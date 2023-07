Der erste Besuch auf der U-Bahn-Baustelle

Von: Nicole Kalenda

Auf Augenhöhe: Robert Bauer von der Baufirma Leonhard Weiss steht in der Bohrschablone, die Viertklässler am Rand. © Dagmar Rutt

Heimat- und Sachunterricht mit Bauhelm und Warnweste: Die beiden vierten Klassen der Martinsrieder Grundschule haben am Dienstag die U-Bahn-Baustelle besucht. Und viel über offene Bauweise, Aushub und Kosten erfahren.

Martinsried – Die Besichtigungstouren auf der Martinsrieder U-Bahn-Baustelle haben begonnen. Als Erste sahen sich am Dienstag die Viertklässler der Martinsrieder Grundschule im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts um. 40 Arbeiter sind zurzeit dabei, die Baugrube auszuheben, Bohrpfähle in den Boden zu rammen, das Pumpwerk auf Höhe der Straße Am Klopferspitz herzustellen und in diesem Bereich den Tunneldeckel vorzubereiten.

„Ich finde es sehr schön, dass wir hier sein durften“, sagte Helena Denk, Lehrerin der 4b. Ihre 25 Schützlinge bekamen die erste Führung. Ausgestattet mit Warnwesten und Helmen folgten sie Christian Vogelgsang und Robert Bauer von der Baufirma Leonhard Weiss, die für den Tunnelbau verantwortlich ist, über die Baustelle, vom westlichen Ende an der Lena-Christ-Straße bis zum Klopferspitz. Mit dabei waren auch Stefan Schaudig, Geschäftsleiter der Gemeinde Planegg, die Bauherr der Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried ist, und Dimitri Steinke, Geschäftsführer der U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG (PMG), die im Auftrag der Gemeinde die Realisierung des 212-Millionen-Euro-Projekts vorantreibt. Die Kosten hätten die Kinder sehr beeindruckt, so Rektorin Margit Baran-Lander. Nach einer Stunde war Schichtwechsel, nun ließ sich die 4a mit ihrem Lehrer Karl-Heinz Schmid Kettenbagger, Radlader und Drehbohranlage zeigen, um nebenbei gleich noch zu testen, wie batzig Baustellenmatsch sein kann.

Baugrube acht Meter tief, 1,5 Meter fehlen noch

Dass sich die Martinsrieder Grundschüler jetzt als Erste umsehen durften, verdanken sie den vierten Klassen des vergangenen Schuljahres. Als diese sich im Heimat- und Sachunterricht mit ihren demokratischen Rechten auseinandersetzten, wollten sie die auch ausüben und malten Demonstrationsschilder mit Aufschriften wie „Stoppt die Rodung“, „Rettet die Wiese“, aber auch „Wir wollen die U-Bahn in Martinsried“. Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger und Geschäftsleiter Schaudig kamen im Januar 2022 in den Unterricht, um alle Fragen rund um das Großprojekt zu beantworten – und luden nun die aktuellen vierten Klassen zur Führung ein.

„Langsam ist etwas zu sehen“, sagte PMG-Geschäftsführer Steinke. Am breitesten ist die Baugrube am westlichen Ende, wo der zukünftige U-Bahnhof entsteht. „Wir haben genügend Platz und können in offener Bauweise bauen“, erklärte Bauer. Acht Meter ist die Grube bereits tief, weitere 1,5 Meter kommen hinzu, bevor der eigentliche Tunnelbau beginnen kann: Sohle, Wände und Decke aus Stahlbeton, zwischen ein Meter und über 1,50 Meter dick. 100 000 Kubikmeter Beton werden benötigt, dazu 11 000 Tonnen Stahl.

Sechstes U-Bahn-Comic fertig

Zwischen den Instituten des Wissenschaftscampus weiter östlich, wo das Baufeld schmaler ist, müssen die Erschütterungen möglichst gering gehalten werden. Also werden die Stahlträger nicht eingerüttelt, sondern eingebohrt. Fast im gesamten Verlauf des künftigen Tunnels wird offen gebaut, nur am Klopferspitz ist eine Deckelbauweise notwendig. Wände und Deckel des Tunnels werden zuerst errichtet, der Boden folgt später. Sobald der Deckel fertig ist, wird die Straße darauf verschwenkt und erst wieder auf ihre ursprüngliche Trasse zurückgeführt, sobald diese untertunnelt ist. Das Team von Leonhard Weiss möchte nächste Woche damit anfangen, den Deckel zu betonieren, im August soll die Bodenplatte des Bahnhofs folgen.

Neben dem Fortschritt auf der Baustelle ging es auch um den Verbleib des Aushubs. Der künftige U-Bahntunnel quert östlich des Klopferspitz auf rund 500 Metern eine verfüllte Kiesgrube. Das entnommene Material wird auf einer Fläche nördlich der Baustelle zwischengelagert und beprobt, bevor es entsorgt wird. Südlich befindet sich eine Lagerfläche für den Kies, der im übrigen Bereich aus dem Erdboden geholt wird und zum Teil zum Auffüllen genutzt, zum Teil verkauft wird.

Mit der Lagerfläche nördlich, im Winkel zwischen Würmtalstraße und Klopferspitz, befasst sich auch das inzwischen sechste Comic, das der Planegger Künstler Mike Maurus unter dem Motto „Licht in den U 6-Untergrund“ im Auftrag der Gemeinde gezeichnet hat. Eine Ausgabe davon gab es zum Abschied für jedes Kind, zusätzlich zu den Warnwesten, die Schüler wie Lehrer als Andenken behalten durften.