Gutachter: Opfer hat Großteil seines Gehirns verloren

Von: Nicole Kalenda

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung muss sich ein Kraillinger (48) jetzt vor Gericht verantworten. © Sigi Jantz

Das Opfer wird nie mehr seine Autoverleihfirma leiten können. Zu schwerwiegend sind die Schäden, die der 44-Jährige im Mai vergangenen Jahres erlitt, als ihn der Kraillinger Z. in Planegg angriff. Die Staatsanwaltschaft rückte aber vom ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ab.

Planegg – Der Prozess wird seit Mitte Juni vor dem Landgericht München I verhandelt. Der 48-jährige Z. musste sich bislang wegen versuchten Totschlags verantworten. Am Pfingstmontag 2021 hatte der Kraillinger seinem vermeintlichen Nebenbuhler, dem in der Schweiz lebenden R., im Streit in einem Schönheitssalon in Planegg, dem Arbeitsplatz seiner Frau, ein schweres Schädelhirntrauma zugefügt (wir berichteten). R. ist in dem Verfahren Nebenkläger.

Teil des Schädelknochens entfernt

Auf Betreiben seines Anwalts trat Jan Remi, Professor für Neurologie, Oberarzt am Klinikum Großhadern und Leiter der dortigen Begutachtungsstelle, am Dienstag als Gutachter vor Gericht auf. R. sei nach der Tat ins Klinikum eingeliefert worden. Aufgrund der multiplen Verletzungen am Gehirn sei er rasch operiert worden. Unter anderem wurden ein Teil des Schädelknochens entfernt sowie eine Blutung ausgeräumt. Später wurde R. in die Universitätsklinik Zürich verlegt, von dort kam er auf Reha.

Umfassende Sprachstörung

Jan Remi begutachtete R. am 1. und am 8. August dieses Jahres, erst ohne, dann mit Albanisch-Dolmetscher. Im Vordergrund stand die schwere Hirnschädigung. Remi sprach vor Gericht von einer „formalen Denkstörung“. R. sei eingeengt auf bestimmte Inhalte, das Gedächtnis sei schlecht. „Er konnte sich an kein einziges von 20 Wörtern erinnern.“ R. sei „enthemmt und laut“ gewesen. Remi bescheinigte ihm eine umfassende Sprachstörung. Der Dolmetscher habe bestätigt, dass auch sein Vokabular auf Albanisch sehr eingeschränkt sei. Ein Kurztest habe ein Sprachniveau von 65 Prozent eines Durchschnittsbürgers ergeben.

Wesentliche Verbesserungen nicht zu erwarten

Hinzu kämen Riechstörung, Rechenschwäche und inzwischen auch Epilepsie als Folge des Angriffs. Prof. Remi: „Die Epilepsie behält er für den Rest des Lebens.“ Wesentliche Verbesserungen des Zustandes seien nicht zu erwarten. „Das Vokabular wird etwas besser, das Gedächtnis nicht.“ Remi sprach von einem Hirnschaden mit neuropsychologischen Defiziten, Konzentrationsdefiziten, formaler Gedächtnisstörung, Aphasie und Rechenstörung. „Er hat einen größeren Teil seines Gehirns verloren.“ Um das zu untermauern, zeigte Remi Kernspin-Aufnahmen, auf denen „substantielle Schädigungen des Gehirns von Bereichen, die funktionstragend sind“ durch weiße Flächen gekennzeichnet waren. Schwarze Flecken markierten Blutungen.

Schädigung von mindestens 70 Prozent

Zum Grad der Schädigung, der zwischen null und 100 liegen kann, sagte der Sachverständige: „Mindestens 70, wahrscheinlich 80.“ Er halte R. für „allgemein erwerbsfähig mit einem gewissen Stundendeputat“, aber nicht mehr fähig zur Leitung seines Betriebs. Jörg Sklebitz, der Anwalt des Angeklagten, fragte, ob Remi es merken würde, „wenn etwas vorgetäuscht würde“. Der Neurologe bejahte dies: „Schon im Gespräch waren die Störungen zu konsistent. Das kann man nicht manipulieren.“

Tatvorwurf abgeändert

Am Nachmittag folgten die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft rückte vom ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ab, sprach von gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und forderte als Strafmaß fünf Jahre und sechs Monate. Timo Westermann, Anwalt des Geschädigten, verlangte sechs Jahre und sechs Monate. Der Anwalt des Angeklagten, Jörg Sklebzik, schlug drei Jahre als Strafmaß vor (ausführlicher Bericht folgt). Das Urteil wird am kommenden Freitag, 19. August, verkündet.