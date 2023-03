Wohnungen und Klima Chefsache

Standen auf der Bürgerversammlung Rede und Antwort (v.l.): Feuerwehrkommandant Martin Heizer, Bürgermeister Hermann Nafziger, Polizeihauptkommissar Benedikt Dobmeier und die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche. Die Zuschauerreihen blieben am Mittwoch licht gefüllt. © Michael Schönwälder

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger hat auf der Bürgerversammlung einen Ausblick auf die zweite Hälfte seiner Amtszeit gegeben. Wohnraum und Klimaschutz will er zur Chefsache machen.

Planegg – Die Planegger haben sich am Mittwoch auf der Bürgerversammlung im Kupferhaus nur spärlich sehen lassen. Von den rund 60 Besuchern gehörten zwei Dutzend Gemeindeverwaltung oder Gemeinderat an. Bürgermeister Hermann Nafziger nutzte den Abend, um einen Ausblick auf die zweite Hälfte seiner Amtszeit zu geben.

Ende April ist Nafziger (CSU) drei Jahre im Amt, im Frühjahr 2026 stehen wieder Kommunalwahlen an. „Ich habe mir etwas vorgenommen für die nächsten Jahre“, erklärte er. Zwei Projekte sieht er in den kommenden drei Jahren als „Chefsache“ an: die Schaffung von Wohnraum und Planeggs Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.

„Besonders bedrückend ist die Wohnungssituation“, so Nafziger. Im vergangenen Herbst wurde eine neue gemeindeeigene Wohnanlage an der Münchner Straße mit 16 Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen bezogen. Auf demselben Grundstück geht es gleich weiter: Die maroden Häuser Münchner Straße 13 bis 15 sind inzwischen leer, etliche der Bewohner zogen in die beiden Neubauten um (wir berichteten). Nach dem Abriss der alten Häuser sollen nun für 7 Millionen Euro 15 weitere günstige Wohnungen entstehen. Der Baubeginn ist für 2024 geplant.

Das dürfte in Anbetracht des Wohnungsdrucks ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Mehr Potenzial bietet das Bahnhofsareal. Die Gemeinde Planegg konnte Ende Februar das 13 500 Quadratmeter große Heide-Volm-Grundstück auf der Südseite des Bahnhofs erwerben. Im Norden gehören der Gemeinde bereits etliche Flächen, neuerdings auch die Pension Elisabeth an der Hofmarkstraße Ecke Germeringer Straße. Insgesamt sind es nun 30 000 Quadratmeter, die die Gemeinde neu überplanen kann. „Wir haben eine einmalige Chance bekommen. Hier muss Wohnraum entwickelt werden“, sagte Nafziger und kündigte „in einigen Wochen“ eine Klausur des Gemeinderats zu dem Thema an. Er wolle dem Gremium nicht vorgreifen, das über die Art der Bebauung entscheidet. „Aber ich weiß, was ich nicht will: Ich will nicht, dass dort ein neues Freiham entsteht. Es muss dort etwas entstehen, was zu uns passt, was den Ort nicht überfordert.“ Dafür gab es Applaus. Zudem bezog sich einer der wenigen Bürgerbeiträge auf das neue Bahnhofsareal, besser gesagt aufs Heide-Volm-Grundstück. Manfred Sorge sagte: „Uns liegt am Herzen, dass der Biergarten, dieses Kleinod, diese Oase, erhalten bleibt.“ Versprechen wollte Nafziger dies nicht, er ließ jedoch anklingen, dass er sich eine Gastronomie vorstellen kann.

Auch bei den Energiethemen hat er einiges vor. Die Ergebnisse der von ihm in Auftrag gegebenen Standortanalyse für Windkraftanlagen im Außenbereich seien eingetroffen. „Sie hat tatsächlich ein gewisses Potenzial gesehen.“ Anfang Mai stellt das beauftragte Ingenieurbüro die Studie im Gemeinderat vor. Außerdem sei er „mit allen Geothermiebetrieben im Umfeld im Gespräch“. Zurzeit werde eine Studie aus dem Jahr 2009 zur Fernwärme überarbeitet, um das Potenzial zu ermitteln und den Betreibern die aktualisierten Zahlen zur Verfügung stellen zu können. „Mein Ziel ist, dass wir in Planegg alles, was geht, mit Geothermie versorgen.“

Wenig Konkretes konnte der Bürgermeister auf die Frage nach dem Verbleib der Polizeiinspektion in Planegg sagen. Er sei zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit eine Lösung geben werde. Und für den von Peter Sties gewünschten Ausbau des Glasfasernetzes ist die Gemeinde der falsche Ansprechpartner. Allerdings, so Bauamtsleiter Andreas Löbe, hätten Netzbetreiber angekündigt, tätig zu werden.