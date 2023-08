Döner und Pide statt Obst und Gemüse

Neuer Imbiss in Planegg

Von Nicole Kalenda schließen

Wo jahrzehntelang Obst und Gemüse verkauft wurde, gibt es nun Döner, Falafel und Pide. In der Planegger Bahnhofstraße 23 hat am Wochenende das „Frische Kebab Haus“ eröffnet – und für lange Schlangen gesorgt.

Planegg – Über 40 Jahre war die Bahnhofstraße 23 in Planegg eine Adresse für Obst und Gemüse. Ende vergangenen Jahres schloss der „Planegger Markt“ und machte nicht wieder auf. Monatelang stand das Ladenlokal leer, dann begannen hinter mit Zeitungspapier verhängten Scheiben die Umbauarbeiten. Seit vergangenem Samstag betreiben dort Farid Ansari (46) und Tariq Jalali (45) einen türkischen Imbiss. „Frisches Kebab Haus“ – der Name ist Programm: Alles wird täglich frisch zubereitet. Liefern lassen die beiden nur die Dönerspieße, mit Puten- oder Kalbfleisch bestückt. Der Rest, auch der Teig für Pide und Pizza, entsteht in der Küche, die sich an den Verkaufsraum anschließt.

Die Theke nimmt links vom Eingang die komplette Wand ein. Über dem Bereich ist ein großes Schild angebracht. In Grün und Gelb sind dort die 28 verschiedenen Gerichte aufgelistet, bis hin zu Baklava als Dessert. Im übrigen Raum stehen vier quadratische Tische mit jeweils vier Stühlen, dazu ein Getränkekühlschrank. „Die Speisen sind zum Hier-Essen, zum Mitnehmen und auch zum Bestellen“, sagt Ansari. Die vergangenen Monate waren er und Jalali damit beschäftigt, den Laden herzurichten. Nur die Fliesen im Gastraum blieben übrig, alles andere ist neu.

Entschluss während Corona-Zeit gereift

Ansari und Jalali stammen aus Afghanistan. 2015 kam Ansari nach Deutschland. Nachdem er Deutsch gelernt hatte, arbeitete er gemeinsam mit Jalali in einem Kebab-Haus in München. „Mein Traum war immer, auf eigenen Füßen zu stehen“, sagt Ansari. Während der Corona-Pandemie sei der Entschluss gereift, sich selbstständig zu machen. Über einen Freund wurde er auf das Ladenlokal in der Planegger Bahnhofstraße 23 aufmerksam. 1980 hatte dort Viktor Ebenbeck einen Obst- und Gemüsehandel eröffnet. Als er Ende 2009 nach 29 Jahren aufhörte, gab es mehrere Umbenennungen, aber immer Obst und Gemüse.

Ansari war begeistert von der Lage: „Der Ort ist sehr offen, die Leute sehr freundlich.“ Der Kontakt mit den Kunden und die Arbeit im Team machten ihm Spaß. Am Eröffnungstag lockte als Kennenlern-Angebot ein Döner-Sandwich für 99 Cent. Die Schlange zog sich bis zur nächsten Straßenkreuzung. Um jeden bedienen zu können, schlossen Ansari und Jalali erst um 21 Uhr statt wie geplant um 19.30 Uhr. Bis Samstag, 19. August, ist jetzt das Döner-Sandwich mit einem Becher Ayran für 5 Euro zu haben, später kostet das Puten-Döner-Sandwich 7, das mit Kalbfleisch 7,50 Euro. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags von 11 bi 20 Uhr.

Die türkische Küche ähnle der afghanischen, sagt Ansari. Er überlegt, nach einer Eingewöhnungsphase Spezialitäten aus seinem Heimatland auf die Speisekarte zu nehmen.