Planegg vertagt Entscheidung über Eiswunder

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Ob es im Winter 2022/23 ein Eiswunder am Feodor-Lynen-Gymnasium geben wird, ist noch nicht entschieden. © Dagmar Rutt

Planegg ringt um sein Eiswunder. Die CSU-Fraktion macht sich für eine Synthetikeisfläche möglichst noch in diesem Winter stark, die FWD sehen den Mikroplastikabrieb als unüberwindbares Hindernis. Nun wird eigens ein Ferienausschuss einberufen.

Planegg – Die Kunsteisfläche, die regelmäßig im Winter am Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) hergerichtet wird, ist ein Stromfresser und steht damit im Widerspruch zu den Planegger Nachhaltigkeitszielen. Je wärmer die Witterung, desto höher der Energiebedarf bei der Eisbereitung. Rund 40 000 Euro hat die Gemeinde in den vergangenen Wintern im Schnitt für Strom ausgegeben. Die Kosten dürften aufgrund der Teuerung der vergangenen Monate heuer deutlich höher ausfallen. Hinzu kommt, dass wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Energie in den kalten Monaten ein rares Gut sein wird.

Erstes Angebot liegt bei 550 000 Euro

Die CSU-Fraktion möchte trotzdem Eislauf ermöglichen, nur nicht mehr auf einer Kunsteisbahn, sondern auf Synthetikeis: Statt gefrorenem Wasser sollen Platten auf Polymerbasis den Untergrund bilden. Für die 1350 Quadratmeter große Fläche am FLG würde dies, so die Gemeindeverwaltung, laut einem ersten Angebot rund 550 000 Euro kosten und sei noch vor diesem Winter zu bewerkstelligen.

Niki Warchola von der Warchola Ice Events GmbH, selbst langjähriger Eishockeyspieler und in der jüngsten Gemeinderatssitzung als Berater geladen, nannte das Planegger Eiswunder in seiner jetzigen Form „das Miserabelste, was verbaut wurde“. Der Untergrund sei gut genug, um dort eine Synthetikeisfläche zu errichten. „Ich würde immer die Fläche sehr, sehr gut reinigen. Jeder Kieselstein stört.“ Auch wenn das Material beschafft werden könne, sei ein Erfolg nicht garantiert: „Der erste Eindruck zählt. Kunststoff ist kein winterliches Produkt. Sie müssen aber ein winterliches Erlebnis schaffen: Ambiente, Ambiente, Ambiente.“ Sonst werde das Synthetikeis nicht angenommen. Bürgermeister Hermann Nafziger sprach von der Notwendigkeit eines „ausgeklügelten Betreiberkonzepts“ und sagte: „Diese Aufgabe ist zu komplex, das ist heuer nicht machbar.“

Geringere Gleitfähigkeit

Weil die Gleitfähigkeit von Synthetikeis schlechter ist als bei Kunsteis, muss laut Warchola dafür gesorgt werden, „dass kein einziger Kunde ohne frisch geschliffene Kufen aufs Eis geht“. Die Frage nach Mikroplastikabrieb bejahte er.

Die FWD haben deswegen „größte Bedenken“, wie Florian Zeller sagte, und stellen Synthetikeis als Alternative infrage. Seine Fraktion forderte den Beschluss, dass das Eiswunder „dieses Jahr aus Energiespargründen nicht stattfinden kann“. Zukünftig sollen nachhaltigere Energiequellen geprüft und ein Expertentisch einberufen werden. Es ging auf Mitternacht zu, das Thema wurde vertagt. Auf Drängen Florian Großelfingers (CSU) wurde für Donnerstag, 18. August, ein Ferienausschuss angesetzt, zu dem auch der Betreiber des Eiswunders, Klaus Wüst, eingeladen wird.