Drei Rehe sterben auf Würmtaler Straßen

Bei Wildunfällen im Bereich von Martinsried sind in den letzten Tagen gleich drei Rehe ums Leben gekommen.

Martinsried - Laut Polizei begann die Unfallserie am Freitag. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Planegger mit seinem VW Tiguan die Würmtalstraße entlang, als vor ihm plötzlich ein Reh die Straße querte. Das Tier überlebte den folgenden Zusammenstoß nicht. Am Auto entstand kein Schaden.

Ähnliches erlebte ein 83-jähriger Rentner aus München am Samstag. Gegen 19.45 Uhr war der Mann ebenfalls auf der Würmtalstraße aus München kommend unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Bei der Kollision kam das Tier ums Leben. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall mit einem Reh kam es am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr Am Klopferspitz. Eine 33-jährige Planeggerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier mit ihrem Auto. Das Reh verstarb, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

