Die ersten E-Ladesäulen auf Planegger Straßen

Von: Lara Listl

Bürgermeister Hermann Nafziger (li.) weihte gemeinsam mit der Mobilitätsbeauftragten Martina Argyrakis und Michael Valentine-Urbschat, dem Geschäftsführer der eze.network GmbH, die neue Ladesäule in der Röntgenstraße ein. Foto: rutt © Dagmar Rutt

Planegg – Fahrer von Elektroautos haben in der Gemeinde Planegg bald sechs Möglichkeiten, ihr Fahrzeug aufzuladen. Vier E-Ladesäulen stehen bereits auf Planegger Straßen bereit und sollten am Donnerstag eingeweiht werden. Doch wie bereits berichtet, rammte ein Kraftfahrer die neue Ladesäule in der Fraunhoferstraße. Diese erlitt einen Totalschaden in Höhe von knapp 10 000 Euro und musste vor der Einweihung wieder abgebaut werden.

Eine neue E-Ladesäule für die Fraunhoferstraße hat die Gemeinde bereits bestellt. Die anderen drei stehen ab sofort mit jeweils zwei Stellplätzen zum Laden bereit: eine in der Lochhamer Straße auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße, eine in der Behringstraße vor dem Lidl-Supermarkt und eine in der Röntgenstraße vor dem Café Vorort. Letztere weihte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger nun gemeinsam mit der Mobilitätsbeauftragten Martina Argyrakis und Michael Valentine-Urbschat, dem Geschäftsführer der Firma eze.network GmbH, ein. Als Betreiber der Ladesäulen ist das Unternehmen auch schon in Gräfelfing, Neuried und Gauting tätig.

Weitere Ladesäulen sollen noch beim Feodor-Lynen-Gymnasium und in der Bahnhofstraße vor der Münchner Bank aufgestellt werden. Bis die Bahnhofstraße mit einer Säule bestückt wird, kann es allerdings noch etwas dauern. Hier gibt es laut Gemeinde Lieferschwierigkeiten mit dem Stromanschlusskasten. Das Laden sei sowohl mit EC- oder Kreditkarte als auch mit einer RFID-Karte sowie Apple- oder Google-Pay möglich.