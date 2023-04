Das Feuerwehr-Gen

Feuerwehr-Familie: Peter (2.v.l.) und Rita Heizer mit ihren Söhnen Martin (r.) und Andreas Heizer beim Festabend der Freiwilligen Feuerwehr Planegg anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens im März im Kupferhaus. © Dagmar Rutt

Zum Monatswechsel geht eine Ära bei der Freiwilligen Feuerwehr Planegg zu Ende: Martin Heizer tritt als Kommandant ab. Heizer war bei der Jahreshauptversammlung Mitte März nach sechs Jahren als Stellvertreter und zwölf Jahren als Kommandant nicht noch einmal zur Wahl angetreten. Am 1. Mai übernimmt sein Nachfolger René Kostinek.

Planegg - Das Vorbild des scheidenden Planegger Feuerwehr-Kommandanten Martin Heizer ist sein Vater, der Ehrenkreisbrandmeister und langjährige stellvertretende Planegger Kommandant Peter Heizer (79). Das verriet er am Rande der Jahreshauptversammlung. Sein Bruder Andreas ist als ehrenamtlicher Hauptfeuerwehrmann ebenfalls in der Planegger Mannschaft aktiv. Durch diese „frühkindliche Prägung“ sei er seit seinem 14. Lebensjahr als Ehrenamtlicher dabei, so der Industriekaufmann und studierte Betriebswirt weiter.

Immer größere Herausforderungen

Doch die Herausforderungen bei der Planegger Wehr würden immer größer, so der scheidende Kommandant. Das beginne mit den hinzugekommenen Einsätzen an den Biotech-Instituten in Martinsried. Mit dem neuen U-Bahn-Endbahnhof kämen wieder „neue Einsatzbereiche“ hinzu. Denn alle Aktiven müssten für die unterirdisch verlegten Stromleitungen neu ausgebildet werden. Doch „der Overkill“ sei die Bürokratie, erläutert Martin Heizer im Gespräch mit dem Merkur. Deshalb habe der Planegger Gemeinderat eine neue Zusatzstelle bewilligt, um die Ehrenamtlichen der Feuerwehr beim Erstellen der Statistiken und der Beschaffung zu entlasten. Ebenso beim Bevölkerungsschutz und der Brandschutzerziehung.

Damit die Belastung des Kommandanten auf mehrere Schultern verteilt wird, wird es in Planegg auch erstmals einen zweiten Stellvertreter geben. Wie berichtet, war Tobias Zeller (29), im Hauptberuf Werkfeuerwehrmann bei der Edmo auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, zum Dritten Kommandanten gewählt worden, konnte aber das Amt nicht antreten, weil er nicht die erforderlichen Lehrgänge absolviert hat. Deswegen wird der Posten zeitnah nachgewählt. Auf der Hauptversammlung sagte Heizer nun, sinnvoller erscheine es ihm, die Bürokratie abzubauen, als einen weiteren ehrenamtlichen Posten zu schaffen. Und weiter: „Das Schöne ist, dass man am Schluss seiner Amtszeit richtig draufhauen kann.“ Denn auch bei der Zahl der Lehrgänge sieht er einen Mangel: „Wir bräuchten jedes Jahr das Fünffache dessen, was wir an staatlichen Feuerwehrschulen belegen können.“

„Es braucht neuen Wind“

Doch fast zwei Jahrzehnte an der Führungsspitze „reichen“, betont der scheidende Kommandant Martin Heizer (43), der stets mit einem „Nordkorea-Ergebnis“ einstimmig von seiner Mannschaft, darunter aktuell zehn „voll integrierte“ Feuerwehrfrauen, gewählt worden war. „Es ist meine tiefe Überzeugung, dass es neuen Wind braucht.“

„Am schlimmsten“ empfand der bisherige Planegger Kommandant den Sturm-Einsatz vor drei Jahren am Berger Weiher in Krailling: Denn da mussten die Ehrenamtlichen ihren vom Baum erschlagenen, 34-jährigen Kameraden bergen (wir berichteten). „Wir haben damals psychosoziale Notfallversorgung bekommen“, wirft Martin Heizer den Blick zurück. Auch der Vater und die drei Brüder des Verstorbenen sind bei der Planegger Wehr aktiv.

Doch es gab auch schöne, erhebende Momente, so der bisherige Kommandant. Eine 80-Jährige habe sich zum Beispiel bei ihm mit Tränen in den Augen bedankt, als er nach einem Wasserschaden die Pfützen mit dem Lappen aufwischte. Doch nun sei er froh, dass er seinen kleinen Sohn (1) auch mal abends sehe. Denn als Kommandant sei er drei bis vier Abende pro Woche bei der Feuerwehr gewesen.

Christine Cless-Wesle