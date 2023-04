Chronik für nachkommende Generationen

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Vor zwei Jahren begannen die Arbeiten an der Chronik, hier Josef Reithmeier (l.) und Martin Heizer vom Projektteam. © Michael Schönwälder

150 Jahre zusammengefasst auf 64 Seiten: Die Freiwillige Feuerwehr Planegg begeht ihr Jubiläum nicht nur mit fünf übers Jahr verteilten Veranstaltungen, sie hat auch eine Chronik herausgebracht. Die Arbeiten daran dauerten zwei Jahre, fertig wurde sie pünktlich zum Auftakt des Festprogramms Mitte März.

Planegg – „Die Chronik gehört einfach fortgeführt, sie muss erhalten werden für nachkommende Generationen“, sagt Martin Heizer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Planegg. Also schloss er sich 2021 wie auch der 1. Vorsitzende Josef Reithmeier dem Chronikteam an. Klaus Waldbart und Peter Speckbacher vervollständigten die Arbeitsgruppe. Die vier konnten auf die Chronik zum 125-jährigen Bestehen von 1998 zurückgreifen. Und auf das Wissen vor allem Waldbarts, der damals schon an diesem Heft mitgearbeitet hatte, und Speckbachers, den Reithmeier „das lebendige Archiv“ nennt.

Schränker voller Ordner und Broschüren

Im Archivraum im Feuerwehrgerätehaus in der Pasinger Straße 24a sind zwei Schränke voll mit Ordnern, zwei weitere mit den Broschüren, die die Feuerwehr jährlich herausgibt. „Wir haben uns immer wieder getroffen, doch die meiste Arbeit hat jeder zu Hause erledigt“, sagt Heizer. Da wurden die Texte der Chronik von 1998 gekürzt, Fotos rausgeschmissen, die Broschüren der letzten 25 Jahre gewälzt, Bildmaterial wurde herausgesucht und gescannt. Die Feuerwehr hatte gehofft, genug Sponsoren zu finden, um die Chronik an alle Planegger Haushalte verteilen zu können. Die Einnahmen durch fünf Anzeigenkunden und Einzelspenden von Philipp von Hirsch und Peter von Schall-Riaucour reichten schließlich für eine Auflage von 500 Stück, die am Tag vor dem großen Festabend im März im Kupferhaus geliefert wurde. Die Chronik wird nun beim Aktionstag am Samstag, 17. Juni, und beim Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe und Weißwurstfrühstück am Sonntag, 9. Juli, zur Mitnahme ausliegen.

Ins Leben gerufen wurde die Planegger Feuerwehr als erste im Würmtal am 6. April 1873. 68 Gründungsmitglieder gab es. Seitdem hat sich die Zahl der Feuerwehrler auf aktuell 126 Aktive fast verdoppelt. 1874 fand eine große Inspektionsübung am Planegger Schloss statt, bei der die Schläuche bis auf die Turmspitze verlegt wurden. 64 Jahre später, am 9. November 1938, wurde die Feuerwehr um 4.30 Uhr zu einem Brand im Schloss gerufen, von der SS aber mit vorgehaltener Pistole am Löschen gehindert. „Für Feuerwehrler ist das mit das Schlimmste, wenn sie vom Helfen abgehalten werden“, sagt Heizer.

Künftige U-Bahn komplett neues Einsatzgebiet

Brandeinsätze gab es immer wieder, auch spektakuläre wie am 22. Januar 1965, als die Feuerwehr um 3.30 Uhr ausrückte, um einen brennenden Waggon eines Personenzuges am Bahnhof Planegg zu löschen. Oder der Dachstuhlbrand in der Ausflugsgaststätte Forst Kasten, den zu löschen die Planegger an Heiligabend 1997 halfen. „Das sind die eindrucksvollsten Einsätze, sie spielen aber die geringste Rolle, was die Einsatzzahlen angeht“, sagt Heizer. Die Statistik 2022 belegt es: Von 216 dienten 27 Einsätze dazu, ein Feuer zu löschen. Wohnungsöffnungen und Sturmschäden machen heute einen Großteil der Einsätze aus. Dass die Feuerwehr, etwa 1960 oder 1985, zur Eisbekämpfung an der Würm ausrücken musste, ist lange her. „Früher gab es viel längere Kälteperioden, und die Würm neigt zu Grundeis und geht dann über die Ufer“, sagt Heizer.

Eine Herausforderung sieht er mit dem U-Bahn-Bau auf die Planegger Kameraden zukommen. Voraussichtlich 2027 soll die U 6 nach Martinsried fahren. Heizer: „Das ist ein komplett neues Einsatzgebiet, viele Leute im Untergrund, keine Oberleitung, sondern eine Stromschiene. Da arbeitet man einfach anders.“ Die Konzeptentwicklung hat begonnen, die Ausbildung läuft an. Und die Vollübung, die vor Inbetriebnahme erfolgen muss, könnte dann Eingang in die nächste Chronik der Planegger Feuerwehr finden.