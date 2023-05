Eltern empört über Betreuungsplatz-Krise

Wollen bei der Personalsuche helfen: Viele Eltern haben sich in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, unter ihnen auch Melina Bock (l.) mit ihren Kindern Leopold (auf dem Arm) und Emil sowie Andrea Ettl vom Elternbeirat des Kindergartens Josefstift mit Raphael und Emilia. Sie wollen Flyer verteilen und Aushänge an Fachschulen für Erzieherinnen machen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der Planegger Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss sollte am Montag neue Kindergartengebühren festlegen. Doch über die Verwaltungsvorlage mit Erhöhungen von 10 bis 30 Prozent wurde überhaupt nicht diskutiert. „Es ist heute der total falsche Zeitpunkt“, sagte Judith Grimme (Grüne) im Hinblick auf die Notlage vieler Eltern durch akuten Mangel an Betreuungsplätzen.

Planegg – Die Besucherreihen im Sitzungssaal des Planegger Rathauses waren am Montagabend dicht gefüllt. Rund 25 aufgebrachte Eltern nutzten die Bürgerfragestunde, um ihrer Empörung über die Engpässe bei der Kinderbetreuung Luft zu machen. Wie berichtet, fehlen in der Gemeinde ab kommenden Schuljahr 118 Plätze in Krippen und Kindergärten.

Für berufstätige Eltern hat das gravierende Folgen, da zumindest ein Elternteil aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden muss. Die Frage, wie künftig Miete oder Kreditraten finanziert werden sollen, belaste die Familien enorm, heißt es aus Reihen von Eltern, die sich zu einer Initiative zusammengeschlossen haben. Mehrere bemängelten in der Fragestunde, dass die Vergabekriterien für die Betreuungsplätze undurchsichtig seien, und forderten mehr Transparenz. Es zähle allein das Alter des Kindes, die Berufstätigkeit von Eltern werde zu wenig berücksichtigt.

Betroffene monierten auch, dass Betreuungskräfte in Gräfelfing besser bezahlt würden. Diese erhalten dort einen Arbeitsmarktzuschlag von 20 Prozent in Bezug auf Stufe 2 der Entgeltgruppe. Dies geschehe jedoch nicht nach dem Gießkannenprinzip, betonte Personalleiterin Daniela Schmid auf Anfrage, es handle sich vielmehr um Einzelfallentscheidungen zur Personalfindung und Personalbindung.

Sie wisse von Mitarbeiterinnen, die nach Gräfelfing abgewandert seien, „weil sie hier leider nicht genügend gewürdigt wurden“, sagte Cornelia David (FWD). Diesen Vorwurf wies Bürgermeister Hermann Nafziger strikt zurück. Die Gemeinde tue alles, um Personal zu binden. Es gebe zahlreiche zusätzliche Sozialleistungen etwa zur Fortbildung oder Regeneration. Auch bespiele Planegg zur Personalfindung zahlreiche Plattformen wie „Indeed“, und das verbunden mit hohen Kosten. „Wir versuchen, alle Kanäle auszuschöpfen. Wir kriegen die Leute aber nicht her“, so Nafziger. Dass ab September derart viele Betreuungsplätze fehlten, habe sich erst kurzfristig herausgestellt, nachdem auch nicht-gemeindliche Träger von Betreuungseinrichtungen Plätze abgesagt hätten. Ausländische Kräfte zu verpflichten, sei mangels Qualifikation zumeist nicht möglich.

Es sei die komplett falsche Vorgehensweise, über eine Anhebung der Kitagebühren zu diskutieren, während die Betreuungseinrichtungen „in einem so unruhigen Fahrwasser sind“, erklärte Cornelia David (FWD). Peter von Schall-Riaucour (PP&M) sah dies ebenso und plädierte dafür, das Thema zu vertagen. Dies wurde einstimmig beschlossen. Judith Grimme (Grüne) regte an, für Betreuungskräfte ebenso wie in Gräfelfing eine Sonderzulage zu beschließen. Sie finde, eine so hohe Zahl an Ablehnungen sei ein Skandal, erklärte Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21). Es wäre ihrer Ansicht nach besser gewesen, einen Maßnahmenkatalog statt die Gebührensatzung auf die Tagesordnung zu heben.

Nach Lösungen soll jetzt eine Task-Force mit Vertretern aus Verwaltung und Politik suchen – unter Beteiligung von Eltern. Mehr als Hundert haben sich über eine Whats-App-Gruppe zusammengeschlossen, um die Gemeinde bei der Mitarbeitersuche zu unterstützen, und dabei eigene Ideen entwickelt. Angedacht sei zum Beispiel, Flyer zu verteilen oder Aushänge an Fachschulen für Erzieherinnen zu machen, berichtet Melina Bock, eine der betroffenen Mütter. Eltern seien auch offen für kürzere Betreuungszeiten, sagt Andrea Ettl vom Elternbeirat des Kindergartens Josefstift. Was möglich sei, könne man über eine Bedarfsanalyse ermitteln. Für Betroffene sei es immer noch besser, Arbeitszeiten zu verkürzen, als einen Arbeitsplatz ganz kündigen zu müssen.

Andreas Deny