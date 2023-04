„Der Friedhof ist ein Ort des Lebens“

Von: Nicole Kalenda

Schlichte Kombination aus Grüntenstein und Eichenholz: Pater Christian Rentsch, Prior des Augustinerklosters von Maria Eich, sieht in der Grabstelle am Planegger Friedhof einen Ort zum Besinnen. © Michael Schönwälder

Die neue Grabstätte der Augustiner von Maria Eich auf dem Planegger Friedhof ist fertig. Eingeweiht wird sie am Sonntag, 23. April, 16 Uhr, mit einer kleinen Andacht. Schlicht in grauem Sandstein gehalten, wirkt sie wie ein moderner Kontrapunkt gleich am Eingang des Friedhofs. Pater Christian Rentsch, Prior des Klosters, wirbt im Merkur-Gespräch für eine Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Konzept hinter den übereinandergeschichteten Steinplatten mit den Namen der Verstorbenen, der Sitzgelegenheit und dem offenen Buch, vor dem eine Stele mit Licht und Weihwasser steht.

Pater Christian, wie gefällt Ihnen das neue Grabmal der Augustiner von Maria Eich?

Ich mag’s. Ich finde es in seiner Schlichtheit sehr gelungen.

Ende März ist es fertig geworden. Wie sind die ersten Reaktionen ausgefallen?

Manche sagen, ihnen gefällt es nicht, andere das Gegenteil. Spannend ist, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen sind. Dass es sich nicht zuordnen lässt. Erst vor wenigen Tagen hat eine fast 80-jährige Frau gesagt: „Schön ist es geworden. Man muss auch mal etwas Neues machen.“

Wie können interessierte Menschen mehr erfahren?

Momentan haben wir ein Schild mit Erläuterungen aufgestellt. Wir sind gerade dabei, Faltblätter zu drucken, die zumindest in der ersten Zeit hier ausliegen werden, damit die Leute einen Zugang finden und nachvollziehen können, was wir damit wollten. Ob sie es dann gut finden oder nicht, muss ich natürlich ihnen überlassen. Aber ein bisschen verstehen können, das ist schon unser Anliegen. Wir laden auch zur Einweihung am 23. April ein. Und wir freuen uns über jeden, der auf uns zukommt.

Während den alten Grabstein ein großes Kreuz zierte, fehlt es an der neuen Grabstelle völlig.

Die Symbole werden nicht stärker, wenn man sie multipliziert. Dann verliert das Einzelne an Bedeutung. Was hier groß zum Vorschein kommt, vielleicht deutlicher als bei den vielen Gräbern außen herum, ist die Stele mit Wasser und Licht. Das sind zwei zentrale Elemente des christlichen Glaubens. Das Weihwasser spielt auf das Wasser der Taufe an. Und die Hoffnung der Christen ist, dass sich im Tod das vollendet, was in der Taufe sakramental, das heißt zeichenhaft, begonnen wird. So wird bei christlichen Begräbnissen der Sarg mit Weihwasser besprengt. Das Wasser ist das Symbol der Auferstehung, an der wir Anteil haben in der Taufe. Und das Licht ist das Licht Christi. Bei der Taufe wird die Taufkerze an der Osterkerze entzündet. Zeichen dafür, dass die Getauften Anteil haben am Sieg Jesu Christi über den Tod. Wir haben da zwei ganz zentrale Elemente des christlichen Glaubens, die bei einem christlichen Begräbnis eine Rolle spielen. Ich glaube, damit ist das Grab eindeutig als eine christliche Grabstätte gekennzeichnet.

Eine Sitzgelegenheit in eine Grabstätte zu integrieren, hat für Sie nichts Despektierliches?

Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir erleben es ja, dass die Friedhöfe in eine große Krise geraten. Es gibt viele Entwicklungen in der modernen Bestattungskultur. Und eigentlich laufen alle darauf hinaus, dass der Friedhof verliert. Es gibt zunehmend Waldbestattungen ganz ohne Grabmal. Vielen Menschen bedeutet der Friedhof immer weniger. Das finde ich schade. So einen Ort, wo die Toten zusammen sind und wo die Lebenden sie besuchen können, finde ich etwas Wichtiges. Wenn Sie sagen, der Friedhof ist ein Ort des Lebens, wo ich mit Blick auf die Toten über mein eigenes Leben nachdenke, dann ist das etwas Schönes. Wenn das dieses Grab ein bisschen ermöglicht, und sei es in der kritischen Auseinandersetzung, dann hätten wir erreicht, was wir erreichen wollten.

Das überdimensionale Buch mit der Zickzacklinie lenkt die Blicke auf sich. Was steckt dahinter?

Die gezackte Linie soll den Herzschlag darstellen. Das Herz ist ein zentrales Symbol in den Schriften Augustins. Das bekannteste Zitat Augustins heißt: „Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“ Das Leben des Menschen auf dieser Erde hat eine gewisse Unruhe, da geht es, wie dieses Kardiogramm zeigt, nach oben und nach unten. Unser Ordenswappen zeigt ein Herz, das vom Pfeil der Liebe durchbohrt ist und brennt, über einem aufgeschlagenen Buch. Der Grabstein selbst bildet das Buch, darauf ist der Herzschlag zu sehen.

Welcher Herzschlag?

Der Künstler hat ganz vorsichtig unsere historische Eiche in Maria Eich angebohrt und über die Jahresringe die Vitalität nachgemessen. Härtere Stücke, dünnere Stücke. Das hat er ins Kardiogramm übersetzt, das ist sozusagen der Herzschlag unserer Eiche in Maria Eich. Das zeigt, was unser Leben ausmacht, ruhige und unruhigere Elemente. Es zeigt auch: Auf Dauer geht unser Herzschlag nach oben. Es symbolisiert, dass das Herz nicht im Tod versinkt, sondern sich nach oben sehnt, und dass dereinst die Erfüllung kommen wird, nämlich die Ruhe bei Gott.

Inwiefern verweist die Grabstätte auf Maria Eich?

Wie Maria Eich soll sie ein Ort sein zum Besinnen und zum Nachdenken. In Maria Eich soll man zur Ruhe kommen und hier auch. Der Grüntenstein, der einzige graue Sandstein, den es in Bayern gibt, taucht auch an der Türeinfassung der Gnadenkapelle in Maria Eich auf. Damit ist ein Bezug zu unserem Wallfahrtsort hergestellt. Und die Abstandshalter zwischen den Steinplatten sind aus Eiche.

Die Namen von zehn verstorbenen Augustinern finden sich auf der Steinplatte. Was passiert, wenn der Platz nicht mehr ausreicht?

Die Steinplatte für die neue Schicht, die über die bereits vorhandene käme, gibt es schon. Sie wird, bis wir sie hier brauchen, in Maria Eich in unserem Garten aufgestellt. Zum einen damit sie gleichermaßen verwittert aussieht. Gleichzeitig als Erinnerung daran, dass wir alle einmal hier oder in einem anderen Grab liegen werden. Memento mori: Bedenke, dass du sterben wirst. So haben wir in Maria Eich schon eine Verbindung zu unserem Grab. Irgendwann werden wir auch unsere Namen auf einem solchen Stein finden.