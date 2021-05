Impfaktion an bayerischem Gymnasium abgesagt: Aufschrei von Ärzten und Landrat zu groß

Schulleiter hat 250 Biontech-Dosen organisiert

An einem Gymnasium im Landkreis München sollen 250 Schüler geimpft werden. Ärzte reagieren entsetzt. Bei ihnen warten immer noch etliche Patienten auf einen Impftermin.

Update vom 18. Mai, 20.53 Uhr: Der Aufschrei von Ärzten und Landrat war zu groß. Die Impfaktion am Planegger Gymnasium ist abgesagt. „Aufgrund der öffentlichen Diskussion hat die Gemeinschaftspraxis ihr Angebot zur Impfung unserer Schülerinnen und Schüler zurückgezogen“, teilt Schulleiter Matthias Sporner mit. Er bedauert die Entscheidung, könne sie aber nachvollziehen.

An bayerischem Gymnasium: Impfaktion für Schüler geplant - Blankes Unverständnis bei Ärzten und Landrat

Erstmeldung vom 18. Mai, 16.50 Uhr: Planegg – Die geplante Impfaktion für 250 Schüler und Schülerinnen am Gymnasium Planegg (Kreis München) stößt auf vielfache Kritik. Sowohl Ärzte als auch der Landrat des Landkreises München, Christoph Göbel (CSU) äußern ihr Unverständnis. Der Schulleiter des Gymnasium hat die Impfaktion für diesen Freitag organisiert. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich um eine Arztpraxis aus München handelt, die offenbar bis zu 250 Biontech-Dosen übrig hat und nun in der Schule an die Schüler verimpfen will.

Planegg: Biontech-Impfaktion für Schüler geplant - Ärzte empört

Wie der Arzt zu so einer Menge an Impfstoff gekommen ist, dazu gab es gestern keine Auskunft. „Das können wir auch nicht beantworten“, hieß es aus dem Landratsamt. Eine Vermutung: Es könnte sich um eine größere Gemeinschaftspraxis handeln. Der Schulleiter reagierte auf eine Anfrage unserer Redaktion nicht. Dafür erreichten uns mehrere Zuschriften empörter Ärzte. „Ich habe eine Einzelpraxis mit 1300 Patienten“, schrieb ein Arzt aus München-Pasing.

„Wie kommt man an einem Tag an 250 Impfstoffe? Bitte nennen Sie den Namen der Gemeinschaftspraxis! Da kann ich etwas lernen.“ Eine Ärztin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck berichtete, sie habe diese Woche nur eine Dosis Biontech für sechs Patienten erhalten. Über einen Arzt, der 250 Dosen bunkere, könne sie nur den Kopf schütteln.

Corona-Impfaktion für Schüler: „Blankes Unverständnis“ von Landrat

Es herrsche „blankes Unverständnis ob der Impfaktion am Feodor-Lynen-Gymnasium“, erklärte Landrat Göbel in einer Mitteilung. „Zahlreiche Bürgereingaben erreichen das Landratsamt“. Er könne es „niemandem vermitteln, dass gesunde Jugendliche geimpft werden, wenn ich noch deine Vielzahl vulnerabler Personen auf der Warteliste habe“.

Auch wenn das Vorgehen aufgrund der Aufhebung der Priorisierung für niedergelassene Ärzte rechtmäßig sei, so sei es doch „problematisch“. Es sei wichtig, „im Umgang mit den Impfungen allseits mehr Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität an den Tag zu legen“. Göbel betonte erneut, das Landratsamt habe mit der Impfaktion nichts zu tun. Hier die Pressemitteilung im Original.

