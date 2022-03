Das lange Warten auf die Ampel

Beschluss stammt von 2017

Von Nicole Kalenda schließen

Viereinhalb Jahre sind seit dem Beschluss des Landkreises vergangen, an der Kreuzung Germeringer/Kettelerstraße eine Ampel zu errichten. Nun scheint das Staatliche Bauamt Freising die Zeit zu finden, sich darum zu kümmern.

Planegg – Für viele Planegger ist das Überqueren der Germeringer Straße (M21) nur ein Ärgernis. Für Senioren und Menschen mit Gehbehinderung ist die viel befahrene Staatsstraße aber oft ein unüberwindbares Hindernis. Wie ein Graben trennt sie die Wohngebiete östlich der Würm voneinander. Die Verkehrsbelastung liegt dort bei etwa 15 400 Fahrzeugen pro Tag. Die beiden einzigen oberirdischen Querungshilfen für Fußgänger, die Ampeln an der Pasinger Straße und am Friedhof, liegen über 700 Meter voneinander entfernt. Und die Fußgängerunterführungen an der Kettelerstraße und am Schulangerweg helfen Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren auch nicht weiter.

Regelmäßig Thema auf Bürgerversammlungen

Deshalb wurde in der Vergangenheit immer wieder die Forderung nach einer Ampel an der Kreuzung Germeringer/Kettelerstraße laut. Das Thema wurde regelmäßig auf den Bürgerversammlungen angesprochen. Nachdem jahrelang nichts passiert war, nahm sich der Landkreis, in dessen Verantwortung die Kreisstraße liegt, der Sache schließlich an und prüfte drei Varianten. Im September 2017 wählte der Kreis-Bauausschuss die kostspieligste: einen vollsignalisierten Knotenpunkt bei gleichzeitigem Rückbau der Unterführung.

Zuständig für die Ausführung ist das Staatliche Straßenbauamt Freising. Im Anschluss an eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit meldete der Landkreis im Januar 2019 die Umsetzung bei der Behörde an. Seitdem sind auch die 350 000 Euro, die als Kosten veranschlagt sind, im Kreishaushalt eingestellt.

Ball liegt bei Staatlichem Bauamt

Der Ball liegt damit seit mehr als drei Jahren beim Staatlichen Bauamt. Das schrieb Landrat Christoph Göbel auch im November 2020 Eva Schreier, Planegger Gemeinderätin der grünen Gruppe 21. Diese hatte sich an ihn gewandt, weil sie als Anwohnerin einer Nebenstraße der Kettelerstraße laufend angesprochen werde, „wann die Ampel denn endlich kommt“.

Eine erste Anfrage Schreiers in Freising ging offensichtlich unter, im Februar 2021 hieß es dann: „Für den Bau der Ampel ist eine Planung zwingend erforderlich. Bis dato konnten wir damit noch nicht beginnen, was darauf zurückzuführen ist, dass wir in den letzten Jahren nicht ausreichend Kapazitäten hatten.“ Nun seien zwei weitere Mitarbeiter gefunden, eine Aufnahme der Planung sei zeitnah zu erwarten.

Ein Jahr später ist man ein kleines Stück weiter. Auf eine Mail Schreiers kam Anfang Februar die Antwort: „Derzeit wird ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dieses soll Aufschlüsse über die bestmöglichen Ampelphasen oder alternativ eine Umleitung der Verkehrsströme geben.“

Auf Merkur-Anfrage heißt es vom Staatlichen Bauamt, man habe Anfang 2022 mit den Vorbereitungen zum Umbau der Kreuzung begonnen. Und weiter: „Unser Projektleiter bereitet derzeit neben diesem Projekt auch den Umbau von drei sogenannten Unfallhäufungspunkten vor. Diese Planungen haben derzeit hohe Priorität.“ Aus diesem Grund und auch weil der Umbau der Kreuzung M21/Kettelerstraße von den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung und den daraus resultierenden Umbauplanungen abhängig sei, könne man nicht sagen, wann mit der Umsetzung zu rechnen ist.

Schreier bringt wenig Verständnis auf für den langsamen Gang der Dinge. „Das ganze Viertel ist nicht angetan. Es geht nur um eine Ampel. Für einen Laien ist es unverständlich, dass jetzt drei Jahre verstrichen sind.“