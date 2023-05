Ein Leben im Dienste des Gemeinwohls

Von: Nicole Kalenda

Urkunde und Anstecknadel mit Gemeindewappen nahm Peter Heizer (r.) von Bürgermeister Hermann Nafziger entgegen. © Dagmar Rutt

Nach neun Jahren Pause hat Planegg erstmals wieder die Ehrenbürgerwürde verliehen – an Peter Heizer, der den Großteil seines Lebens in den Dienst der Gemeinde gestellt hat. Bürgermedaillen gingen an Werner Schröter und Josef Stöckl.

Planegg – Die Gemeinde Planegg hat wieder einen Ehrenbürger. Und dazu zwei neue Träger der Bürgermedaille. In einer Festsetzung zeichnete Bürgermeister Hermann Nafziger am Donnerstag Peter Heizer (79), Werner Schröter (79) und Josef Stöckl (47) aus.

Als die Gemeinde Planegg im Dezember 2014 zuletzt zwei Personen die Ehrenbürgerwürde verlieh, trug Peter Heizer die Amtskette des Bürgermeisters, überreichte die Urkunden und hielt die Laudationes auf die ehemaligen Bürgermeister Alfred Pfeiffer und Günther Schuppler. Er tat dies, weil er als 2. Bürgermeister nach dem Tod Annemarie Detschs im September des Jahres die Geschäfte bis zur Amtseinführung ihres Nachfolgers Heinrich Hofmann kurz vor Weihnachten führte. Dass ihn diese Phase geprägt hat, zeigte er am Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses: „Für den Zusammenhalt in der schweren Zeit nach dem Tod von Annemarie Detsch Dank an die Verwaltung.“ Eigens erwähnte er dabei Geschäftsleiter Stefan Schaudig und die damalige 3. Bürgermeisterin Anneliese Bradel.

42 Jahre Gemeinderat, davon 24 Jahre 2. Bürgermeister

Auch Landrat Christoph Göbel kam auf das Jahr 2014 zu sprechen. Er sagte in seinem Grußwort: „Ich habe erlebt, jung im Amt des Landrats, wie man auf dich bauen kann, wenn es wirklich schwere Zeiten gibt. In den Wochen und Monaten, in denen wir zunächst die schwere Krankheit von Annemarie und ihren viel zu frühen Tod begleiten und den Übergang moderieren mussten, in denen die Gemeinde stabil in der Führung bleiben musste bei wichtigen Themen und Herausforderungen. Es wäre alles anders gelaufen, wenn du nicht der amtierende Bürgermeister gewesen wärst.“ Göbel weiter: „Planegg, aber auch der gesamte Landkreis haben dir unendlich viel zu verdanken.“

Die Verantwortung, die er vor neun Jahren in besonderem Maße trug, ist nur ein kleiner Teil des gesellschaftlichen Engagements, für das die Gemeinde Peter Heizer jetzt zum Ehrenbürger erkor. 42 Jahre, von 1978 bis 2020, war Heizer Gemeinderat in Planegg, davon zwölf Jahre 3. und 24 Jahre 2. Bürgermeister. Zunächst hieß die Gruppierung „Parteifreie Wählerschaft – Bürger Block Planegg“, später wurden daraus die „Freien Wähler Planegg“ und 2008 schließlich die „Freien Wähler Dynamischen“.

„Seine hohe Loyalität als stellvertretender Bürgermeister, sein Engagement für die Jugend und die Senioren in der Gemeinde, sein soziales und sozialpolitischen Wirken als Mitglied in verschiedensten Organisationen und Vereinen, sein besonderes Engagement in der Feuerwehr und für die städtepartnerschaftlichen Beziehungen der Gemeinde sind kaum zu überbieten“, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger. „Ich kann mir aktuell niemanden vorstellen, der als Ehrenbürger eine geeignetere Persönlichkeit wäre.“ Minutenlang applaudierten die rund 70 Gäste im großen Sitzungssaal für Heizer, der sich in seinem kommunalpolitischen Wirken neben der U-Bahn für den Bau der zwei Jugendhäuser, des Kinder- und Familienzentrums an der Würm und des neuen Sportparks auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums eingesetzt hatte.

