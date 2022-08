Kümmerer für ältere Menschen

SPD will in Planegg das Projekt Seniorenbeirat voranbringen

Nachdem in der Nachbargemeinde Krailling im Januar 2021 erstmals ein Seniorenbeirat ins Leben gerufen und gewählt wurde, stellten die Sozialdemokraten im Planegger Gemeinderat im Herbst 2021 ebenfalls den Antrag, einen Seniorenbeirat zu gründen. Dem wurde zwar einstimmig zugestimmt. Doch seither ist es ziemlich ruhig um das Vorhaben geworden.

Planegg - „Nach sieben Monaten wollten wir nun wieder etwas Bewegung in die Sache bringen“, sagt Heinrich Hofmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Jetzt trafen sich neben Hofmann, Eva Schreier, Roman Brugger und der 3. Bürgermeisterin Christine Hallinger 15 interessierte Planegger zu einer Informationsveranstaltung zu dem Thema Seniorenbeirat für Planegg im Pfarrsaal von St. Elisabeth. Thomas John, Geschäftsführer der LandesSeniorenVertretung Bayern (LSBV), berichtete in einem Vortrag über die nächsten Schritte und gab den Anwesenden grundlegende Informationen.

„In einem Seniorenbeirat gibt es die Variante, Kaffee und Kuchen zu essen oder Aktivitäten wie Malen nach Zahlen nachgehen“, so Thomas John. „Oder Sie werden aktiv und dienen als Sprachrohr ihrer Generation.“ John gab Anstöße, welche Veränderungen es in der Gemeinde zum Wohl der älteren Generation geben könnte. So seien Seniorenparkplätze, Smartphone-Schulungen, die in langsamen Schritten die Funktionen eines Handys erläutern, Kurzzeitpflegeplätze sowie öffentliche Toiletten wichtig. Auch ein Quartierkonzept sollte auf der Liste des Seniorenbeirats stehen.

Senioren zur Hand gehen

„Man könnte es auch vereinfacht als Kümmerer bezeichnen“, so John über das Gremium Seniorenbeirat. Dieser geht Senioren zur Hand, wodurch sie unter Umständen länger zu Hause wohnen können, als wenn sie auf sich allein gestellt wären.

Die Anwesenden horchten besonders bei dem Vorschlag einer längeren Ampelschaltung auf. „Mithilfe eines Chips kann die Ampelschaltung auf 14 Sekunden für die Fußgänger verlängert werden“, erklärt Thomas John. „So können alle sicher über die Straße gelangen.“

Kandidatensuche beginnen

Der LSBV repräsentiert 70 Prozent aller Senioren, doch im nächsten Jahr soll voraussichtlich das „Seniorenmitwirkungsgesetz“ in Kraft treten. „Uns gibt es, aber uns gibt es nicht mehr lange“, sagt John. „Deshalb solltet ihr noch dieses Jahr einen Seniorenbeirat gründen.“ Laut John werden in dem Gesetzesentwurf die Rechte der Senioren nicht gestärkt, sondern geschmälert. „Es ist keine Beschränkung des Alters angegeben, es ist nicht verbindlich, und der Seniorenbeirat ist nicht mehr unabhängig“, sagt John.

Der Geschäftsführer rief die Planegger auf, Kandidaten für den Vorsitz des Seniorenbeirats zu finden. Denn damit hätten sie bereits etwas vorzuweisen und könnten damit den Druck verstärken. „Wir werden in der nächsten Gemeinderatssitzung von diesem Treffen berichten und nachfragen, wie weit der Antrag bereits gekommen ist und ob die Satzung schon geschrieben ist“, sagte Ex-Bürgermeister Heinrich Hofmann. „Es besteht durchaus eine große Nachfrage nach einem Seniorenbeirat, und die Gemeinde muss tätig werden.“

Jana Popp