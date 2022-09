Die Medizin der Zukunft

Von: Nicole Kalenda

Der Förderscheck, den Gesundheitsminister Klaus Holetschek (4.v.r.) Professor Horst Domdey (5.v.r.), Professor Heribert Schunkert (6.v.r.) und Dr. Jens Wiehler (8.v.r.) überreichte, finanziert die Verlängerung des Pilotprojekts DigiMed Bayern sowie seine inhaltliche Erweiterung. Foto Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Ein Leuchtturmprojekt geht in die Verlängerung: Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat am Freitag bei BioM in Martinsried vorbeigeschaut. Im Gepäck hatte er den Bescheid, dass DigiMed Bayern auch noch ein sechstes Jahr gefördert wird, und einen Scheck über 1,7 Millionen Euro.

Martinsried – Kreislauferkrankungen machen mit gut 35 Prozent den größten Anteil an allen Todesursachen in Bayern aus, noch vor Krebserkrankungen, psychischen Erkrankungen oder Krankheiten des Atmungssystems. Hauptverantwortlich dafür ist Atherosklerose. Am Beispiel dieser Volkskrankheit will DigiMed Bayern zeigen, was eine datenbasierte personalisierte Medizin kann, und letztlich Herzinfarkt und Schlaganfall verhindern.

Konzipiert wurde DigiMed Bayern vor sieben Jahren von der BioM Biotech Cluster Development GmbH, die ihren Sitz im Martinsrieder Innovations- und Gründerzentrum (IZB) hat. Seit Ende 2018 kümmert sich bei BioM Dr. Jens Wiehler um die geschäftsführende Leitung und Professor Heribert Schunkert vom Deutschen Herzzentrum München um die wissenschaftliche. „Wir wollen moderne Daten in die Versorgung der Patienten integrieren“, so Schunkert, der von einem „Handschlag in die digitale Welt“ sprach, und Wert darauf legte, dass „die ethische und juristische Frage wichtiger Bestandteil“ sei.

Prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipatorisch

DigiMed Bayern ist ein sogenanntes P4-Medizinprojekt: prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipatorisch. Krankheitsrisiken sollen mittels digitaler Applikationen besser vorhersagbar sein, vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, zugeschnitten auf das Individuum, das wiederum mit einbezogen werden soll in die Behandlung.

Im Schnelldurchlauf präsentierten Schunkert und seine Kollegen vom Deutschen Herzzentrum die bisherigen Ergebnisse, etwa die HerzFit-App, digitaler Begleiter für die Herzgesundheit. Dass bei allem, was im Rahmen von DigiMed Bayern entwickelt wird, der Datenschutz höchste Priorität genießt, unterstrich Dr. Fabian Starnecker, am Beispiel der App, die im April live ging und seitdem auf über 50 000 Downloads gekommen ist: „Alle Daten bleiben lokal auf dem Smartphone. Wir haben keinerlei Einblick.“

Vroni-Studie

Ein weiteres Teilprojekt ist die Vroni-Studie, die sich mit familiärer Hypercholesterinämie, einer vererbbaren Fettstoffwechselstörung, befasst. Es ist ein in Deutschland einzigartiges Früherkennungsprogramm, das Fünf- bis 14-Jährigen ein Screening anbietet. „Ausgehend vom Kind möchten wir möglichst viele weitere erkrankte Familienmitglieder identifizieren“, so Dr. Veronika Sanin. Anfang 2021 habe man die ersten Proben angenommen, inzwischen unterstützten über 480 Kinder- und Jugendärzte Vroni. Man sei, so Schunkert, in Diskussion mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. „Die Frage ist, ob wir die Vroni-Studie als Pilotprojekt nehmen können, um deutschlandweit ein ähnliches Projekt auf den Weg zu bringen.“

„DigiMed ist ein Leuchtturmprojekt auch aus Sicht der Informatik“, sagte Professor Dieter Kranzlmüller vom Leibniz-Rechenzentrum und hob das Konzept der Bavarian Cloud for Health hervor. Holetschek nannte diese Cloud für digitale Gesundheitsdaten „ein wirklich spannendes Thema“.

Datenschutz sei nicht das Problem, auch die Technologie sei vorhanden, erklärte Jens Wiehler von BioM. „Das Problem ist das Förderrecht.“ Laufe die Förderung aus, seien die Daten weg. Holetschek nahm als Hausaufgabe mit auf den Weg: „Wir brauchen eine Verstetigung aus Projektmitteln heraus in die Institutionalisierung.“ Er betonte: „Ich möchte nicht, dass wir in Bayern am falschen Platz sparen. Wir wollen die Datennutzung, Versorgungsforschung und personalisierte Medizin voranbringen. Personalisierte Medizin ist Zukunftsmedizin. Wir müssen das anschieben.“

Ursprünglich war DigiMed Bayern auf fünf Jahre angelegt. Nun wird es ein Jahr länger, bis Ende 2024, gefördert. Insgesamt fließen rund 25 Millionen Euro in das Projekt.