woche hatten wir ein Gespräch mit der Schulleitung, um abzusehen, was nötig ist“, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger. Man sei dabei, in den Grundschulen neue Serverlandschaften zu installieren.

Gemeinsames Testzentrum für Planegg und Neuried in Planung

Ähnlich wie der Landrat sagte Nafziger: „Corona beschäftigt uns tagein, tagaus.“ Da davon auszugehen ist, dass die Zahl derjenigen, die sich testen lassen möchten, wieder steigen wird, bereiten Planegg und Neuried die Öffnung einer gemeinsamen Teststation vor, die sich in Neuried befinden wird. Ende Oktober soll der Betrieb anlaufen. Gräfelfing verfügt bereits über eine Teststation. Nafziger: „Der Schutz unserer Bürger ist die wichtigste Aufgabe. Es kommt jetzt auf den Zusammenhalt an.“

Am Freitag ist eine Krisensitzung in der Gemeindeverwaltung geplant. Thema wird auch eine erneute coronabedingte Schließung des Rathauses sein.

In der Nachbargemeinde Neuried war man schneller. Hier wurden Rathaus und Bauamt bereits am Donnerstag geschlossen. Bei unaufschiebbaren Anliegen wird um telefonische Voranmeldung gebeten.