U 6: Der Tunnelbau kann beginnen

Spatenstich mit Ministerpräsident Markus Söder

Von Nicole Kalenda schließen

Die Bauarbeiten zur Verlängerung der U-Bahn vom Klinikum Großhadern nach Martinsried haben am Montag mit dem offiziellen Spatenstich begonnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstrich bei der Gelegenheit die Bedeutung des Projektes – und nahm fürs symbolträchtige Foto im Wahlkampfjahr 2023 einen der eigens gravierten Spaten in die Hand.

Martinsried – Der offizielle Auftakt für die Tunnelarbeiten ist erfolgt: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsminister Christian Bernreiter und Wissenschaftsminister Markus Blume kamen am Montag zum Spatenstich für die knapp ein Kilometer lange Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried. Auf dem künftigen Baufeld zwischen den Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und dem Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) unterstrichen sie die Bedeutung des Projekts, das eine mehr als 30 Jahre währende Vorgeschichte hat.

Erste Gespräche 1991

Die ersten Gespräche zwischen der Gemeinde Planegg und dem U-Bahn-Referat der Landeshauptstadt München hatte der damalige Bürgermeister Alfred Pfeiffer im Dezember 1991 geführt. Zu dem Zeitpunkt war Max Streibl Ministerpräsident. Vier Ministerpräsidenten und fünf Bürgermeister später versammelten sich nun knapp 200 Gäste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Darunter war neben LMU-Präsident Prof. Bernd Huber und IZB-Geschäftsführer Peter Hanns Zobel auch die CSU-Landtagsabgeordnete und ehemalige Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Söder bescheinigte ihr unter Beifall: „Die Kerstin hat das gepusht in ihrer kraftvollen Art.“

Der Ministerpräsident erklärte: „ Wir investieren rund 77 Millionen Euro in die Verbindung des Spitzen-Klinikums Großhadern mit dem Wissenschaftscampus Martinsried als Kaderschmiede künftiger Nobelpreisträger.“ Derzeit belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf 212 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro für das bereits fertiggestellte Park-&-Ride-Deck. Planegg als Bauherr steuert mit rund 10 Millionen Euro den kleinsten Teil bei. Bund und Freistaat kommen für 95 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten auf, der Landkreis übernimmt zwei Drittel vom Rest.

Inbetriebnahme für 2027 geplant

Die U-Bahn soll 2027 nach Martinsried fahren. Dann wird sie den Forschungscampus der Technischen Universität in Garching im Norden Münchens mit Martinsried im Südwesten verbinden. „Ob man das jetzt Brain-Train nennt – für mich als Franke ist das ein schweres Wort, da sind wir bei Brain Drain und das ist genau das Gegenteil – Uni-Linie oder Hightech-Linie. Wie Sie es nennen wollen, ist wurscht. Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Linie“, sagte Söder. Unter Brain Drain ist Talentflucht zu verstehen, wörtlich der Abfluss von Intelligenz und Verstand.

Wissenschaftsminister Blume sprach von der „Wissenschaftslinie. Sie verbindet entlang der gesamten Strecke das Beste, was München, was Bayern, was Deutschland wissenschaftlich zu bieten hat. Es ist eine Linie, die in gewisser Weise Exzellenz verbindet, unsere Exzellenzlinie.“

Die Redner standen an einem mit Planegger Gemeindewappen umhüllten Pult auf einem aufgeklappten Truck, den die Leonard Weiß Bauunternehmung herangeschafft hatte. Das Unternehmen aus Göppingen, das für den Tunnelbau verantwortlich ist, stellte auch die eigens gravierten Spaten und Helme fürs Spatenstichfoto. Seine in orange Warnjacken gekleideten Mitarbeiter wirkten wie Farbtupfer unter den Gästen.

Bläser-Ensemble der Musikschule spielt

Der halbe Planegger Gemeinderat war gekommen, dazu die ehemaligen Bürgermeister Ulrike Höfer (1996 bis 2002), Dieter Friedmann (2002 bis 2008) und Heinrich Hofmann (2014 bis 2020) sowie der langjährige 2. Bürgermeister Peter Heizer (1996 bis 2020). Über die jahrelangen Verhandlungen sagte dieser: „Der Durchbruch war die Haftungsübernahme, dass der Landkreis unter Landrat Christoph Göbel gesagt hat, er lässt die Gemeinde nicht im Stich.“ Und Friedmann erklärte, auf sein Lächeln angesprochen: „Es ist fast ein Erschöpfungsgrinsen. Warum dauert bei der öffentlichen Hand alles so lange?“

Neben den Rednern hatte auf der Bühne auch ein Bläser-Ensemble der Musikschule Planegg-Krailling Aufstellung genommen und zu Beginn unter der Leitung von Schulleiter Fabian Bögelsack Händels Feuerwerksmusik gespielt. Auf Feuerwerk und Brotzeit wurde am Montag verzichtet. Söders Zeit war knapp bemessen. Während der Ministerpräsident davoneilte, stellten sich noch einige Planegger Gemeinderäte fürs Erinnerungsfoto vor der Bautafel auf.