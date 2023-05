Gemeinde Planegg lässt frisch erneuerte Straßenmarkierungen schwärzen

Von Nicole Kalenda

Die Parksituation in der Planegger Bahnhofstraße lässt PP&M-Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour nicht zur Ruhe kommen. Jetzt kann er einen Erfolg im Kampf gegen Zickzack-Linien erzielt. Die Gemeinde lässt frisch aufgebrachte Sperrflächenmarkierungen wieder schwärzen.

Planegg - Der Planegger Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour hinterfragt das Parkverbot, das abgesenkte Bordsteine automatisch mit sich bringen und das von den Zickzack-Linien verdeutlicht wird, wenn diese nicht mehr den Platz vor einer Ein- und Ausfahrt kennzeichnen. Bestes Beispiel ist die Südseite der Bahnhofstraße zwischen Hausnummer 13 und 17. Die Grundstücke sind seit Anfang 2021 mit einem Bauzaun abgeriegelt. Davor befinden sich sechs Plätze, die – abgesehen von Zickzack-Linie und Bordstein – genauso aussehen wie die angrenzenden Parkplätze. Von Schall-Riaucour argumentiert, dass die Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage die Parkplatzsituation in der Bahnhofstraße verschärft habe. Seit Frühjahr 2021 fehlen 66 Parkplätze.

Weil ein Umbau der Bordsteine mit Aufwand verbunden ist und sich die Situation auf den Grundstücken durch die geplante Bebauung ohnehin verändern wird, schlug von Schall-Riaucour im Februar im Gemeinderat vor, zumindest die Linien entfernen zu lassen. Nun musste er feststellen, dass sie im Gegenteil in frischem Weiß leuchten. Er hakte nach und wollte zugleich wissen, ob es stimme, dass der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der in Planegg den ruhenden und fließenden Verkehr überwacht, angewiesen sei, Parkverstöße auf den markierten Flächen vor abgesenkten Bordsteinen und Bauzaun explizit zu ahnden.

Dies verneinte Planeggs Geschäftsleiter Stefan Schaudig in einem Schreiben an von Schall-Riaucour. Im Gegenteil werde der Zweckverband „nochmals“ gebeten, „großzügig“ über parkende Autos hinwegzusehen, solange es keine Zufahrtsmöglichkeit zur Bahnhofstraße 13 bis 17 gebe. Die Markierungen würden im Gemeindegebiet turnusgemäß erneuert, da die schlechte Sichtbarkeit bemängelt werde. „Allerdings haben wir es versäumt, vorab alle Markierungen auf ihre Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Erneuerung hin konkret anzusehen“, so Schaudig. „Die derzeit eigentlich nicht notwendigen Sperrflächenmarkierungen vor abgesenkten Bordsteinen, die derzeit keine Zufahrtssituation darstellen“, werden nun wieder geschwärzt.