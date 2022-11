Planegg: Die M 21 wird zur Staatsstraße

Massiv belastet: 17 100 Fahrzeuge sind täglich auf der Germeringer Straße unterwegs. Aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung soll sie nun zur Staatsstraße hochgestuft werden. © Dagmar Rutt

Die M 21, eine der am stärksten belasteten Kreisstraßen im Landkreis München, wird zur Staatsstraße hochgestuft. Grund ist ihre überregionale Bedeutung. Damit geht die Baulast an den Freistaat. Für Tempo 30 bleibt weiter das Landratsamt zuständig.

Planegg – Die M 21, die als Germeringer Straße in Ost-West-Richtung Planegg durchschneidet, ist eine der am meisten belasteten Straßen im Landkreis München. Über 17 000 Kraftfahrzeuge rauschen auf diesem Weg täglich durch die Würmtal-Gemeinde. Bisher ist sie als Kreisstraße eingestuft, nun soll sie zur Staatsstraße aufgewertet werden. Der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur des Kreistags sprach sich am Donnerstag einstimmig dafür aus. Die endgültige Entscheidung fällt Mitte Dezember im Kreistag.

Auswirkungen auf die aktuelle Situation hat das nicht, das Landratsamt bleibt Straßenverkehrsbehörde. Nur die Straßenbaulast trägt künftig der Freistaat. „Wir haben uns sehr umfangreich in Diskussionen mit dem Freistaat Bayern Gedanken über Einstufung unserer Straßen gemacht“, sagte Landrat Christoph Göbel im Ausschuss. „Wir wollen das Straßensystem straßenrechtlich vernünftig neu ordnen. Das ist in den meisten Fällen schon so beschlossen. Bei der M 21 steht es noch aus.“

Ein Gutachten des Verkehrsplaners Professor Harald Kurzak aus dem vergangenen Jahr nennt die M 21 „Teil eines durchgängigen Straßenzuges von der B 2 nördlich Germering“ über Neuried bis hin zum Anschluss Forstenried der Autobahn A 95. Im Westen, auf Höhe der Urologischen Klinik, geht die M 21 in die St 2544 über, im Osten mündet sie beim Friedhof in die Münchner Straße, die als Staatsstraße St 2344 firmiert.

Kurzak spricht von 50 Prozent Quell- und Zielverkehr vom und zum Landkreis München und 49 Prozent Durchgangsverkehr durch den Landkreis. Nur bei einem Prozent handelt es sich um Binnenverkehr im Landkreis. Die M 21 bilde gemeinsam mit der A 95, der A 96 und der St 2344 „ein Verkehrsnetz, das dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt ist“.

Tania Campbell (Grüne) meldete mit Verweis auf die Wohnbebauung, Flüsterasphalt, Tempo 30 und mehrere Querungen Bedenken an, was die Hochstufung zur Staatsstraße betrifft: „Das Stück, über das wir reden, fühlt sich nicht als Staatsstraße an.“ Ihr Fraktionskollege Christoph Nadler fragte nach weiteren Mitwirkungsmöglichkeiten im Falle der Hochstufung. Göbel antwortete: „Wir sind in gleicher Weise die Straßenverkehrsbehörde. Was die Baulast angeht, ist das anders. Wir haben nicht mehr das Recht zu sagen, wir verändern baulich etwas. Das hat der Freistaat.“ Allerdings habe man baulich bereits alles ausgereizt. Einzig eine Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Einmündung Kettelerstraße stehe noch aus. „Da sind wir dran.“ Göbel weiter: „Wirklich entscheidend ist die straßenverkehrliche Anordnung, Tempo 30 et cetera. Da sind wir weiter zuständig.“

Auch das Planegger Rathaus ist mit der Hochstufung einverstanden. „Der Gemeinde Planegg sind keine Gründe ersichtlich, die gegen eine Umstufung der M 21 zur Staatsstraße sprechen“, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Hermann Nafziger an das Landratsamt.