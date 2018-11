Einbrecher erbeuten Schmuck

Bei einem Wohnungseinbruch in Planegg haben die Täter am Mittwoch Wertgegenstände erbeutet.

Planegg - Nach Angaben der Polizei drangen die Diebe in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr in ein Appartement ein, das in einem Mehrfamilienhaus an der Georgenstraße liegt. Dazu kletterten sie zunächst ein Baugerüst an der Hausfassade empor, gelangten so auf den Balkon der Wohnung und brachen die Balkontür gewaltsam auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt die Flucht. Die Polizei bittet Passanten, die am Mittwoch im Bereich Georgenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen habe, sich zu melden. Hinweise nehmen das Kommissariat 53 im Polizeipräsidium München (Telefon 29 10-0), die Inspektion Planegg (Telefon 899 25-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.