Höchste Auszeichnung der Gemeinde

Der Mitbegründer des Jugendforums hat schon etliche Ehrungen erhalten, nun also auch die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde vergeben kann. „Ich fühle mich sehr geehrt und darf auch etwas stolz sein, wenn ich daran denke, wer meine Vorgänger sind“, so Heizer. Zehn Träger der Ehrenbürgerwürde gab es bisher, alle sind inzwischen verstorben: Georg Heide senior, Willy Heide, Richard Naumann, Franz Brugger, Anton Schneller, Karl Bach, Rudolf Freiherr von Hirsch, Alfred Pfeiffer und Günther Schuppler. Auch Peter Heizers Vater Albert Heizer zählt dazu, von 1945 bis 1966 1. Bürgermeister, erst durch die Alliierten eingesetzt, dann zweimal wiedergewählt.

Den Vater zählt Peter Heizer auch zu seinen Vorbildern, neben Richard Naumann (SPD), dem ersten der insgesamt sieben Bürgermeister, unter denen er im Gemeinderat saß, und Walter Roth (CSU), 2. Bürgermeister als er selbst 3. Bürgermeister war. „Ich habe dich immer als einen rundum anständigen Menschen erlebt, als jemanden, der ausgleichend ist“, sagte Landrat Göbel. „Es ist kein Wunder, dass du einen unglaublichen Verschleiß an Ersten Bürgermeistern hattest, dass du mit so vielen Persönlichkeiten unterschiedlicher Couleur immer bestens zusammenarbeiten konntest.“ Auch die Gstanzln, die Thomas Schaffert zur Akkordeonbegleitung von Ludwig Götz vortrug, nahmen dies auf: „Und er is aa 24 Jahr lang gwesn da zwoate Birgamoaschta vo Planegg, doch alle siebn erschtn Bürgermoasta, de san jetzt alle lang scho weg.“

Ausgezeichnet mit der Planegger Bürgermedaille: Werner Schröter (l.) und Josef Stöckl. © Dagmar Rutt

Laut Satzung dürfen maximal 25 lebende Personen Träger der Planegger Bürgermedaille sein. Mit Werner Schröter und Josef Stöckl sind es nun 22. Etliche bereits Ausgezeichnete, wie Schaffert und Götz, Altbürgermeister Dieter Friedmann, Annelore von Aufseß und Erwin und Traudl Holzapfel, fanden sich unter den Gästen bei Festsitzung und anschließendem Stehempfang im Rathausfoyer. Schröter wurde für sein soziales Engagement geehrt. Seit 20 Jahren arbeitet er ehrenamtlich im Sozialnetz Würmtal-Insel mit. Er hatte zuvor als Gruppenleiter im Bereich Hilfe zur Pflege beim Bezirk Oberbayern gearbeitet. „Direkt nach seiner Pensionierung meldete er sich und bot an, sein gesammeltes Fachwissen ehrenamtlich einzusetzen“, sagte Bürgermeister Nafziger. Schröter unterstützt, inzwischen mit einem Team, Ratsuchende bei allen Anträgen für Sozialleistungen, Sozialwohnungen oder die Pflegeversicherung betreffend. Über 700 Stunden habe er bisher investiert.

Wie viele Stunden Josef Stöckl in den vergangenen Jahrzehnten dem Brauchtum widmete, ist nicht bekannt. „Die Maibaumtradition in unserer Gemeinde ohne Seppi ist überhaupt nicht mehr vorstellbar“, so Nafziger. Mit zwölf Jahren begann er, beim Maibaumaufstellen mitzuarbeiten, seit 2006 ist er dafür verantwortlich, dazu seit 31 Jahren aktiv im Trachtenverein D’Almarösler, davon 25 Jahre als erster Vorplattler und seit 2017 als 1. Vorsitzender. Landrat Göbel sagte: „Zwei Bürgermedaillen an solche Personen zu vergeben, zeigt, worauf Planegg Wert legt: auf eine soziale Gesellschaft, eine Gesellschaft, die auf den Nachbarn, auf den Nächsten achtet und gleichzeitig ihre Tradition, ihre Geschichte im Blick hat und diese hochhalten will.“